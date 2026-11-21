Parcursul echipelor în competițiile interne revine după pauza internațională ce a consemnat finalul fazei grupelor în Liga Națiunilor. Excepție nu face nici campionatul italian, care se reia sâmbătă, 21 noiembrie. FANATIK vă prezintă toate informațiile despre echipele românilor din Serie A, programul și unde pot fi urmărite meciurile etapei, dar și cele mai atractive cote la pariuri.
La revenirea din pauza internațională, lider în ierarhie este Lazio, cu 29 de puncte. Fiind la numai o lungime în spatele trupei de pe Stadio Olimpico, Interul lui Cristi Chivu vrea să se reinstaleze în ”fotoliul” de lider. Pentru a reușit această performanță, ”nerazzurrii” sunt obligați să obțină o victorie pe Stadio Atleti Azzuri d’Italia, din Bergamo, contra Atalantei, duminică, de la ora 21:45. Mai mult, echipa lui Gattuso trebuie să obțină maxim un rezultat de egalitate contra ocupantei locului 14, Lecce, sâmbătă, de la ora 16:00.
În aceeași zi cu duelul echipei lui Chivu, va evolua și Frosinone, trupa pentru care joacă Daniel Bîrligea. Gruparea de pe ”Benito Stirpe” este revelația acestui început de stagiune. Având statut de nou-promovată în Serie A, ocupă locul 6, care asigură calificarea în Conference League. Pentru a-și continua cu dreptul parcursul în campionat, va trebui să treacă de singura echipă care a bătut pe Inter în această ediție, AC Milan.
Înaintea meciului dintre AC Milan și Frosinone, Daniel Boloca, fotbalistul lui Sassuolo, va da piept cu echipa lui Dan Șucu, Genoa, de la ora 16:00. Cu o victorie obținută pe Stadio Mapei, ”grifonii” s-ar detașa la nu mai puțin de 8 puncte față de pozițiile retrogradabile, fapt ce ar aduce mai multă liniște în vestiarul lui Daniele De Rossi.
Singurul duel programat luni va avea un român în prim-plan. Este vorba despre Radu Drăgușin. Echipa sa, Fiorentina, va merge până la marginea orașului Milano pentru a întâlni pe Monza, trupă aflată pe locul 18, cu 7 puncte. Ambele formații vor forța victoria, pentru a se detașa de locurile retrogradabile ale campionatului.
Sâmbătă 21 noiembrie
Duminică, 22 noiembrie
Luni, 23 noiembrie
Revenirea echipelor de club în activitate oferă noi ocazii de pariere. De asemenea, etapa cu numărul 12 din campionatul italian nu face excepție de la regulă și propune mai multe meciuri interesante. În rândurile de mai jos, FANATIK vă prezintă mai multe opțiuni de luat în calcul pentru finalul acestei săptămâni: