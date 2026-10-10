Serie A, etapa 6, LIVE. Genoa – Fiorentina se joacă ACUM, cu Radu Drăgușin pe teren!

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Etapa a 6-a din Serie A este prima după pauza competițională și vine cu meciuri extrem de interesante. Runda se deschide sâmbătă, 10 octombrie, cu duelul dintre Genoa și Fiorentina și se va încheia luni, 12 octombrie, cu meciul Torino – Udinese. Vezi programul complet al etapei și toate detaliile relevante despre primul eșalon fotbalistic din Italia.

LIVE : Genoa – Fiorentina 0-0

Min. 1: Start de meci!

GENOA (3-4-2-1): Bijlow – Otoa, Ostigard, Vasquez – Ehizibue, Frendrup, Traore, Ellertsson – J. Messias, El Shaarawy – Osmajic

Rezerve: Sommariva, Stolz – Baldanzi, Drameh, Klisys, Lafont, Marcandalli, Mitaj, Puczka, Robinho Jr, Sabelli, Vitinha, Wiafe

Antrenor: Daniele De Rossi

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FIORENTINA (4-3-3): De Gea – Jimenez, Drăgușin, Ranieri, Valdepenas – Ndour, Oulai, Fagioli – Mastantuono, Beto, Gnonto

Rezerve: Christensen, Lezzerini – Brescianini, Dodo, J. Mario, Mazzeo, Njie, Pellegrino, Pongracic, Pote, Viery

Antrenor: Paolo Vanoli

Ora 19:00 : Inter – Parma

: Inter – Parma Ora 21:45 : Napoli – Frosinone

Live video etapa 6 din Serie A. Cu cine joacă românii în a șasea rundă din campionatul italian

, două formații conduc clasamentul în Italia: Internazionale Milano, echipa pregătită de Cristi Chivu, și AS Roma. Echipa din capitala Italiei se află pe locul 1 datorită golaverajului superior, 11, față de 7, cât au „nerazzurrii”. Cele două foste echipe la care a jucat Cristi Chivu s-au înfruntat pe Olimpico, sâmbătă, 19 septembrie, când . De data aceasta, Inter joacă tot sâmbătă, 10 octombrie, acasă, contra unei alte foste echipe, Parma.

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Fiorentina, care nu are nici ea o situație prea grozavă în clasament, joacă prima. Echipa la care s-a transferat Radu Drăgușin înfruntă Genoa lui Dan Șucu, în deplasare, sâmbătă, 10 octombrie, de la 16:00. Va fi o reîntâlnire între fundașul român și „grifoni”, pentru care a jucat înainte să plece în Anglia, la Tottenham. Seara zilei de sâmbătă se încheie tot cu un român implicat. Frosinone are o deplasare dificilă, de la 21:45, cu Napoli, una dintre echipele care au avut un start de sezon modest.

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Programul complet al meciurilor și cine transmite la TV partidele din Serie A

Meciurile din noul sezon din Serie A vor putea fi urmărite pe canalele Digi Sport și Prima Sport. Iată cum arată programul etapei a 6-a din noua stagiune a primului eșalon fotbalistic din Italia:

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Sâmbătă, 10 octombrie

Ora 16:00: Genoa – Fiorentina

Ora 19:00: Inter – Parma

Ora 21:45: Napoli – Frosinone

Duminică, 11 octombrie

Ora 13:30: Como – AS Roma

Ora 16:00: Lazio – Monza

Ora 16:00: Lecce – Bologna

Ora 19:00: Sassuolo – AC Milan

Ora 21:45: Cagliari – Juventus

Luni, 12 octombrie

Ora 19:30: Atalanta – Venezia

Ora 21:45: Torino – Udinese

Cotele la pariuri pentru meciurile din etapa a șasea din Serie A

O nouă etapă plină de meciuri spectaculoase, noi ocazii de pariere. Vă propunem în cele ce urmează meciurile considerate atractive și care pot reprezenta astfel variante de luat în calcul la etapa cu numărul 6 din Serie A.