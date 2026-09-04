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După primele două etape, șase echipe din Serie A au punctaj maxim, printre care și Interul lui Cristian Chivu. AS Roma este lider în acest moment, datorită golaverajului, iar Juventus, Atalanta, AC Milan și Lazio țin, de asemenea, pasul. Vezi toate detaliile despre meciurile lui Inter Milano, ale Fiorentinei lui Radu Drăgușin, ale lui Frosinone, noua echipă a lui Daniel Bîrligea, și ale lui Genoa, formația patronată de Dan Șucu.

Live video etapa 3 Serie A. Cu cine joacă românii în a treia rundă din campionatul italian

Primele două runde ale campionatului italian au adus deja câteva surprize, precum forma slabă a Fiorentinei, care a investit enorm de mult în această vară, dar și meciurile bune făcute de AS Roma, cu un Donyell Malen într-o formă de zile mari. Olandezul are deja cinci goluri după doar două meciuri, iar AS Roma poate fi o candidată certă la locurile de Champions League în acest sezon.

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Inter va avea primul meci tare din această stagiune și o va primi pe Napoli pe „Giuseppe Meazza”. După victoria cu Fiorentina, nou-promovata Frosinone vrea să facă o nouă victimă în această rundă, în care va juca împotriva Veneziei. În acest meci, după ce în etapa precedentă a fost aruncat în luptă doar pentru minutele de prelungiri.

La fel ca în sezonul precedent, Fiorentina are un start dezastruos de sezon, cu două înfrângeri și un golaveraj de 0-7. dar sperăm că va face o figură mai frumoasă în meciul cu Torino. Nu în ultimul rând, Genoa lui Dan Șucu întâlnește Como și își continuă seria de meciuri tari, după ce în primele două etape a fost învinsă de Napoli și Lazio.

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Programul complet al meciurilor și cine transmite la TV partidele din Serie A

Meciurile din noul sezon din Serie A vor putea fi urmărite pe canalele Digi Sport și Prima Sport. Iată cum arată programul etapei a 3-a din noua stagiune a primului eșalon fotbalistic din Italia:

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Vineri, 4 septembrie

Ora 21:45: Genoa – Como

Sâmbătă, 5 septembrie

Ora 16:00: Fiorentina – Torino

Ora 19:00: Inter – Napoli

Ora 21:45: AS Roma – Atalanta

Duminică, 6 septembrie

Ora 16:00: Frosinone – Venezia

Ora 16:00: Parma – Monza

Ora 19:00: Bologna – Sassuolo

Ora 21:45: Juventus – AC Milan

Luni, 7 septembrie

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Ora 19:30: Cagliari – Lecce

Ora 21:45: Udinese – Lazio

Cotele la pariuri pentru meciurile din etapa a treia din Serie A

O nouă etapă plină de meciuri spectaculoase, noi ocazii de pariere. Vă propunem în cele ce urmează meciurile considerate atractive și care pot reprezenta astfel variante de luat în calcul.