Serie A, live, etapa 8. Derby-ul românilor: Chivu – Drăgușin se joacă duminică

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Etapa cu numărul 8 din Serie A propune mai multe meciuri ce îi vor ține pe împătimiți în fața televizoarelor. Runda propune și un duel între echipele a doi români din ”Cizmă”. FANATIK vă oferă toate informațiile necesare legate de etapa a opta a competiției: program, televizări, cote la pariuri.

Live etapa 8 din Serie A. Cu cine joacă românii în a opta rundă din campionatul italian

După 7 etape din campionatul italian, . Formația lui Cristi Chivu poate rămâne lider solitar la finalul acestei etape, însă totul depinde și de un rezultat negativ al echipei din Capitală. Totuși, primul pas pe care trebuie să îl facă ”nerazzurrii” pentru a-și îndeplini acest obiectiv este să învingă, duminică, de la ora 13:30, pe Fiorentina. Echipa lui Radu Drăgușin se află într-o situație critică, ocupând locul 18 din 20 în campionat, poziție ce ar consemna retrogradarea echipei.

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Tot duminică, de la ora 16:00, vor merge la Bergamo pentru duelul cu Atalanta. ”Galben-albaștrii” sunt revelația acestui start de campionat. Din postura de nou-promovată, Frosinone ocupă locul 6 cu 13 puncte, ultima poziție ce ar asigura calificarea în cupele europene. Mai mult, trupa lui Bîrligea se află deasupra Atalantei. Bergamascii au strâns doar 9 puncte în acest start de sezon și se situează pe locul 11 în Serie A.

Simultan cu meciul lui Frosinone va evolua și Genoa, pe ”Luigi Ferraris”, contra Veneziei. Ambele echipe au nevoie de victorie pentru a scăpa din zona retrogradării. Înaintea duelului direct, ”grifonii” ocupă locul 17, cu 4 puncte, în timp ce Venezia se situează pe ultima poziție, cu 3 puncte. Un posibil succes al echipei patronate de Dan Șucu ar putea urca pe Genoa până pe locul 14 în Serie A.

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Programul complet al meciurilor și cine transmite la TV partidele din Serie A

Duelurile din prima ligă italiană vor fi transmise de canalele de sport Digi Sport și Prima Sport în actualul sezon. Acesta este programul rundei cu numărul opt din Serie A:

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Vineri, 23 octombrie

Ora 21:45: Torino – Monza (Prima Sport 3)

Sâmbătă, 24 octombrie

Ora 16:00: Cagliari – Bologna

Ora 16:00: Como – Sassuolo (Digi Sport 2 / Prima Sport 2)

Ora 19:00: Napoli – AS Roma (Digi Sport 2 / Prima Sport 2)

Ora 21:45: Lazio – Parma (Digi Sport 4 / Prima Sport 2)

Duminică, 25 octombrie

Ora 13:30: Inter – Fiorentina (Prima Sport 1)

Ora 16:00: Atalanta – Frosinone (Prima Sport 2)

Ora 16:00: Genoa – Venezia

Ora 19:00: Lecce – Juventus (Prima Sport 2)

Ora 21:45: Udinese – AC Milan (Prima Sport 2)

Cotele la pariuri pentru meciurile din etapa a opta din Serie A

Un nou weekend plin de meciuri în Italia aduce și noi ocazii de pariere. Etapa cu numărul 8 din Serie A propune dueluri mai mult decât interesante, dar și cote atractive. Vă propunem mai multe opțiuni de luat în calcul pentru acest sfârșit de săptămână:

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