Sport

Serie A, etapa 38 live video. Ultimele meciuri ale sezonului pentru echipele lui Cristi Chivu și Dan Șucu. Echipele de start în Bologna – Inter

Etapa 38 din Serie A este ultima din acest sezon. Vezi pe cine întâlnesc Interul lui Cristi Chivu și Genoa lui Dan Șucu. Toate detaliile despre o ultimă rundă captivantă din campionatul Italiei.
Ciprian Păvăleanu, Dragos Petrescu
23.05.2026 | 18:07
Serie A etapa 38 live video Ultimele meciuri ale sezonului pentru echipele lui Cristi Chivu si Dan Sucu Echipele de start in Bologna Inter
ULTIMA ORĂ
Inter și Genoa nu mai au obiectiv în etapa cu numărul 38 din Serie A. Foto: Hepta.ro
ADVERTISEMENT

Ultima etapă din acest sezon din Serie A vine cu noi meciuri tari și cu deznodământul pentru ultima retrogradată, dar și pentru locurile de Liga Campionilor. Titlul s-a decis în runda 35, fiind câștigat de Inter Milano, Pisa și Hellas Verona sunt deja retrogradate, iar Napoli nu mai poate rata locul de Liga Campionilor, însă mai sunt foarte multe necunoscute. Stai pe site-ul nostru pentru a fi la curent cu partidele programate, în frunte cu cele ale lui Inter, formația antrenată de Cristi Chivu, și Genoa, echipa patronată de Dan Șucu.

UPDATE: Echipele de start la Bologna – Inter

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski – De Silvestri, Helland, Lucumi, Miranda – Ferguson, Freuler, Pobega – Bernardeschi, Castro, Rowe.
Rezerve: Pessina, Ravaglia – Dallinga, Dominguez, Heggem, J. Mario, Lykogiannis, Moro, Odgaard, Sohm, Zortea.
Antrenor: Vincenzo Italiano.

ADVERTISEMENT

INTER (3-5-2): J. Martinez – Bisseck, De Vrij, Augusto – Diouf, Sucic, Barella, Zielinski, Dimarco – Esposito, L. Martinez.
Rezerve: Di Gennaro, Sommer – Acerbi, Bastoni, Bonny, Cocchi, Darmian, Kaczmarski, L. Henrique, Mkhitaryan, Mosconi, Topalovic.
Antrenor: Cristi Chivu.

UPDATE: Fiorentina – Atalanta 1-1

Ultima rundă a sezonului actual din Serie A a debutat vineri, cu partida dintre Fiorentina și Atalanta, două echipe care nu au mai avut niciun obiectiv de îndeplinit. Gruparea din Florența se distanțase de mult timp de zona retrogradării după un start dezastruos de sezon, în timp ce „La Dea” își asigurase locul de Conference League după eșecul cu Bologna, 0-1. Cele două echipe au remizat, scor 1-1.

ADVERTISEMENT
EXCLUSIV „Orașul-fantomă” unde Legiunea Străină se pregătește pentru războaie. Digi24, imagini în premieră...
Digi24.ro
EXCLUSIV „Orașul-fantomă” unde Legiunea Străină se pregătește pentru războaie. Digi24, imagini în premieră din Franța

Gazdele au deschis scorul în prima repriză prin Roberto Piccoli, iar scorul final a fost stabilit în minutul 82, când Pietro Comuzzo și-a trimis balonul în propria poartă. Fiorentina a urcat pe locul 14, dar ar putea fi depășită de Genoa sau Cagliari până la finalul rundei, în timp ce Atalanta a rămas pe locul 7. Runda continuă sâmbătă cu două partide. De la 19:00, Interul lui Cristi Chivu va încheia sezonul cu un duel pe terenul celor de la Bologna, iar de la 21:45 va avea loc partida Lazio – Pisa.

ADVERTISEMENT
Nicușor Bancu a surprins pe toată lumea, la întâlnirea cu Olguța Vasilescu
Digisport.ro
Nicușor Bancu a surprins pe toată lumea, la întâlnirea cu Olguța Vasilescu
Clasamentul din Serie A după Fiorentina - Atalanta 1-1
Clasamentul din Serie A după Fiorentina – Atalanta 1-1. FOTO: captură Flashscore

 

Live video etapa 38 Serie A. Ultima etapă din acest sezon

Serie A continuă cu o nouă etapă interesantă, la finalul căreia vom putea trage toate concluziile. Lupta pentru evitarea retrogradării încă este în toi, la fel ca și cea pentru locurile de Champions League. Interul lui Cristi Chivu și Genoa lui Dan Șucu nu mai au niciun obiectiv, întrucât una a realizat eventul, în timp ce cealaltă s-a salvat de la retrogradare, iar toți jucătorii așteaptă vacanța. „Nerazzurri” vor întâlni Bologna, în timp ce Genoa o poate încurca pe Lecce în obiectivul de a rămâne pe prima scenă a fotbalului italian.

ADVERTISEMENT

Cine transmite la TV meciurile din etapa 38 din Serie A. Program complet

Meciurile importante din etapa 38 din Serie A nu vor lipsi de la televizor. Posturile Prima Sport și Digi Sport se vor ocupa de difuzarea acestora. Iată programul complet al rundei și lista partidelor pe care le puteți viziona la TV:

Vineri, 22 mai

  • Ora 21:45: Fiorentina – Atalanta 1-1

Sâmbătă, 23 mai

  • Ora 19:00 Bologna – Inter Milano (Digi Sport 2, Prima Sport 2)
  • Ora 21:45 Lazio – Pisa

Duminică, 24 mai

  • Ora 16:00 Parma – Sassuolo
  • Ora 19:00 Napoli – Udinese (Digi Sport 2, Prima Sport 2)
  • Ora 21:45: Cremonese – Como (Orange TV GO)
  • Ora 21:45: Lecce – Genoa
  • Ora 21:45: AC Milan – Cagliari (Digi Sport 4, Prima Sport 3)
  • Ora 21:45: Torino – Juventus (Digi Sport 3, Prima Sport 2)
  • Ora 21:45: Verona – AS Roma (Prima Sport 4)

Clasament Serie A înainte de etapa 38

Înainte de ultima etapă, unele echipe sunt liniștite și nu mai au pentru ce lupta, în schimb altele trebuie să tragă tare până în ultima clipă. Tocmai de aceea, Federația Italiană de Fotbal a decis ca doar meciurile cu miză să se joace de la aceeași oră, iar cele între echipe fără obiectiv să se joace la ore sau chiar zile diferite. Prin urmare, 5 meciuri din 10 vor avea miză, fie că e vorba despre retrogradare sau de calificarea în Champions League. Clasamentul arată astfel:

ADVERTISEMENT
Clasament Serie A
Clasament Serie A

Cote și ponturi pariuri etapa 38 Serie A

FANATIK vine în sprijinul pariorilor care vor să alcătuiască bilete inspirate cu ocazia etapei cu numărul 38 din Serie A. Iată ce selecții puteți avea în vedere la meciurile din această rundă a campionatului italian:

  • Hellas Verona – AS Roma: 2 & peste 1.5 goluri (Cotă 1.62)
  • Lecce – Genoa: „1 solist” (cotă 1.80)
  • AC Milan – Cagliari: Sub 3.5 goluri (Cotă 1.44)
  • Torino – Juventus – GG (Cotă 2.00)

Vezi live video etapa 38 din Serie A. Clasamentul actualizat și meciurile fază cu fază

Pe site-ul Fanatik.ro ai parte de absolut toate informațiile despre etapa cu numărul 38 din Serie A. Aici găsești echipele de start, desfășurarea fază cu fază a meciurilor și tot de aici afli când și cine marchează.

La finalul etapei, găsești toate rezultatele, precum și clasamentul actualizat din Serie A. De asemenea, îți oferim toate reacțiile importante în urma duelurilor încinse. Rămâi pe site-ul nostru și fii primul care află ce se întâmplă în campionatul Italiei, una dintre competițiile de top din Europa!

Ștefan Baiaram, anunț surprinzător despre viitorul său: „Visez să joc cu Universitatea Craiova...
Fanatik
Ștefan Baiaram, anunț surprinzător despre viitorul său: „Visez să joc cu Universitatea Craiova în Champions League”. Video
Fabulos! Cum a ajuns Filipe Coelho antrenor la Universitatea Craiova: „L-am pus în...
Fanatik
Fabulos! Cum a ajuns Filipe Coelho antrenor la Universitatea Craiova: „L-am pus în parcare la McDonalds, la 2 dimineața”
Convocați de Gică Hagi la națională, doi tricolori și-au schimbat data cununiei civile....
Fanatik
Convocați de Gică Hagi la națională, doi tricolori și-au schimbat data cununiei civile. Update
Tags:
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
Parteneri
Fostul jucător de la CFR Cluj, acuzații grave: 'Patronul a vândut meciul și...
iamsport.ro
Fostul jucător de la CFR Cluj, acuzații grave: 'Patronul a vândut meciul și a luat bani de la ambele echipe'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!