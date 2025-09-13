Serialul de pe Netflix, cu doar 4 episoade, care a spart toate topurile, are peste 145 de milioane de ore de vizionare. În rol principal este David Beckham

Serialul de pe Netflix cu David Beckham a rupt topurile după ce a fost lansat. Producția, care e și acum disponibilă pe platforma de streaming, a ajuns să adune peste 145 de milioane de ore de vizionare.

Despre ce este vorba în serialul de pe Netflix cu David Beckham

”Beckham” este un documentar care a fost lansat pe Netflix în anul 2023. Și iată că în aproape doi ani de la lansare a ajuns să înregistreze cifre record. O mulțime de abonați ai platformei de streaming au vrut să afle povestea acestuia.

Serialul de pe Netflix cu David Beckham are patru părți. Iar fiecare în parte e cu atât mai interesantă. Practic documentarul spune povestea nevăzută a marelui fotbalist. A pornit de la origini modeste, dar a ajuns un superstar al fotbalului.

În cadrul producției, pot afla mai multe despre David Beckham, dar și despre familia sa. Acesta a fost perseverent și-a dorit să lupte și iată că în final a găsit echilibrul între iubire, familie, dar și ambiție.

Serialul de pe Netflix cu David Beckham a fost catalogat ca fiind un ”carusel cu emoții”. Sunt momente de cădere pentru starul din fotbal, dar și unele cu reușite uriașe. Iar toate acestea au contribuit la omul care este astăzi.

Ce impact a avut documentarul ”Beckham” asupra sa

Și se pare că povestea sa a impresionat o lume întreagă. Astfel, documentarul ”Beckham” de pe Netflix a adunat peste 145 de milioane de ore de vizionare. Mai mult de atât, în urma producției, afacerile fostului mare fotbalist s-au triplat.

Acesta a ajuns să bifeze și multe alte colaborări importante de asemenea, iar cifrele sunt unele remarcabile. Inclusiv vânzările mărcilor sale au crescut la 72,3 milioane de lire sterline în 2023, după lansarea documentarului.

Iar asta înseamnă cu 2% mai mari decât în ​​2022. De cealaltă parte, profiturile au crescut la 28,9 milioane de lire sterline, duble față de cele din anul 2022. Astfel, se pare că serialul de pe Netflix cu David Beckham a întrecut într-adevăr orice așteptare.

Cine este David Beckham

David Beckham s-a născut în Leytonstone, în partea de est a Londrei, pe 2 mai 1975. Părinții săi erau suporteri ai lui FC Manchester United, astfel că mergeau des să urmărească meciurile echipei. Și se pare că și fiul lor le-a moștenit dragostea pentru fotbal.

Astfel, în copilărie, David Beckham a jucat pentru o echipă locală, numită The Ridgeway Rovers, antrenată de tatăl său, Stuart Underwood și Steve Kirby. Pe când avea 13 ani, acesta s-a înscris la școala lui Manchester United.

Și nu a durat mult, iar în 1992 a și semnat un contract cu echipa de juniori a clubului în 1992. De aici, cariera sa în fotbal a prins contur. David Beckham a jucat pentru Manchester United, Real Madrid, Los Angeles Galaxy, AC Milan, Paris Saint-Germain.

Mai mult de atât, el a fost și căpitanul naționalei Angliei din 15 noiembrie 2000 până în 2 iulie 2006. Practic se poate spune că David Beckham este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați fotbaliști din lume. , iar împreună au 4 copii, Brooklyn, Romeo, Cruz și Harper.