Serie A, etapa 2 LIVE VIDEO. Radu Drăgușin și Daniel Bîrligea, gata de duelul direct în Fiorentina – Frosinone

ADVERTISEMENT

Noul sezon din Serie A a debutat sâmbătă, 22 august. Prima etapă a fost plină de spectacol, iar acum este timpul pentru cea de-a doua rundă din noua stagiune. Odată cu transferul lui Daniel Bîrligea la Frosinone, tot mai mulți români luptă acum în fotbalul din prima divizie a „Cizmei”. Rămâi pe Fanatik.ro pentru toate detaliile în legătură cu etapa cu numărul 2.

Live video etapa 2 Serie A. Cu cine joacă românii în a doua rundă din campionatul italian

Serie A a debutat în forță cu Cea de-a doua rundă este programată în intervalul 28-31 august și vine cu noi meciuri tari. Partida care deschide această etapă este AC Milan – Venezia, vineri seară, urmată sâmbătă de una în care avem șansa să vedem doi români care se vor lupta unul contra celuilalt: Fiorentina – Frosinone.

ADVERTISEMENT

la „Viola”, în timp ce la oaspeți pentru această confruntare. Interul lui Cristi Chivu va evolua în deplasare contra lui Cagliari, iar Genoa lui Dan Șucu are deplasare cu Lazio.

Programul complet al meciurilor și cine transmite la TV partidele din Serie A

Meciurile din noul sezon din Serie A vor putea fi urmărite pe canalele Digi Sport și Prima Sport. Iată cum arată programul etapei a 2-a din noua stagiune a primului eșalon fotbalistic din Italia:

ADVERTISEMENT

Vineri, 28 august

Ora 21:45: AC Milan – Venezia

Sâmbătă, 29 august

Ora 19:30: Fiorentina – Frosinone

Ora 19:30: Monza – Udinese

Ora 19:30: Sassuolo – Torino

Ora 21:45: Juventus – Parma

Duminică, 30 august

Ora 19:30: Napoli – Como

Ora 21:45: Cagliari – Inter

Ora 21:45: Lazio – Genoa

Luni, 31 august

ADVERTISEMENT

Ora 19:30: Lecce – Roma

Ora 21:45: Atalanta – Bologna

Cotele la pariuri pentru meciurile din etapa a doua din Serie A

O nouă etapă plină de meciuri spectaculoase, noi ocazii de pariere. Vă propunem în cele ce urmează meciurile considerate atractive și care pot reprezenta astfel variante de luat în calcul.

ADVERTISEMENT