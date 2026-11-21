Campionatul italian revine după fereastra internațională și aduce în prim-plan mai multe meciuri atractive. Duelurile românilor din runda a 12-a a Serie A, în rândurile de mai jos.

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Parcursul echipelor în competițiile interne revine după pauza internațională ce a consemnat finalul fazei grupelor în Liga Națiunilor. Excepție nu face nici campionatul italian, care se reia sâmbătă, 21 noiembrie. FANATIK vă prezintă toate informațiile despre echipele românilor din Serie A, programul și unde pot fi urmărite meciurile etapei, dar și cele mai atractive cote la pariuri.

LIVE Lazio – Lecce 1-0 (Noslin 25′)

LIVE Como – Cagliari 1-0 (Ramon 24′)

Cu cine joacă românii în etapa 12 din Serie A

La revenirea din pauza internațională, lider în ierarhie este Lazio, cu 29 de puncte. Fiind la numai o lungime în spatele trupei de pe Stadio Olimpico, Interul lui Cristi Chivu vrea să se reinstaleze în ”fotoliul” de lider. Pentru a reușit această performanță, ”nerazzurrii” sunt obligați să obțină o victorie pe Stadio Atleti Azzuri d’Italia, din Bergamo, contra Atalantei, duminică, de la ora 21:45. Mai mult, echipa lui Gattuso trebuie să obțină maxim un rezultat de egalitate contra ocupantei locului 14, Lecce, sâmbătă, de la ora 16:00.

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În aceeași zi cu duelul echipei lui Chivu, va evolua și Frosinone, trupa pentru care joacă Daniel Bîrligea. Gruparea de pe ”Benito Stirpe” este revelația acestui început de stagiune. Având statut de nou-promovată în Serie A, ocupă locul 6, care asigură calificarea în Conference League. Pentru a-și continua cu dreptul parcursul în campionat, va trebui să treacă de .

Înaintea meciului dintre AC Milan și Frosinone, , va da piept cu echipa lui Dan Șucu, Genoa, de la ora 16:00. Cu o victorie obținută pe Stadio Mapei, ”grifonii” s-ar detașa la nu mai puțin de 8 puncte față de pozițiile retrogradabile, fapt ce ar aduce mai multă liniște în vestiarul lui Daniele De Rossi.

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Singurul duel programat luni va avea un român în prim-plan. Este vorba despre Radu Drăgușin. Echipa sa, Fiorentina, va merge până la marginea orașului Milano pentru a întâlni pe Monza, trupă aflată pe locul 18, cu 7 puncte. Ambele formații vor forța victoria, pentru a se detașa de locurile retrogradabile ale campionatului.

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Programul rundei 12 din Serie A

Sâmbătă 21 noiembrie

Ora 16:00: Como – Cagliari

Ora 16:00: Lazio – Lecce

Ora 19:00: Parma – AS Roma

Ora 21:45: Napoli – Torino

Duminică, 22 noiembrie

Ora 13:30: Juventus – Venezia

Ora 16:00: Bologna – Udinese

Ora 16:00: Sassuolo – Genoa

Ora 19:00: AC Milan – Frosinone

Ora 21:45: Atalanta – Inter

Luni, 23 noiembrie

Ora 21:45: Monza – Fiorentina

Cotele la pariuri pentru etapa 12 din Serie A

Revenirea echipelor de club în activitate oferă noi ocazii de pariere. De asemenea, etapa cu numărul 12 din campionatul italian nu face excepție de la regulă și propune mai multe meciuri interesante. În rândurile de mai jos, FANATIK vă prezintă mai multe opțiuni de luat în calcul pentru finalul acestei săptămâni:

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