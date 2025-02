Serialul Netflix adorat de români revine cu al cincilea sezon. Este ultimul

Netflix le-a pregătit o surpriză de proporții fanilor serialului You! A fost lansat un nou trailer, iar data oficială a premierei celui de-al cincilea și ultimului sezon a fost dezvăluită.

Când se lansează ultimul sezon al serialului You

Fanii serialului You nu mai au mult de așteptat! , al cincilea din serie, va fi lansat oficial pe 24 aprilie. Pentru a amplifica suspansul, platforma a dezvăluit și un al doilea teaser – de această dată, unul cu o atmosferă sumbră și înfricoșătoare.

Prin această strategie, Netflix reușește să stârnească și mai mult curiozitatea publicului, lăsându-i pe spectatori nerăbdători să afle deznodământul poveștii. Serialul îl urmărește pe Joe și obsesia sa periculoasă pentru o nouă femeie, care poate duce chiar la hărțuire sau crimă.

În primul sezon, povestea s-a desfășurat în New York, unde Joe și-a concentrat atenția asupra Guineverei Beck, interpretată de Elizabeth Lail. Relația lor a luat o turnură întunecată, iar femeia și-a găsit sfârșitul.

În sezonul 5, Joe încearcă să își construiască o nouă viață alături de Kate, însă umbrele trecutului nu îi dau pace. Așa cum fanii știu deja, drumul lui a fost presărat cu obsesii periculoase, minciuni și crime. Iar acum, se pare că toate greșelile comise încep să-l prindă din urmă.

Ce actori apar în noul sezon

Cu Kate alături și revenit în New York, rămâne de văzut dacă Joe va reuși să-și înfrunte trecutul. Alături de Badgley și Ritchie, sezonul 5 aduce o distribuție de excepție, cu actori precum Madeline Brewer, Anna Camp și Griffin Matthews, pregătiți să aducă noi răsturnări de situație în povestea complicată a celor doi îndrăgostiți, scrie

„Dragostea ne pune la încercare. Eu am fost testat mai mult decât majoritatea. Aceasta este ultima dată. am venit din nimic: o adevărată poveste de la cârpă la bogăție. Am trecut prin toate, ghinionist în viață și în dragoste până când te-am întâlnit pe tine”, spune Joe în teaserul lansat de Netflix.

Finalul clipului lasă o notă amenințătoare, cu Joe rostind enigmatic: „Cine și-ar fi imaginat că voi ajunge cel mai norocos bărbat din New York?”.