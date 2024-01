Serialul de pe Netflix care a cucerit România. A urcat puternic în trend în debutul anului

Serialul de pe Netflix care . A urcat puternic în trend în debutul anului. A avut premiera pe 2 mai 2023 pe celebra platformă de streaming și de atunci este unul dintre cele mai vizionate.

Pelicula de pe Netflix care ține românii cu sufletul la gură. Este una dintre cele mai apreciate încă de la începutul lui 2024. Are 3 sezoane și se bazează pe o carte scrisă de Gülseren Budayıcıoğlu. Romanul se intitulează Hayata Do.

Autoarea în vârstă de 77 de ani este un romanciar foarte cunoscut din Turcia. În trecut a lucrat ca și psihiatru și prezentator TV. A scris despre subiecte diverse, în ultimii ani fiind celebră pentru romanele sale care au fost adaptate micilor ecrane.

În această situație se află și serialul The Tailor (Croitorul) în care joacă actori renumiți, printre care se numără: Çağatay Ulusoy, Salih Bademci și Şifanur Gül. Scenariul peliculei are 3 sezoane, create de producătorul executiv Onur Güvenatam.

El este cunoscut și pentru Another Self și The Protector. Producția de pe Netflix aduce în prim-plan povestea a trei personaje ale cărora vieți se intersectează. Fiecare dintre ele ascunde un mare secret.

Care sunt personajele din The Tailor de pe Netflix

Peyami este unul dintre personajele care joacă în The Tailor, ce poate fi urmărit zilele astea pe platforma de streaming . În serial acesta este un croitor celebru care trebuie să coasă o rochie de mireasă pentru logodnica prietenului său de suflet, Dimitri.

Viața sa este dată peste cap după moartea bunicului său care amenință să scoată la iveală lucrurile de care îi este rușine și pe care este nevoit să le confrunte. Tatăl lui Peyami, Mustafa, are un handicap, aspect care i-a adus hărțuieli fără milă când era copil.

În momentul în care Mustafa și bunica strictă a lui Peyami, Sülün, se mută la Istanbul, Peyami ascunde problemele pe care le are figura paternă, inclusiv față de amicul său. Doar că el nu este singurul din serial care are un secret.

Desfășurarea acțiunii duce și la logodnica lui Dimitri, Esvet, care duce o viață ascunsă de ochii lumii. Secretele celor trei ies la iveală de la un episod la altul, pelicula de pe Netflix fiind primită bine de publicul român.