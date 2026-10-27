Serie A, live, etapa 9. Strănepotul lui Mussolini a marcat primul său gol pentru Lazio!

Serie A, live, etapa a 9-a. Vezi totul despre rezultatele românilor din prima ligă de fotbal italiană. Pe cine vor întâlni Inter, Fiorentina, Frosinone și Genoa.

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Etapa a 9-a din Serie A, una intermediară, programează mai multe dueluri interesante. Interul lui Cristi Chivu a rămas pe primul loc după victoria nebună obținută cu Fiorentina, iar în această rundă pornește ca mare favorită în duelul cu „lanterna roșie” Venezia. Pe cine vor întâlni Fiorentina, Frosinone și Genoa.

LIVE Sassuolo – Lazio 1-3 (Thorstvedt 7′ / Taylor 2′, Isaksen 13′, Floriani Mussolini 18′)

Live etapa 9 din Serie A. Cu cine joacă românii în această rundă

Inter și Lazio conduc clasamentul din Serie A după primele 8 runde, cu câte 22 de puncte. Echipa antrenată de Cristi Chivu, care ocupă primul loc datorită golaverajului superior, are șanse importante de a-și păstra poziția și după această etapă, deoarece va juca pe terenul ultimei clasate Venezia, miercuri, de la ora 19:30. Lazio deschide runda marți, de la 19:30, cu un duel în deplasare contra lui Sassuolo.

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Genoa, echipa patronată de , a obținut în etapa trecută a doua victorie din acest sezon, 1-0 cu Venezia, însă în această rundă va avea o misiune mult mai dificilă. Pe „Luigi Ferraris” va sosi Juventus, partida fiind programată miercuri, de la ora 21:45. Runda se încheie joi, când vor evolua și cei doi fotbaliști români din eșalonul de top al campionatului italian.

Începând cu ora 19:30, formația lui Daniel Bîrligea, Frosinone, va primi vizita lui Lecce, iar apoi, de la 21:45, Fiorentina lui va avea un meci foarte complicat, împotriva celor de la Atalanta. După primele 8 etape, Frosinone ocupă poziția a 6-a, în timp ce Fiorentina se află în zona retrogradării, pe locul 18.

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Programul complet al meciurilor și cine transmite la TV partidele din Serie A

Duelurile din actuala stagiune a campionatului italian vor fi transmise pe canalele TV Digi Sport și Prima Sport. Iată cum arată programul etapei 9 din Serie A:

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Marți, 27 octombrie

Ora 19:30: Sassuolo – Lazio

Ora 21:45: AS Roma – Cagliari

Ora 21:45: Torino – Como

Miercuri, 28 octombrie

Ora 19:30: AC Milan – Bologna

Ora 19:30: Parma – Udinese

Ora 19:30: Venezia – Inter

Ora 21:45: Genoa – Juventus

Ora 21:45: Monza – Napoli

Joi, 29 octombrie

Ora 19:30: Frosinone – Lecce

Ora 21:45: Fiorentina – Atalanta

Cotele la pariuri pentru meciurile din etapa a 9-a din Serie A

Runda intermediată din eșalonul de elită al Italiei propune meciuri mai mult decât interesante și, totodată, noi ocazii de pariere. Vă propunem mai multe opțiuni de luat în calcul pentru partidele din această etapă:

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