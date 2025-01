Serialul-fenomen revine cu sezonul 2. Când va fi difuzat pe HBO Max

Vești bune pentru iubitorii de seriale. Unul dintre cele mai urmărite și mai apreciate seriale revine cu sezonul 2. Acesta va fi disponibil în curând pe HBO Max.

Anul acesta se va lansa sezonul 2 din ”The last of us”

HBO Max are un mare as în mânecă pentru luna aprilie a acestui an. Este vorba despre sezonul 2 al serialului-fenomen care a ținut cu sufletul la gură milioane de privitori.

Povestea ”The last of us” va continua anul acesta, iar în centrul atenției vor fi Joel și Ellie, personajele interpretate de Pedro Pascal și de Bella Ramsey. Sezonul 2 al acestui serial va prezenta evenimentele care au loc la cinci ani de la dezastrul din primul sezon.

va prezenta o lume post-pandemică, o lume în care provocările vor exista la fiecare pas. Pe lângă acțiunea care sigur nu va dezamăgi, fanii serialului vor mai avea parte de câteva surprize.

va aduce în atenția tuturor personaje noi interpretate de către unii dintre cei mai cunoscuți actori. Kaitlyn Dever va fi Abby, unul dintre personajele care va schimba radical firul poveștii. Distribuției s-au mai alăturat și Jeffrey Wright, Isabela Mercedes și Catherine O’Hara.

Producătorii serialului de pe HBO Max au anunțat că au în pregătire și sezonul cu numărul 3

”The last of us” este unul dintre cele mai bune seriale de pe platforma HBO Max. Pentru că a avut priză la public, producătorii au promis că mai vin cu un sezon, cel de-al treilea la număr, care este deja în pregătire.

Serialul HBO Max este, de fapt, o adaptare a faimosului joc video. Primul sezon a fost lansat în 2023 și a fost primit foarte bine de către critici. Cei care au urmărit ”The last of us” au avut numai cuvinte de laudă la adresa actorilor, dar și a acțiunii.

Acțiunea primului sezon se produce într-o lume care a fost devastată de o pandemie. Peisajul apocaliptic a fost creat de ciuperca Cordyceps. Persoanele care intrau în contact cu această ciupercă se transformau radical, devenind creaturi extrem de agresive.

Pe parcursul primul sezon, acțiunea îi are în centrul atenției pe cei doi supraviețuitori, Joel Miller și Ellie Williams. Joel și Ellie nu se întâlnesc deloc întâmplător, ambii având în comun mai multe decât și-ar imagina.

Cei doi supraviețuitori străbat teritoriile devastate ale Statelor Unite ale Americii, în timp ce află din ce în ce mai multe unul despre celălalt. În timp ce Joel este mânat în călătorie de durerea pierderii fiicei sale, Ellie este singura persoană imună la ciupercă.