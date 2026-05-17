Serie A, etapa 37 live video. Când și cu cine joacă Interul lui Cristi Chivu și Genoa lui Dan Șucu

Penultima etapă din acest sezon din Serie A vine cu noi meciuri tari. Titlul s-a decis în runda 35, fiind adjudecat de Inter. Totuși, cursele pentru locurile de cupe europene sau locurile salvabile de la retrogradare rămân aprige în continuare. Stai pe site-ul nostru pentru a fi la curent cu partidele programate, în frunte cu cele ale lui Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu, și Genoa, echipa patronată de Dan Șucu.

Serie A continuă cu o nouă etapă interesantă, cea cu numărul 37, penultima din acest sezon. Toate meciurile se vor juca în aceeași zi, duminică, 17 mai, însă vor fi distribuite pe mai multe ore. , primește vizita celor de la Hellas Verona. și va juca acum acasă contra AC Milan.

Cine transmite la TV meciurile din etapa 37 din Serie A. Program complet

Meciurile importante din etapa 37 din Serie A nu vor lipsi de la televizor. Posturile Prima Sport și Digi Sport se vor ocupa de difuzarea acestora. Iată programul complet al rundei și lista partidelor pe care le puteți viziona la TV:

Duminică, 17 Mai 2026

Ora 13:30

Pisa – SSC Napoli (Prima Sport 4)

Como 1907 – Parma Calcio 1913 (Prima Sport 5)

Genoa CFC – AC Milan (Prima Sport 1, Digi Sport 3)

AS Roma – S.S. Lazio (Digi Sport 1)

Juventus FC – ACF Fiorentina (Digi Sport 2, Prima Sport 3)

Ora 16:00

Inter Milano – Hellas Verona (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

Ora 19:00

Atalanta BC – Bologna FC 1909 (Digi Sport 3, Prima Sport 3)

Ora 21:45

Udinese Calcio – US Cremonese (Digi Sport 4)

Sassuolo Calcio – US Lecce (Digi Sport 3, Prima Sport 4)

Cagliari Calcio – Torino FC (Prima Sport 3)

Clasament Serie A înainte de etapa 37

Interul lui Cristi Chivu nu are nicio teamă în privința primului loc, pe care va termina orice s-ar întâmpla. Atalanta ține cu dinții de ultimul loc care garantează cupele europene sezonul viitor. Genoa lui Dan Șucu se află pe 14 și nu tremură în privința retrogradării, în timp ce Pisa și Verona nu mai au nicio șansă. Iată ierarhia completă:

Cote și ponturi pariuri etapa 37 Serie A

FANATIK vine în sprijinul pariorilor care vor să alcătuiască bilete inspirate cu ocazia etapei cu numărul 37 din Serie A. Iată ce selecții puteți avea în vedere la meciurile din această rundă a campionatului italian:

Genoa – AC Milan: „2 solist” / cotă 1.75

Juventus – Fiorentina: „1 solist” / cotă 1.35

AS Roma – Lazio: „ambele echipe marchează: Da” / cotă 2.05

Inter – Verona: „1 solist” / cotă 1.20

Pe site-ul Fanatik.ro ai parte de absolut toate informațiile despre etapa cu numărul 37 din Serie A. Aici găsești echipele de start, desfășurarea fază cu fază a meciurilor și tot de aici afli când și cine marchează.

La finalul etapei, găsești toate rezultatele, precum și clasamentul actualizat din Serie A. De asemenea, îți oferim toate reacțiile importante în urma duelurilor încinse.