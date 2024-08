Serialul de pe Netflix care i-a înnebunit pe români. Are sute de milioane de vizualizări și a fost în trending în peste 100 de țări

Netflix face ce face și aduce în atenția abonaților seriale cărora merită să le dea play. Este și cazul producției următoare care, în ciuda faptului că nu este nouă, este la fel de bună ca în prima zi.

Serialul de pe Netflix care a cucerit milioane de abonați

Biblioteca Netflix are filme și seriale pentru toate gusturile. Platforma are câțiva ași în mânecă pe care îi dezvăluie treptat. Până atunci, însă, abonații platformei se pot delecta cu , dar foarte bun.

De obicei, producțiile vechi sunt primite foarte bine de către fanii care, fie nu-și mai amintesc acțiunea, fie le face plăcere să le revadă. Este și cazul serialului ”Breaking Bad” care i-a cucerit din nou pe privitori.

Deși nu este un serial nou, ”Breaking Bad” este la fel de bun ca în prima zi în care s-a lansat. Producția are milioane de fani și nu este de mirare că este mereu urmărită cu același drag.

produs de Vince Giligan și a cărui premieră a avut loc pe 20 ianuarie 2008. Serialul a rulat până pe 29 septembrie 2013, a avut cinci sezoane și 62 de episoade.

”Breaking Bad” are în palmares numeroase premii, semn că este un serial care merită să-i dai o șansă

”Breaking Bad” îl are în centrul acțiunii pe Walter White, un profesor de chimie din New Mexico. În momentul în care află că are cancer pulmonar în stadiu terminal, viața lui Walter se schimbă radical.

Din dorința de a asigura o stabilitate financiară familiei sale, Walter White începe să se transforme într-un criminal periculos. Acesta va produce și va vinde metamfetamină alături de fostul său elev, Jesse Pinkman.

De la un episod la altul, acțiunea serialului ”Breaking Bad” se complică. Personajele sunt puse în fel de fel de situații, Walter White devenind din ce în ce mai implicat în lumea crimelor.

Abonații Netflix care au vizionat deja ”Breaking Bad” pot începe un nou serial. Și anume, ”Better call Saul”, spin-off-ul de la ”Breaking Bad.” ”Better call Saul” are în centru viața lui Saul Goodman, înainte de evenimentele din ”Breaking Bad”.

Un alt film la fel de bun pentru fanii universului ”Breaking Bad” este ”El Camino: A breaking bad movie”. Acest film continuă povestea lui Jesse Pinkman după evenimentele din finalul serialului.

”Breaking Bad” se laudă nu doar cu milioane de fani, ci și cu zeci de premii. Serialul produs de Vince Giligan a câștigat 16 premii Primetime Emmy, Globul de Aur pentru cel mai bun serial dramatic, dar și Premiul Peaboy în 2008.