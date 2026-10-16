Serie A, live, etapa 7. Cristi Chivu poate rămâne lider solitar în campionat

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Etapa 7 din Serie A pregătește dueluri interesante. Echipele românilor din ”Cizmă” vor avea meciuri de foc în finalul acestei săptămâni. FANATIK vă oferă toate informațiile necesare legate de runda a șaptea a competiției: program, televizări, cote la pariuri și toate duelurile ce vor avea loc.

Live etapa 7 din Serie A. Cu cine joacă românii în a șaptea rundă din campionatul italian

După 6 etape scurse din campionat, , la egalitate de puncte cu Lazio. În această etapă, ”nerazzurrii” au șansa de a rămâne lideri solitari, însă trebuie să treacă, sâmbătă, de la ora 19:00, de Bologna, pe ”Renato Dall’Ara”. Inter are nevoie și de un pas greșit din partea lui Lazio, care are un meci dificil. Formația din Capitala Italiei va merge la Torino, pentru duelul cu Juventus.

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Fiorentina, echipa la care evoluează Radu Drăgușin, se află într-o situație critică în Serie A. Trupa viola a căzut pe locul 19 după eșecul cu Genoa, 1-2. Cu numai 4 puncte acumulate în cele 6 etape scurse, echipa se află la egalitate de puncte cu ocupantele locurilor 18 și 17: Parma și Genoa. Trupa lui Radu Drăgușin va da piept cu Como, duminică, de la ora 16:00, pe ”Artemio Franchi”, în încercarea de a ieși din zona roșie a clasamentului.

Echipa lui Dan Șucu, Genoa, are șansa de a se distanța față de locurile de retrogradare, însă misiunea se anunță complicată. ”Grifonii” vor merge, sâmbătă, pe Stadio Olimpico, pentru duelul cu AS Roma. ”Capitolinii” vor să dea uitarii eșecului dramatic suferit .

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Programul complet al meciurilor și cine transmite la TV partidele din Serie A

Duelurile din actuala stagiune a campionatului italian vor fi transmise pe canalele TV Digi Sport și Prima Sport. Iată cum arată programul etapei 7 din Serie A:

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Vineri, 16 octombrie

Ora 21:45: Frosinone – Sassuolo

Sâmbătă, 17 octombrie

Ora 16:00: Venezia – Napoli

Ora 19:00: Bologna – Inter

Ora 21:45: AS Roma – Genoa

Duminică, 18 octombrie

Ora 13:30: Udinese – Lecce

Ora 16:00: Fiorentina – Como

Ora 19:00: AC Milan – Atalanta

Ora 21:45: Juventus – Lazio

Luni, 19 octombrie

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Ora 19:30: Monza – Cagliari

Ora 21:45: Parma – Torino

Cotele la pariuri pentru meciurile din etapa a șaptea din Serie A

Noua etapă din campionatul italian propune meciuri mai mult decât interesante și, totodată, noi ocazii de pariere. Vă propunem mai multe opțiuni de luat în calcul pentru acest sfârșit de săptămână: