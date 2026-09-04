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Serie A, etapa 3 LIVE VIDEO. Interul lui Cristi Chivu, derby încins cu Napoli! Ce echipe vor întâlni Radu Drăgușin și Daniel Bîrligea

Serie A continuă cu etapa a 3-a din sezonul 2026/2027. Vezi toate detaliile, de la program, la televizări, la echipele de start, până la desfășurarea partidelor și clasamentul actualizat.
Ciprian Păvăleanu
04.09.2026 | 20:53
Serie A etapa 3 LIVE VIDEO Interul lui Cristi Chivu derby incins cu Napoli Ce echipe vor intalni Radu Dragusin si Daniel Birligea
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Serie A, etapa a 3-a, LIVE VIDEO. Inter - Napoli și Juventus - AC Milan sunt vedetele acestei runde. Foto: Hepta.ro
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După primele două etape, șase echipe din Serie A au punctaj maxim, printre care și Interul lui Cristian Chivu. AS Roma este lider în acest moment, datorită golaverajului, iar Juventus, Atalanta, AC Milan și Lazio țin, de asemenea, pasul. Vezi toate detaliile despre meciurile lui Inter Milano, ale Fiorentinei lui Radu Drăgușin, ale lui Frosinone, noua echipă a lui Daniel Bîrligea, și ale lui Genoa, formația patronată de Dan Șucu.

Live video etapa 3 Serie A. Cu cine joacă românii în a treia rundă din campionatul italian

Primele două runde ale campionatului italian au adus deja câteva surprize, precum forma slabă a Fiorentinei, care a investit enorm de mult în această vară, dar și meciurile bune făcute de AS Roma, cu un Donyell Malen într-o formă de zile mari. Olandezul are deja cinci goluri după doar două meciuri, iar AS Roma poate fi o candidată certă la locurile de Champions League în acest sezon.

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Inter va avea primul meci tare din această stagiune și o va primi pe Napoli pe „Giuseppe Meazza”. După victoria cu Fiorentina, nou-promovata Frosinone vrea să facă o nouă victimă în această rundă, în care va juca împotriva Veneziei. În acest meci, Daniel Bîrligea speră să prindă mai multe minute în Serie A, după ce în etapa precedentă a fost aruncat în luptă doar pentru minutele de prelungiri.

La fel ca în sezonul precedent, Fiorentina are un start dezastruos de sezon, cu două înfrângeri și un golaveraj de 0-7. Radu Drăgușin a arătat rău în primele sale meciuri de la revenirea în Serie A, dar sperăm că va face o figură mai frumoasă în meciul cu Torino. Nu în ultimul rând, Genoa lui Dan Șucu întâlnește Como și își continuă seria de meciuri tari, după ce în primele două etape a fost învinsă de Napoli și Lazio.

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Programul complet al meciurilor și cine transmite la TV partidele din Serie A

Meciurile din noul sezon din Serie A vor putea fi urmărite pe canalele Digi Sport și Prima Sport. Iată cum arată programul etapei a 3-a din noua stagiune a primului eșalon fotbalistic din Italia:

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Vineri, 4 septembrie

  • Ora 21:45: Genoa – Como 

Sâmbătă, 5 septembrie

  • Ora 16:00: Fiorentina – Torino 
  • Ora 19:00: Inter – Napoli 
  • Ora 21:45: AS Roma – Atalanta

Duminică, 6 septembrie

  • Ora 16:00: Frosinone – Venezia
  • Ora 16:00: Parma – Monza
  • Ora 19:00: Bologna – Sassuolo
  • Ora 21:45: Juventus – AC Milan

Luni, 7 septembrie

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  • Ora 19:30: Cagliari – Lecce 
  • Ora 21:45: Udinese – Lazio

Cotele la pariuri pentru meciurile din etapa a treia din Serie A

O nouă etapă plină de meciuri spectaculoase, noi ocazii de pariere. Vă propunem în cele ce urmează meciurile considerate atractive și care pot reprezenta astfel variante de luat în calcul.

  • Inter – Napoli: 1 solist – cotă 1.68
  • Frosinone – Venezia: 1X – cotă 1.52
  • Fiorentina – Torino: GG – cotă 1.95
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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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