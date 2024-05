Serialul cu care Antena 1 vrea să rupă audiențele. Se difuzează de la finalul lunii mai 2024

Antena 1 vine cu o surpriză de proporții pentru telespectatori! Unul dintre serialele preferate de români se întoarce în grila de programe a postului, începând cu finalul lunii mai 2024. Ce serial fenomen se întoarce la TV?

Serialul cu care Antena 1 vrea să rupă audiențele. Ce serial fenomen se întoarce la TV

Serialul care a cucerit inimile românilor, Adela, se întoarce la TV, imediat după ce se termină sezonul trei din Lia. Marea finală a producției „Lia – Soția soțului meu” are loc pe 23 mai, iar serialul Adela va fi difuzat începând cu ziua de joi, 30 mai, de la ora 20:30.

Adela este un serial românesc, produs de Ruxandra Ion și Dream Film Production. A avut premiera pe 14 ianuarie 2021, la Antena 1 și a fost difuzat timp de 4 sezoane, până în 2022.

Cu , serialul s-a bucurat de succes încă de la lansare. Povestea se petrece în jurul a două surori, Andreea și Adela. Andreea află că Adela este fiica unui mogul mass-media și decide să îi fure identitatea. Ea se mută din locuința sărăcăcioasă într-o vilă din luxoasă din Izvorani, însă viața pregătește mari surprize celor două fete.

Serialul urmărește și povestea de dragoste dintre Adela (Mara Oprea) și Mihai (Alecsandru Dunaev), un tânăr care se află în căutarea adevărului și dorește să facă dreptate. Chiar dacă Andreea a stat mereu în calea relației lor, cei doi au parte de un final fericit împreună.

Adela se întoarce la TV, începând cu luna mai 2024

Adela este o adaptare românească a celebrului format turcesc “Bahar: Viață furată” (O hayat Benim / This is my life), care a fost difuzat și în România pe Kanal D. De asemenea, serialul poate fi urmărit pe Antena Play,

„Adela ne-a surprins pe toţi. Produs într-o perioadă în care lumea avea nevoie de poveşti, serialul a devenit un loc unde să poţi evada. Timp de doi ani a fost în topul preferinţelor telespectatorilor din România şi succesul pe plan local l-a făcut să fie promovat şi internaţional, pentru că are la bază poveşti universale: bine versus rău, iubirea, care învinge mereuşi familia mai presus de orice”, a declarat Radu Grigore, scenaristul proiectului pentru

Producția a fost prezentată la Târgul de Televiziune de la Cannes în 2022 unde mai multe ţări s-au arătat interesate de achiziţionarea ei. Serialul Adela ar putea intra în grupul select al producţiilor cu difuzare internaţională.

Distribuția este una remarcabilă, iar câțiva dintre actori au jucat și în ”Lia – soţia soţului meu”: Oana Moşneagu-Gherman, Anca Sigartău, Marian Râlea, Carmen Ionescu, Mihai Călin, Andreea Ibacka, Anca Androne, Bogdan Talaşman, Cristina Ciobănaşu, Vlad Vîlciu, Maria Buză, Marius Rizea, Nuami Dinescu, Dominique Lăcătuş, Elena Mogîldea, Ioana Ginghină, Răzvan Fodor, Mircea Gheorghiu, Alina Florescu, Vlad Gherman, Tatiana Şelaru, Răzvan „Krem” Alexe, Ştefana Darzeu şi Teodora Păcurar.