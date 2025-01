Serie A, etapa 21. Juventus – AC Milan este marele derby al rundei. Genoa lui Șucu joacă pe Olimpico cu AS Roma

Etapa cu numărul 21 programează unul dintre cele mai interesante derby-uri din Serie A, Juventus urmând să primească vizita lui AC Milan. Cu Dan Șucu recent instalat ca președinte, Genoa merge pe terenul lui AS Roma, formație resuscitată odată cu venirea pe banca tehnică a lui Claudio Ranieri.

Live video AS Roma – Genoa, Juventus – AC Milan, Atalanta – Napoli, Parma – Venezia, Inter – Empoli, în etapa 21 din Serie A

Marele meci al acestei runde este cel dintre Juventus și AC Milan, două formații care pentru moment sunt în afara locurilor de Champions League. Torinezii sunt neînvinși în actuala ediție de campionat, dar au 13 rezultate de egalitate care i-au dat mult înapoi.

AC Milan este pe un trend ascendent în ultima lună, iar numirea lui Sergio Conceicao pe banca tehnică a adus un plus evident. Mai mult, ”rossonerii” au avantajul moral de a fi învins Juventus în semifinalele Supercupei Italiei, .

are un meci extrem de dificil pe Stadio Olimpico cu AS Roma, care și-a regăsit cadența sub comanda experimentatului Claudio Ranieri. Cele două formații sunt vecine de clasament, însă gazdele pornesc din postura de favorite.

Parma lui Dennis Man și Valentin Mihăilă primește vizita codașei Venezia, în timp ce Cagliari, formația lui Răzvan Marin, joacă acasă cu Lecce. Un alt duel extrem de interesant va avea loc la Bergamo, acolo unde se vor afla față în față Atalanta și liderul Napoli.

Programul televizărilor meciurilor din etapa 21 din Serie A. Unde poți urmări cele mai tari partide ale rundei

Cele mai importante întâlniri din etapa a 21-a din Serie A vor putea fi urmărite în direct pe posturile Digi Sport și Prima Sport. Iată programul complet și care sunt partidele care vor fi televizate:

Vineri, 17 ianuarie

ora 21:45 AS Roma – Genoa (Digi Sport 2, Prima Sport 3)

Sâmbătă, 18 ianuarie

ora 16:00 Bologna – Monza (Prima Sport 4)

Bologna – Monza (Prima Sport 4) ora 19:00 Juventus – AC Milan (Digi Sport 2, Prima Sport 2)

Juventus – AC Milan (Digi Sport 2, Prima Sport 2) ora 21:45 Atalanta – Napoli (Digi Sport 2, Prima Sport 2)

Duminică, 19 ianuarie

ora 13:30 Fiorentina – Torino (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

Fiorentina – Torino (Digi Sport 1, Prima Sport 1) ora 16:00 Cagliari – Lecce

Cagliari – Lecce ora 16:00 Parma – Venezia (Digi Sport 3, Prima Sport 2)

Parma – Venezia (Digi Sport 3, Prima Sport 2) ora 19:00 Verona – Lazio (Prima Sport 4)

Verona – Lazio (Prima Sport 4) ora 21:45 Inter – Empoli (Digi Sport 2, Prima Sport 2)

Luni, 20 ianuarie

ora 21:45 Como – Udinese (Digi Sport 3, Prima Sport 5)

Clasament Serie A, înainte de etapa cu numărul 21

Napoli are un parcurs extraordinar și s-a distanțat la 3 puncte în fruntea clasamentului față de Inter, după ce milanezii au remizat runda precedentă cu Bologna. Atalanta este pe ultima treaptă a podiumului, după care apare o diferență mare față de celelalte combatante. Ultimul loc de Champions League este ocupat acum de Lazio. Iată cum se prezintă clasamentul, înaintea etapei a 21-a:

Cote la pariuri pentru etapa 21 din Serie A

Pentru etapa a 21-a din Serie A, FANATIK vă prezintă cotele la pariuri pentru cele 10 partide:

AS Roma – Genoa (1 – 1.54, x – 4.20, 2 – 6.20)

Bologna – Monza (1.63, 3.80, 5.60)

Juventus – AC Milan (2.19, 3.30, 3.45)

Atalanta – Napoli (2.29, 3.20, 3.30)

Fiorentina – Torino (1.75, 3.50, 5.20)

Cagliari – Lecce (1.97, 3.45, 4.00)

Parma – Venezia (2.16, 3.65, 3.20)

Verona – Lazio (4.80, 3.65, 1.77)

Inter – Empoli (1.23, 6.40, 12.00)

Como – Udinese (2.05, 3.40, 3.70)

FANATIK îți oferă toate detaliile de care ai nevoie pentru a trăi la intensitate maximă o nouă etapă interesantă din Serie A. Poți afla în timp real tot ce se întâmplă pe stadioanele din Italia să vezi clasamentul actualizat la zi doar rămânând alături de noi.

