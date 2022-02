Amazon se așteaptă ca serialul “Lord of the Rings: The Rings of Power” să fie un adevărat succes.

Astfel, s-a decis ca primul teaser să fie prezentat în timpul finalei Super Bowl, cel mai urmărit eveniment sportiv.

Trailerul a avut 60 de secunde și au fost dezvăluite numele a șapte personaje. Lansarea noului serial va avea loc în luna septembrie.

Serialul cu care Amazon vrea să doboare recordurile de audiență. Primul trailer “Lord of the Rings: The Rings of Power”

Printre cele mai așteptate seriale ale anului 2022 se numără și “Lord of the Rings: The Rings of Power”, o adaptare după cunoscuta serie The Lord of The Rings.

Cei de la speră să dea lovitura cu nou serial și au decis să lanseze trailerul la Super Bowl, ținând cont de faptul că evenimentul sportiv este unul dintre cele mai urmărite din lume.

Filmulețul prezentat a avut 60 de secunde, se desfășoară extrem de rapid și prezintă o succesiune de imagini.

“Înainte de Rege înainte de comunitate, înainte de inel. O nouă legendă începe toamna aceasta”, a fost singurul mesaj.

În urmă cu câteva săptămâni, creatorii au anunțat că până acum, fanii au văzut istoria unui singur inel, dar au existat mai multe înaintea acestuia.

“Trei inele pentru stăpânii elfi cei de sub soare / Șapte pentru ei, piticii de viță din săli de stâncă / Nouă, Oamenilor care știu că-n lumea lor se moare, Unul pentru el, Seniorul Întunecimii-n noaptea lui adâncă.

Unde-s Umbrele în Ținutul Mordor, ca să le găsească. / Și pe toate să le-adune un inel/ Să le ferece pe toate, astfel să le stăpânească, Unde-s Umbrele, în Ținutul Mordor, în întunecime”, este poemul lui J.R.R.Tolkien.

Ce personaje au fost prezentate

Acțiunea se petrece cu mii de ani înaintea poveștilor prezentate în trilogia și The Hobbit. Este prezentată ascensiunea lui Sauron, povestea lui Numenor, dar și Ultima Alianță a Oamenilor și Elfilor.

Au fost dezvăluite de asemenea și numele a șapte personaje: Prince Durin IV (Owain Arthur), Princess Disa (Sophia Nomvete), Elrond (Robert Aramayo), Galadriel (Morfydd Clark), Arondir (Ismael Cruz Córdoba), Bronwyn (Nazanin Boniadi) și Halbrand (Charlie Vickers).

Amazon a investit aproape 465 de milioane de dolari în această producție, iar filmările pentru primul sezon au avut loc în Noua Zeelandă. Producătorii se așteaptă ca serialul să fie un adevărat succes, ținând cont de faptul că trilogia The Lord of the Rings a avut încasări de 2,912 miliarde de dolari în toată lumea.

Lansarea serialului va avea loc pe 2 septembrie 2022.