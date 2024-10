Serialul de pe Netflix care rupe topul în România în acest moment. E pe primul loc și are peste 70 de milioane de ore de vizionare în toată lumea. Doi actori celebri au roluri fenomenale în el

Serialul de pe Netflix care rupe topul din România în acest moment și a adunat deja peste 70 de milioane de ore de vizionare. Are o poveste interesantă, iar protagoniștii sunt doi actori foarte cunoscuți. A fost lansat la finalul lunii septembrie.

Abonații Netflix se bucură de în fiecare lună. Platforma de streaming are opțiuni pentru toate gusturile, astfel că mereu există ceva ce ai putea viziona, chiar și după ce ai văzut numeroase producții.

Un serial apărut recent a rupt topul de pe Netflix și se află pe primul loc inclusiv în România. Producția a apărut pe 26 septembrie 2024 și este apreciată de public, dar și de critici.

Este vorba despre “Nobody Wants This”, un serial de comedie romantică în care joacă actori cunoscuți. Protagoniștii sunt Kristen Bell, Adam Brody, Justine Lupe și Timothy Simons.

urmărește povestea dintre Joanne (Kristen Bell), o prezentatoare de podcast agnostică și irascibilă, și Noah (Adam Brody), un rabin neconvențional care tocmai a ieșit dintr-o relație amoroasă.

Cei doi participă la o petrecere, iar la plecare își dau seama că au o conexiune. Relația lor pare a fi una cu potențial, deși viziunile lor despre viață sunt atât de diferite.

În plus, Joanne și Noah se confruntă și obstacolele care stau în calea relației lor, dar și cu familiile lor. Sora lui Joanne, Morgan (Justine Lupe) și fratele lui Noah, Sasha, sunt dornici să saboteze relația celor doi.

Serialul are 10 episoade, iar cel mai lung dintre ele are 31 de minute, astfel că poate fi văzut într-un timp foarte scurt. Din distribuție mai fac parte și actori precum Stephanie Faracy, Emily Arlook, Michael Hitchcock și D’Arcy Carden.

Până acum, serialul a strâns peste 70 de milioane de ore de vizionare și se menține în continuare pe primul loc. Un alt avantaj al producției este faptul că a fost primită foarte bine de toată lumea.

Pe IMDb, serialul “Nobody Wants This” are o notă de 8,1 din 10 din peste 19.000 de recenzii ale utilizatorilor. Pe platforma Rotten Tomatoes, are un scor de 96%.

Abonații Netflix speră sunt nerăbdători să vadă cum va evolua povestea protagoniștilor și speră că producătorii serialului vor reveni cu noi sezoane.