Serialele Netflix pe care merită să le vezi. Mulți le ignoră fără să știe ce pierd

Abonații Netflix au început să împărtășească pe rețelele sociale mai multe serii de neratat pe care majoritatea utilizatorilor le trec cu vederea, afirmând că sunt perfect de urmărit într-o noapte rece de iarnă.

Serialele de pe Netflix pe care trebuie să le vezi cel puțin o dată

În căutarea unor opțiuni noi de vizionat, mulți utilizatori , considerate „ascunse”. Aceste titluri, împărtășite de un grup de utilizatori, sunt perfecte pentru serile reci de iarnă.

Vorbim despre câteva seriale de neratat, Stranger Things și Breaking Bad. Pe Reddit, un utilizator a cerut păreri, cerând recomandări similare cu cele amintite anterior.

Iar răspunsurile din partea abonaților Netflix au venit mai repede decât se aștepta.Un utilizator a sugerat un serial cu o atmosferă similară cu Squid Game, spunând: „Alice in Borderland. Mi s-a părut uimitor”.

Un alt utilizator a fost de acord, comentând: „Nu înțeleg hype-ul din jurul Squid Game, dar Alice in Borderland a fost captivant”. Un alt utilizator a dezvăluit încă un din serialele de pe Netflix care merită văzute.

„Ozark este cu adevărat grozav. Are o atmosferă similară cu Breaking Bad, dar se concentrează pe spălarea banilor pentru un mare cartel mexican în Mississippi rural”, a spus el.

Serialul care seamănă cu Games of Thrones

Printre acele seriale de pe Netflix care merită văzute, asemănându-se mult cu Games of Thrones, se numără și The Last Kingdom. Pe de altă parte, The Bodyguard – un mini-serial cu un final clar, cu o poveste captivantă și o interpretare excelentă, este pe lista producțiilor de neratat.

Totodată, 1983 este un mini-serial cu final bine definit, unde toate firurile narative se leagă la final. Sugerând un serial dramatic satiric, un alt utilizator a dezvăluit titlul unui serial care l-a cucerit total.

„The Young Pope. Jude Law este fantastic. Am început să-l vizionez a doua oară și m-a lăsat fără cuvinte. Am avut o epifanie despre ce înseamnă cu adevărat. Dacă cineva dintre voi l-a văzut sau urmează să-l vizioneze, vă rog să-mi spuneți ce părere aveți!”, notează