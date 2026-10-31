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Serie A, etapa 10. Cristi Chivu vrea prima sa victorie din ”Derby della Madonnina”. Cu cine joacă românii în acest weekend

Gabriel Neagu
31.10.2026 | 14:23
Serie A etapa 10 Cristi Chivu vrea prima sa victorie din Derby della Madonnina Cu cine joaca romanii in acest weekend
SPECIAL FANATIK
Inter intalneste pe AC Milan in etapa 10 din Serie A. sursa foto: hepta
Runda a zecea din Serie A aduce meciuri atractive. FANATIK vă oferă toate informațiile legate despre meciurile românilor, programul etapei, dar și cele mai bune cote de pariuri din fotbalul italian.
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Etapa cu numărul 10 din Serie A va lua startul sâmbătă și va aduce în prim-plan mai multe derby-uri. Runda va fi deschisă, sâmbătă, de duelul dintre Bologna și Monza. Tot sâmbătă se va disputa unul dintre cele mai așteptate meciuri ale sezonului: ”Derby della Madonnina”. Românii vor fi implicați în dueluri din fiecare zi a etapei.

Live etapa 10 din Serie A. Cu cine joacă românii în această rundă

După 9 etape jucate, Inter este pe primul loc, cu 25 de puncte. Echipa lui Cristi Chivu a marcat cel mai bun început de sezon în Serie A din istoria clubului. ”Nerazzurrii” au la orizont unul dintre cele mai tensionate meciuri ale sezonului: partida contra lui AC Milan. Tehnicianul român caută primul succes din cariera sa de antrenor împotriva rivalei tradiționale. În cazul unui succes, Inter poate rămâne lider solitar în campionatul italian.

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Duminică, Daniel Bîrligea și Frosinone vor intra în scenă, de la ora 16:00, contra lui Torino. Atacantul român va începe meciul cu un moral ridicat, după ce a semnat o ”dublă” contra lui Lecce, 5-1. Mai mult, echipa de pe ”Benito Stirpe” a avut un start senzațional de campionat. Frosinone se află pe locul 6 în Serie A, cu 17 puncte.

Ultimul român care va juca în această etapă este Radu Drăgușin. Fiorentina va merge pe Citta del Tricolore, duminică, de la ora 19:30, pentru duelul contra lui Sassuolo. Trupa viola are nevoie disperată de victorie, pentru a ieși din pasa complicată în care se află. Echipa lui Paolo Vanoli a obținut numai 5 puncte în primele 9 meciuri și se situează pe loc de retrogradare: 18.

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Programul complet al meciurilor și cine transmite la TV partidele din Serie A

Pentru sezonul 2026-2027, drepturile de transmitere ale partidelor din eșalonul de elită italian au fost adjudecate de doi mari jucători de pe piața media: DigiSport și PrimaSport. Acestea vor transmite, la sfârșitul acestei săptămâni, toate meciurile în care vor fi implicați români.

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Sâmbătă, 31 octombrie

  • De la ora 16:00: Bologna – Monza
  • De la ora 19:00: Udinese – AS Roma
  • De la ora 21:45: AC Milan – Inter

Duminică, 1 noiembrie

  • De la ora 13:30: Como – Venezia
  • De la ora 16:00: Frosinone – Torino
  • De la ora 16:00 Lazio – Cagliari
  • De la ora 19:00: Lecce – Genoa
  • De la ora 21:45: Juventus – Napoli

Luni, 2 noiembrie

  • De la ora 19:30: Sassuolo – Fiorentina
  • De la ora 21:45: Atalanta – Parma

Cotele la pariuri pentru meciurile din etapa cu numărul 10 din Serie A

Noua rundă din fotbalul italian aduce în prim-plan mai multe derby-uri, dar și oportunități noi de pariere. Vă propunem mai multe opțiuni de luat în calcul pentru partidele din această etapă:

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  • AC Milan – Inter: ”Peste 2.5 goluri marcate” / Cota 1.62
  • Juventus – Napoli: ”Ambele echipe marchează – Da” / Cota 1.78
  • Atalanta – Parma: ”1 solist” / Cota 1.50
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