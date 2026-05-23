Serie A, etapa 38 live video. Ultimele meciuri ale sezonului pentru echipele lui Cristi Chivu și Dan Șucu. Echipele de start în Bologna – Inter

ADVERTISEMENT

Ultima etapă din acest sezon din Serie A vine cu noi meciuri tari și cu deznodământul pentru ultima retrogradată, dar și pentru locurile de Liga Campionilor. Titlul s-a decis în runda 35, fiind câștigat de Inter Milano, Pisa și Hellas Verona sunt deja retrogradate, iar Napoli nu mai poate rata locul de Liga Campionilor, însă mai sunt foarte multe necunoscute. Stai pe site-ul nostru pentru a fi la curent cu partidele programate, în frunte cu cele ale lui Inter, formația antrenată de Cristi Chivu, și Genoa, echipa patronată de Dan Șucu.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski – De Silvestri, Helland, Lucumi, Miranda – Ferguson, Freuler, Pobega – Bernardeschi, Castro, Rowe.

Rezerve: Pessina, Ravaglia – Dallinga, Dominguez, Heggem, J. Mario, Lykogiannis, Moro, Odgaard, Sohm, Zortea.

Antrenor: Vincenzo Italiano.

ADVERTISEMENT

INTER (3-5-2): J. Martinez – Bisseck, De Vrij, Augusto – Diouf, Sucic, Barella, Zielinski, Dimarco – Esposito, L. Martinez.

Rezerve: Di Gennaro, Sommer – Acerbi, Bastoni, Bonny, Cocchi, Darmian, Kaczmarski, L. Henrique, Mkhitaryan, Mosconi, Topalovic.

Antrenor: Cristi Chivu.

Ultima rundă a sezonului actual din Serie A a debutat vineri, cu partida dintre Fiorentina și Atalanta, două echipe care nu au mai avut niciun obiectiv de îndeplinit. Gruparea din Florența se distanțase de mult timp de zona retrogradării după un start dezastruos de sezon, în timp ce „La Dea” își asigurase locul de Conference League după eșecul cu Bologna, 0-1. Cele două echipe au remizat, scor 1-1.

ADVERTISEMENT

Gazdele au deschis scorul în prima repriză prin Roberto Piccoli, iar scorul final a fost stabilit în minutul 82, când Pietro Comuzzo și-a trimis balonul în propria poartă. Fiorentina a urcat pe locul 14, dar ar putea fi depășită de Genoa sau Cagliari până la finalul rundei, în timp ce Atalanta a rămas pe locul 7. Runda continuă sâmbătă cu două partide. De la 19:00, Interul lui Cristi Chivu va încheia sezonul cu un duel pe terenul celor de la Bologna, iar de la 21:45 va avea loc partida Lazio – Pisa.

ADVERTISEMENT

Live video etapa 38 Serie A. Ultima etapă din acest sezon

Serie A continuă cu o nouă etapă interesantă, la finalul căreia vom putea trage toate concluziile. Lupta pentru evitarea retrogradării încă este în toi, la fel ca și cea pentru locurile de Champions League. Interul lui Cristi Chivu și Genoa lui Dan Șucu nu mai au niciun obiectiv, întrucât în timp ce cealaltă s-a salvat de la retrogradare, iar „Nerazzurri” vor întâlni Bologna, în timp ce Genoa o poate încurca pe Lecce în obiectivul de a rămâne pe prima scenă a fotbalului italian.

ADVERTISEMENT

Cine transmite la TV meciurile din etapa 38 din Serie A. Program complet

Meciurile importante din etapa 38 din Serie A nu vor lipsi de la televizor. Posturile Prima Sport și Digi Sport se vor ocupa de difuzarea acestora. Iată programul complet al rundei și lista partidelor pe care le puteți viziona la TV:

Vineri, 22 mai

Ora 21:45: Fiorentina – Atalanta 1-1

Sâmbătă, 23 mai

Ora 19:00 Bologna – Inter Milano (Digi Sport 2, Prima Sport 2)

Ora 21:45 Lazio – Pisa

Duminică, 24 mai

Ora 16:00 Parma – Sassuolo

Ora 19:00 Napoli – Udinese (Digi Sport 2, Prima Sport 2)

Ora 21:45: Cremonese – Como (Orange TV GO)

Ora 21:45: Lecce – Genoa

Ora 21:45: AC Milan – Cagliari (Digi Sport 4, Prima Sport 3)

Ora 21:45: Torino – Juventus (Digi Sport 3, Prima Sport 2)

Ora 21:45: Verona – AS Roma (Prima Sport 4)

Clasament Serie A înainte de etapa 38

Înainte de ultima etapă, unele echipe sunt liniștite și nu mai au pentru ce lupta, în schimb altele trebuie să tragă tare până în ultima clipă. Tocmai de aceea, Federația Italiană de Fotbal a decis ca doar meciurile cu miză să se joace de la aceeași oră, iar cele între echipe fără obiectiv să se joace la ore sau chiar zile diferite. Prin urmare, 5 meciuri din 10 vor avea miză, fie că e vorba despre retrogradare sau de calificarea în Champions League. Clasamentul arată astfel:

ADVERTISEMENT

Cote și ponturi pariuri etapa 38 Serie A

FANATIK vine în sprijinul pariorilor care vor să alcătuiască bilete inspirate cu ocazia etapei cu numărul 38 din Serie A. Iată ce selecții puteți avea în vedere la meciurile din această rundă a campionatului italian:

Hellas Verona – AS Roma: 2 & peste 1.5 goluri (Cotă 1.62)

Lecce – Genoa: „1 solist” (cotă 1.80)

AC Milan – Cagliari: Sub 3.5 goluri (Cotă 1.44)

Torino – Juventus – GG (Cotă 2.00)

Vezi live video etapa 38 din Serie A. Clasamentul actualizat și meciurile fază cu fază

Pe site-ul Fanatik.ro ai parte de absolut toate informațiile despre etapa cu numărul 38 din Serie A. Aici găsești echipele de start, desfășurarea fază cu fază a meciurilor și tot de aici afli când și cine marchează.

La finalul etapei, găsești toate rezultatele, precum și clasamentul actualizat din Serie A. De asemenea, îți oferim toate reacțiile importante în urma duelurilor încinse. Rămâi pe site-ul nostru și fii primul care află ce se întâmplă în campionatul Italiei, una dintre competițiile de top din Europa!