Serialul de pe Netflix care te ține lipit de televizor. Are doar 10 episoade și a ajuns instant în trending în peste 70 de țări. Pelicula promite să fie una extrem de amuzantă, mai ales din perspectiva relațiilor sentimentale.

Producția de pe Netflix pe care o vei urmări pe nerăsuflate. Are 10 episoade și a ajuns la inimile telespectatorilor din peste 70 de țări

Producția de pe Netflix pe care o vei urmări pe nerăsuflate. Are 10 și a ajuns la inimile telespectatorilor din peste 70 de țări. Este vorba de o comedie romantică în care joacă actorii Sandra Echeverría, Iván Amozurrutia și Diana Bovio.

ADVERTISEMENT

Se numește The Manny (Dădaca e un el), povestea fiind scrisă de Carolina Rivera, cunoscută pentru contribuțiile sale la serialul Jane the Virgin și Roswell, New Mexico. Scenariul este unul captivant despre iubire, familie și înlăturarea stereotipurilor de gen.

Povestea este despre o directoare ocupată și la capătul răbdării, pe nume Jimena (interpretată de Sandra Echeverría), care într-un moment de panică angajează un cowboy fermecător, Gaby (Iván Amozurrutia), pentru a avea grijă de cei trei copii ai săi. Acțiunea se petrece în orașul Mexico City.

ADVERTISEMENT

Micuții trăiesc într-un mediu haotic, motiv pentru care mama lor caută o soluție radicală. Această decizie ajunge să îi pună la îndoială viziunea pe care o are asupra stereotipurilor legate de rolurile de gen, cât și asupra iubirii.

Toate acestea se întâmplă în timp ce Jimena se pregătește să preia compania tatălui său. În The Manny de pe Netflix oamenii pot vedea toate schimbările prin care trece aceasta. Unele sunt surprinzătoare, altele amuzante.

ADVERTISEMENT

The Manny, serialul de la Netflix care merită vizionat

The Manny este serialul de la care merită vizionat și datorită faptului că nu are foarte multe părți. În prezent, producătorii au lansat un singur sezon care are un număr de 10 episoade care sunt la rândul lor scurte.

Durata unui singur episod variază între 30 și 41 de minute, producția fiind ideală pentru devoratorii de filme și producții de pe celebra platformă de streaming. În plus, este perfectă de vizionat și datorită momentele de umor și emoție.

ADVERTISEMENT

Până în momentul de față The Manny a adunat un număr foarte mare de vizualizări, dovadă că a fost urmărit cu sufletul la gură în peste 70 de țări, în ciuda faptului că a fost adăugat pe Netflix în Ajunul Crăciunului.

Mai mult, serialul mexican se adresează copiilor peste 13 ani și poate fi urmărit de întreaga familie. Serialul a fost produs de La Granja TV Narrative, iar filmările au avut loc în Guadalajara Jalisco din Mexic.