Serie A, etapa 10. Cristi Chivu vrea prima sa victorie din ”Derby della Madonnina”. Cu cine joacă românii în acest weekend

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Etapa cu numărul 10 din Serie A va lua startul sâmbătă și va aduce în prim-plan mai multe derby-uri. Runda va fi deschisă, sâmbătă, de duelul dintre Bologna și Monza. Tot sâmbătă se va disputa unul dintre cele mai așteptate meciuri ale sezonului: ”Derby della Madonnina”. Românii vor fi implicați în dueluri din fiecare zi a etapei.

Live etapa 10 din Serie A. Cu cine joacă românii în această rundă

După 9 etape jucate, Inter este pe primul loc, cu 25 de puncte. . ”Nerazzurrii” au la orizont unul dintre cele mai tensionate meciuri ale sezonului: partida contra lui AC Milan. Tehnicianul român caută primul succes din cariera sa de antrenor împotriva rivalei tradiționale. În cazul unui succes, Inter poate rămâne lider solitar în campionatul italian.

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Duminică, Daniel Bîrligea și Frosinone vor intra în scenă, de la ora 16:00, contra lui Torino. Atacantul român va începe meciul cu un moral ridicat, după ce . Mai mult, echipa de pe ”Benito Stirpe” a avut un start senzațional de campionat. Frosinone se află pe locul 6 în Serie A, cu 17 puncte.

Ultimul român care va juca în această etapă este Radu Drăgușin. Fiorentina va merge pe Citta del Tricolore, duminică, de la ora 19:30, pentru duelul contra lui Sassuolo. Trupa viola are nevoie disperată de victorie, pentru a ieși din pasa complicată în care se află. Echipa lui Paolo Vanoli a obținut numai 5 puncte în primele 9 meciuri și se situează pe loc de retrogradare: 18.

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Programul complet al meciurilor și cine transmite la TV partidele din Serie A

Pentru sezonul 2026-2027, drepturile de transmitere ale partidelor din eșalonul de elită italian au fost adjudecate de doi mari jucători de pe piața media: DigiSport și PrimaSport. Acestea vor transmite, la sfârșitul acestei săptămâni, toate meciurile în care vor fi implicați români.

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Sâmbătă, 31 octombrie

De la ora 16:00: Bologna – Monza

De la ora 19:00: Udinese – AS Roma

De la ora 21:45: AC Milan – Inter

Duminică, 1 noiembrie

De la ora 13:30: Como – Venezia

De la ora 16:00: Frosinone – Torino

De la ora 16:00 Lazio – Cagliari

De la ora 19:00: Lecce – Genoa

De la ora 21:45: Juventus – Napoli

Luni, 2 noiembrie

De la ora 19:30: Sassuolo – Fiorentina

De la ora 21:45: Atalanta – Parma

Cotele la pariuri pentru meciurile din etapa cu numărul 10 din Serie A

Noua rundă din fotbalul italian aduce în prim-plan mai multe derby-uri, dar și oportunități noi de pariere. Vă propunem mai multe opțiuni de luat în calcul pentru partidele din această etapă:

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