Seria HUAWEI WATCH GT 6, disponibilă în România: O nouă generație de ceasuri sport inteligente

Paris a fost orașul gazdă al evenimentului de lansare a Seriei HUAWEI WATCH GT 6, care acum este disponibilă și pe piața din România. Noile smartwatch-uri sunt concepute special pentru a oferi utilizatorilor confort și libertate în timp ce desfășoară diverse activități în aer liber.

Seria HUAWEI WATCH GT 6 s-a lansat în cadrul unui eveniment care a avut loc la Paris

Seria HUAWEI WATCH GT 6 a fost lansată la Paris, în cadrul unui eveniment grandios, iar acum este disponibilă și pe piața din România. Noile smartwatch-uri păstrează armonia distinctivă dintre eleganța premium și performanța practică specifică Seriilor GT, oferind o durată de viață a bateriei de până la 21 de zile și un sistem GPS de înaltă precizie. Toate aceste caracteristici îl transformă într-un companion ideal atât pentru rutina zilnică, cât și pentru diverse activități sportive.

Tehnologia avansată pentru o autonomie extinsă a bateriei și localizare precisă

Seria HUAWEI WATCH GT 6 vine echipată cu o baterie revoluționară, cu conținut ridicat de siliciu, construcție stratificată și formă adaptată, având o capacitate cu 65% mai mare comparativ cu modelul anterior. Acest progres tehnologic permite modelelor GT 6 Pro și GT 6 de 46 mm să atingă o autonomie de până la 21 de zile în regim de utilizare redusă, iar varianta elegantă de 41 mm oferă până la 14 zile de funcționare în condiții normale. Fie că îl porți zi de zi sau îl iei cu tine în aventuri prelungite, ceasul îți oferă fiabilitate și independență energetică, fără compromisuri.

Sistemul de poziționare Sunflower a fost și el îmbunătățit la HUAWEI GT 6. Aceasta a fost special conceput pentru acuratețe maximă în activități precum alergare, ciclism sau drumeții. GPS-ul de înaltă precizie nu doar că facilitează trasarea fidelă a traseelor și evaluarea eficienței antrenamentului, ci contribuie semnificativ la siguranță, menținându-te pe drumul corect chiar și în zone izolate. Grație acestor îmbunătățiri, măsurarea ritmului, a distanțelor sau a diferențelor de altitudine va fi mai fiabilă, oferindu-ți control deplin asupra progresului.

Estetică de neegalat

HUAWEI WATCH GT 6 Pro impresionează printr-un design rafinat, cu o ramă elegantă, în relief, cu temporizator și un ecran cu 5,5% mai mare față de generația precedentă, pentru o experiență vizuală mai intensă și captivantă. Întreaga serie se bucură de o luminozitate sporită, atingând până la 3000 niți, ceea ce garantează o vizibilitate excelentă chiar și în lumina puternică a soarelui.

Construită din materiale premium, precum precum sticlă safir, carcasă din aliaj de titan de calitate aeronautică și capac posterior din ceramică nanocristalină, seria HUAWEI GT 6 îmbină durabilitatea cu eleganța. Ceasul este disponibil cu trei tipuri de curea: țesătură maro, argintiu stilat și fluoroelastomer negru rezistent. Astfel, poate fi adaptat cu ușurință atât ținutelor business, cât și celor casual sau sport.

HUAWEI WATCH GT 6 vine în două versiuni: ediția de 46 mm, inspirată din universul ciclismului, se remarcă printr-o nuanță vibrantă de verde și o ramă în degrade sofisticat, iar ediția de 41 mm aduce un sistem inovator de prindere pivotantă, oferind confort și stabilitate pe încheietura mâinii.

Patru moduri avansate de antrenament pentru îmbunătățirea condiției fizice

marchează o premieră în lumea smartwatch-urilor, fiind prima serie echipată cu tehnologia „cycling virtual power”, oferind cicliștilor o metodă de ultimă generație pentru a măsura intensitatea efortului depus. Această inovație a devenit posibilă în urma unor cercetări aprofundate, incluzând mii de simulări de ciclism și modelare avansată a rezistenței la vânt, realizate într-un laborator de ultimă generație, cu tunel aerodinamic.

Grație testelor menționate, ceasul oferă calcule extrem de precise de ”cycling virtual power”, devenind astfel un instrument esențial pentru pasionații de ciclism. De asemenea, acest lucru permite utilizatorilor să regleze intensitatea efortului și să adapteze planul de antrenament pentru rezultate mai bune.

Seria are integrate și funcții îmbunătățite de trail running, schi și golf, astfel încât utilizatorii pot avea parte de experiențe de fitness în aer liber la un nivel superior, mai profesionist.

Management avansat al sănătății, mult mai intuitiv

Noua serie HUAWEI WATCH GT 6 integrează sistemul inovator TruSense™, creat pentru a duce monitorizarea sănătății și a stării de bine la un nivel superior. Cu ajutorul unei detectări multidimensionale, ceasul oferă analize detaliate și monitorizare cardiovasculară avansată, asigurând o atenție completă atât pentru corp, cât și pentru minte, pe tot parcursul zilei și nopții.

Una dintre funcțiile vedetă este HRV, foarte apreciată de pasionații de sport. Aceasta permite evaluarea în timp real a stadiului antrenamentului, ajutând la optimizarea recuperării și la creșterea eficienței performanțelor.

Ceasul furnizează, de asemenea, date precise despre starea fizică și emoțională, integrând funcții adaptate pentru a sprijini menținerea echilibrului și pentru a oferi suport atunci când corpul sau mintea au nevoie. Tinerii profesioniști resimt adesea efectele stresului asupra sănătății, iar cei cu un stil de viață mai relaxat pot fi expuși riscurilor ascunse generate de lipsa unui program constant și a mișcării.

Pentru a răspunde acestor provocări, funcția Health Insights a fost complet reproiectată. Ea oferă o analiză personalizată a sănătății, integrând date complexe despre emoții, antrenamente, inimă și somn. Folosind algoritmi inteligenți, identifică tendințele esențiale și le prezintă într-un rezumat intuitiv, însoțit de recomandări personalizate. Astfel, utilizatorii pot adopta obiceiuri mai sănătoase și pot face schimbări mici, dar eficiente.

În plus, seria HUAWEI WATCH GT 6 vine cu peste 10.000 de fețe de ceas create de designeri internaționali, oferind multiple opțiuni de personalizare și acces rapid la date despre sănătate, pași, stres sau prognoza meteo.

Prețuri și disponibilitate

Noua Serie HUAWEI WATCH GT 6 este disponibilă în HUAWEI Store și la partenerii autorizați din România, la următoarele prețuri:

HUAWEI WATCH GT 6 46mm – de la 1249 lei

HUAWEI WATCH GT 6 41mm – de la 1249 lei

HUAWEI WATCH GT 6 Pro – de la 1799 lei

În perioada 19 septembrie-31 octombrie 2025, pentru modelele achiziționate din HUAWEI Store România (GT 6 și GT 6 Pro), utilizatorii vor primi o curea cadou, un cupon de reducere în valoare de 200 de lei (se aplică direct în prețul produsului) și 10x puncte în HUAWEI Store. În plus, cei care își vor achiziționa un ceas din noua serie până la final de octombrie și îl vor conecta la aplicația HUAWEI Health vor putea obține o reducere de 50% timp de o lună și un an de acces la pachetele Watch Faces VIP.

În cadrul evenimentului de la Paris au mai fost prezentate HUAWEI WATCH Ultimate 2, HUAWEI WATCH D2, dar și noua serie de telefoane HUAWEI nova 14, alături de căștile FreeBuds 7i și tableta HUAWEI MatePad 12 X. Cu informații despre aceste produse și disponibilitatea pe piața din România, HUAWEI va reveni în curând.