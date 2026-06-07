Sport

Serialul care a început să facă furori. E cu Kevin Bacon și mulți români se uită deja de el

Mihai Stoica și-a găsit un nou serial preferat. Președintele C.A. de la FCSB a dezvăluit că a început să urmărească „The Following”, thrillerul cu Kevin Bacon
Cristian Măciucă
07.06.2026 | 10:30
Serialul care a inceput sa faca furori E cu Kevin Bacon si multi romani se uita deja de el
EXCLUSIV FANATIK
Serialul care a început să facă furori. E cu Kevin Bacon și mulți români se uită deja de el. FOTO: Fanatik
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Este binecunoscut faptul că Mihai Stoica (61 de ani) este un cinefil înrăit. Președintele C.A. de la FCSB a dezvăluit care e producția care i-a atras atenția recent. MM a început să urmărească „The Following”, serialul în care Kevin Bacon interpretează rolul unui fost agent FBI care pornește pe urmele unui criminal în serie extrem de periculos.

Mihai Stoica recomandă serialul „The Following”, cu Kevin Bacon

Thrillerul cu Kevin Bacon s-a difuzat în perioada 2013-2015, dar continuă să atragă spectatori la mai bine de un deceniu de la lansare. MM Stoica este atât de încântat încât vrea să urmărească serialul și în perioada în care e plecat în vacanță. „Acum am început un serial cu Kevin Bacon. Este un agent FBI stricat. Cred că e pe SkyShowtime. Cred că o să mi-l descarc pentru vacanță că se anunță bun. Nu știu de ce nu l-am văzut până acum. Aseară am văzut Braveheart. Să știi că nu l-am mai văzut de mult. L-am început acum câteva săptămâni și l-am abandonat. L-am văzut când nu mă uitam pe net.

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Ăsta e un film făcut în 1996, nu era net la noi. Nu știam toți actorii. Eu sunt mare fan Brendan Gleeson și habar nu aveam că a jucat în Braveheart. Și nu că a jucat, a fost vioara a doua. Îmi place mult și mă bucur când văd filme d-astea și descopăr actorii pe care nu îi știam la momentul respectiv”, a declarat Mihai Stoica, în exclusivitate la MM LA FANATIK.

Despre ce e vorba în serialul „The Following”

„The Following” este un thriller psihologic lansat în 2013, în care Kevin Bacon joacă rolul fostului agent FBI Ryan Hardy. Personajul principal este un investigator cu probleme personale și profesionale, obligat să revină în activitate pentru a-l opri pe Joe Carroll, un criminal în serie extrem de inteligent, care și-a construit o adevărată rețea de adepți.

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Producția a avut trei sezoane și s-a remarcat încă de la debut prin ritmul alert, numeroasele răsturnări de situație și atmosfera tensionată. Alături de Kevin Bacon, din distribuție mai fac parte James Purefoy, Shawn Ashmore, Valorie Curry și Natalie Zea.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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