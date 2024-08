Serialul de pe Netflix care va cuceri topurile. Are o poveste pasională, dar plină de minciuni, iar fiecare episod vine cu noi surprize

Serialul de pe Netflix care poate cuceri topurile cu povestea pe care o are. Personajele sunt foarte interesante, iar producția explorează mai multe teme. Utilizatorii îl urmăresc cu sufletul la gură.

Serialul de pe Netflix care va cuceri topurile. Povestea pe care o are e pasională și plină de minciuni

, iar multe dintre ele sunt originale și foarte apreciate de utilizatorii platformei de streaming. Un serial apărut recent este “Desperate Lies”, care are o poveste dramatică.

ADVERTISEMENT

Producția i-a captivat pe abonați, care au urmărit serialul într-un număr foarte mare, deși s-a lansat de doar o lună. Personajele sunt foarte interesante, iar situațiile imprevizibile nu lipsesc.

are în centru o femeie prinsă într-o situație foarte complicată din cauza unui eveniment traumatizant. Pe parcursul poveștii, sunt dezvăluite adevăruri neștiute până atunci, dar și legături neașteptate.

ADVERTISEMENT

Toate personajele se confruntă cu demonii lor și trebuie să hotărască cât de departe pot merge pentru a putea proteja ceea ce iubesc și contează pentru ele.

Serialul “Desperate Lies” explorează complexitatea adevărului și a minciunilor, care pot avea și anumite consecințe asupra indivizilor, dar și asupra relațiilor dintre aceștia, notează .

ADVERTISEMENT

Sunt testate și legăturile dintre prieteni, a căror relație poate avea de suferit din cauza secretelor și a trădărilor. Fiecare dintre personaje este nevoit să-și reevalueze loialitatea, dar și să decidă în ce persoane pot avea încredere.

Personajele din serial se confruntă cu probleme de încredere și, în fiecare episod, sunt făcute dezvăluiri neașteptate.

ADVERTISEMENT

Din distribuție fac parte actorii Juliana Paes, Vladimir Brichta, Felipe Abib, Paloma Duarte, Martha Nowill, Jussara Freire și João Vitti. Serialul este originar din Brazilia și a captat imediat atenția utilizatorilor de pe Netflix.

“Desperate lies” are o poveste plină de suspans, care îi ține cu sufletul la gură pe utilizatori cu fiecare episod. Persoanele cărora le place acest gen nu ar trebui să rateze serialul.

În topul celor mai vizionate seriale de pe Netflix se numără și altele apărute recent. De exemplu, utilizatorii pot urmări “A Good Girl’s Guide to Murder”, “The Decameron” sau “Master of the House”.

În plus, a apărut și un nou sezon al serialului “Anotherself”. Pe 15 august, va apărea un nou sezon al serialului “Emily in Paris”. La finalul anului, “Squid Game” revine cu sezonul al doilea.