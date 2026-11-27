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Prima divizie din Italia propune, la sfârșitul acestei săptămâni, runda cu numărul 13. Duelurile vor fi întinse pe durata a patru zile, iar mai mulți români vor fi în prim-plan, pe parcursul acestei runde. FANATIK vă oferă informații legate de duelurile românilor, programul complet al etapei, unde pot fi urmărite meciurile, dar și cele mai interesante cote la pariuri.

Cu cine joacă românii în etapa 13 din Serie A

După 12 runde scurse, Inter a pierdut prima poziție din campionat și se află în picaj după . Elevii lui Cristi Chivu se află, în prezent, pe locul 3 din Serie A, cu 29 de puncte acumulate, fiind la trei lungimi în spatele liderului Lazio. ”Nerazzurrii” pot egala în ierarhie prima clasată, însă, pentru a reuși asta, trebuie să treacă de echipa patronată de Dan Șucu, Genoa. În același timp, Torino ar trebui să obțină victoria împotriva lui Lazio.

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Frosinone, revelația actulului sezon, speră să păstreze forma bună și să revină pe locurile ce asigură calificarea în cupele europene. În prezent, echipa la care evoluează Daniel Bîrligea se află pe poziția a șaptea, cu 20 de puncte, fiind la doar o lungime sub locul 6, Juventus. Pentru a reuși acest lucru, este obligată să treacă cu brio de Parma, pe ”Benito Stirpe”. Adversarul trupei lui Massimiliano Alvini are șanse reale să iasă victorioasă, ținând cont că Parma se află într-o formă slabă, aflându-se în lupta pentru salvarea de la retrogradare.

Ziua de duminică va începe cu un român în teren. Este vorba despre Radu Drăgușin, care va merge pe Stadio Friuli, în încercarea de a se detașa de locurile retrogradabile. Fiorentina se află pe locul 16 în clasament, cu numai 9 puncte acumulate, iar . Trupa pregătită de Paolo Vanoli se află la numai un loc deasupra ”liniei roșii”.

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Tot duminică, după partida lui Radu Drăgușin, va intra în scenă Daniel Boloca. Sassuolo va primi vizita lui Napoli, pe Stadio MAPEI. Gazdele speră la un rezultat pozitiv ce îi poate ridica în afara zonei retrogradabile. Totuși, misiunea se anunță una dificilă, ținând cont că lotul lui Napoli este cotat ca fiind de două ori mai valoros.

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Cine transmite la TV etapa 13 din Serie A. Programul complet al rundei

Asemenea stagiunilor precedente, actuala ediție a campionatului italian va putea fi vizionată la TV, în România. Posturile de profil din țară care vor transmite partidele din Serie A sunt Digi Sport și Prima Sport. Iată cum arată programul etapei a 13-a din actualul sezon al primului eșalon fotbalistic din Italia:

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Vineri, 27 noiembrie

Ora 21:45: Venezia vs. Bologna

Sâmbătă, 28 noiembrie

Ora 16:00: Frosinone vs. Parma

Ora 19:00: Torino vs. Lazio

Ora 21:45: Inter vs. Genoa

Duminică, 29 noiembrie

Ora 13:30: Udinese vs. Fiorentina

Ora 16:30: Sassuolo vs. Napoli

Ora 19:00: AS Roma vs. Monza

Ora 21:45: Como vs. Juventus

Luni, 30 noiembrie

Ora 19:30: Lecce vs. Atalanta

Cotele la pariuri pentru etapa 13 din Serie A

Noua rundă din campionatul italian aduce în prim-plan mai multe meciuri atractive pentru pasionații fotbalului din Peninsulă, dar și pentru pariori. Astfel, mai multe dispute în runda a 13-a din Serie A înregistrează cote atractive. Acestea sunt câteva opțiuni de luat în calcul pentru finalul acestei săptămâni, din primul eșalon italian:

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