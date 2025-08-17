Seria pozitivă a lui Mircea Rednic în Belgia, oprită brutal de echipa lui Raul Florucz! Ce a declarat tehnicianul român

a avut un start excelent de sezon, cu două victorii și o remiză în primele trei runde. Seria pozitivă a luat sfârșit sâmbătă, când „Les Rouches” au cedat cu 0-3 pe terenul campioanei en-titre, .

ADVERTISEMENT

Mircea Rednic, învins de echipa lui Raul Florucz

Royale Union SG a deschis scorul în minutul 23 al partidei cu Standard Liege, prin Kevin Rodriguez, pasa decisivă fiind oferită de Raul Florucz, internaționalul austriac cu origini românești. După doar două minute, Thomas Henry a încasat al doilea cartonaș galben, iar oaspeții au rămas în zece oameni.

Rodriguez a realizat „dubla” în minutul 61, iar scorul final a fost stabilit spre final, după reușita lui Promise David. Raul Florucz, care a fost înlocuit în minutul 82, a fost notat cu 7.0 de site-ul pentru prestația din acest duel.

ADVERTISEMENT

La Standard a fost integralist fostul fundaș al lui Dinamo, Josue Homawoo. În ciuda eșecului, togolezul a avut o prestație pozitivă, fiind notat cu 7.0, peste media echipei pregătite de Mircea Rednic (6.53). Omul meciului, cu nota 9.2, a fost atacantul gazdelor, Kevin Rodriguez.

Ce a declarat Mircea Rednic după eșecul suferit de Standard Liege

La final, Mircea Rednic și-a exprimat dezamăgirea cu privire la eliminare și la „cadourile” făcute de elevii săi. „Am întâlnit o echipă bună. Chiar și 11 contra 11, ne-a fost dificil. E păcat că la 1-0, Thomas, cu experiența sa, și-a asumat acel risc, deși știa că are cartonaș galben.

ADVERTISEMENT

A fost complicat să jucăm mai mult de o oră cu un om în minus. Da, am fost nervos, dar astfel de lucruri se întâmplă. Chiar și așa, am avut ocazii de a înscrie. Am suferit, ne-am apărat, am încercat să îi blocăm. Uneori am făcut-o bine, alteori au scăpat singuri cu portarul.

ADVERTISEMENT

La ultimele două goluri, le-am oferit cadouri, ne-a lipsit puțină experiență”, a declarat tehnicianul român, conform . Pentru Standard urmează un duel pe teren propriu contra celor de la Cercle Brugge, care se va disputa sâmbătă, 23 august, de la ora 19:15.