LIVE

Serie A, live, etapa 9. Strănepotul lui Mussolini a marcat primul său gol pentru Lazio!

Bogdan Mariș
27.10.2026 | 19:49
Serie A live etapa 9 Stranepotul lui Mussolini a marcat primul sau gol pentru Lazio
SPECIAL FANATIK
Strănepotul lui Benito Mussolini a marcat primul său gol pentru Lazio. Foto: Profimedia
Serie A, live, etapa a 9-a. Vezi totul despre rezultatele românilor din prima ligă de fotbal italiană. Pe cine vor întâlni Inter, Fiorentina, Frosinone și Genoa.
ADVERTISEMENT

Etapa a 9-a din Serie A, una intermediară, programează mai multe dueluri interesante. Interul lui Cristi Chivu a rămas pe primul loc după victoria nebună obținută cu Fiorentina, iar în această rundă pornește ca mare favorită în duelul cu „lanterna roșie” Venezia. Pe cine vor întâlni Fiorentina, Frosinone și Genoa.

LIVE UPDATE: Serie A, etapa 9, marți, 27 octombrie

  • LIVE Sassuolo – Lazio 1-3 (Thorstvedt 7′ / Taylor 2′, Isaksen 13′, Floriani Mussolini 18′)

Live etapa 9 din Serie A. Cu cine joacă românii în această rundă

Inter și Lazio conduc clasamentul din Serie A după primele 8 runde, cu câte 22 de puncte. Echipa antrenată de Cristi Chivu, care ocupă primul loc datorită golaverajului superior, are șanse importante de a-și păstra poziția și după această etapă, deoarece va juca pe terenul ultimei clasate Venezia, miercuri, de la ora 19:30. Lazio deschide runda marți, de la 19:30, cu un duel în deplasare contra lui Sassuolo.

ADVERTISEMENT

Genoa, echipa patronată de Dan Șucu, a obținut în etapa trecută a doua victorie din acest sezon, 1-0 cu Venezia, însă în această rundă va avea o misiune mult mai dificilă. Pe „Luigi Ferraris” va sosi Juventus, partida fiind programată miercuri, de la ora 21:45. Runda se încheie joi, când vor evolua și cei doi fotbaliști români din eșalonul de top al campionatului italian.

Începând cu ora 19:30, formația lui Daniel Bîrligea, Frosinone, va primi vizita lui Lecce, iar apoi, de la 21:45, Fiorentina lui Radu Drăgușin va avea un meci foarte complicat, împotriva celor de la Atalanta. După primele 8 etape, Frosinone ocupă poziția a 6-a, în timp ce Fiorentina se află în zona retrogradării, pe locul 18.

ADVERTISEMENT
Rumen Radev sugerează că România e de vină pentru recentele atacuri rusești cu...
Digi24.ro
Rumen Radev sugerează că România e de vină pentru recentele atacuri rusești cu drone din Marea Neagră. Cum își justifică afirmația

Programul complet al meciurilor și cine transmite la TV partidele din Serie A

Duelurile din actuala stagiune a campionatului italian vor fi transmise pe canalele TV Digi Sport și Prima Sport. Iată cum arată programul etapei 9 din Serie A:

ADVERTISEMENT
Kylian Mbappe a rupt tăcerea, după ce a provocat un scandal imens și...
Digisport.ro
Kylian Mbappe a rupt tăcerea, după ce a provocat un scandal imens și contractul i-a fost reziliat

Marți, 27 octombrie

  • Ora 19:30: Sassuolo – Lazio
  • Ora 21:45: AS Roma – Cagliari
  • Ora 21:45: Torino – Como

Miercuri, 28 octombrie

  • Ora 19:30: AC Milan – Bologna
  • Ora 19:30: Parma – Udinese
  • Ora 19:30: Venezia – Inter
  • Ora 21:45: Genoa – Juventus
  • Ora 21:45: Monza – Napoli

Joi, 29 octombrie

  • Ora 19:30: Frosinone – Lecce
  • Ora 21:45: Fiorentina – Atalanta

Cotele la pariuri pentru meciurile din etapa a 9-a din Serie A

Runda intermediată din eșalonul de elită al Italiei propune meciuri mai mult decât interesante și, totodată, noi ocazii de pariere. Vă propunem mai multe opțiuni de luat în calcul pentru partidele din această etapă:

ADVERTISEMENT
  • Sassuolo – Lazio: „2 solist” / cotă 2.17
  • Venezia – Inter: „Total goluri: peste 3.5” / cotă 1.88
  • Fiorentina – Atalanta: „Pauză sau final: 1” / cotă 1.78
Mirel Rădoi, revenire în forță în SuperLiga!? „Preia o echipă de top din...
Fanatik
Mirel Rădoi, revenire în forță în SuperLiga!? „Preia o echipă de top din România!”
Cristiano Bergodi a auzit ce a declarat Marius Șumudică înainte de CFR –...
Fanatik
Cristiano Bergodi a auzit ce a declarat Marius Șumudică înainte de CFR – U Cluj și i-a răspuns: „Glume! Nimic adevărat”
Cum ar fi arătat Universitatea Craiova cu George Cîmpanu! Cota i s-a dublat...
Fanatik
Cum ar fi arătat Universitatea Craiova cu George Cîmpanu! Cota i s-a dublat și are cifre spectaculoase
Tags:
Bogdan Mariș
Bogdan Mariș
Absolvent al Facultății de Științe Umaniste și Sociale a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, specializarea Jurnalism, Bogdan Mariș este redactor sportiv la site-ul fanatik.ro din anul 2025. A mai lucrat la TV Arad și Glasul Aradului.
Parteneri
Pintilii, reproș pentru Becali la șapte luni de la plecarea de la FCSB:...
iamsport.ro
Pintilii, reproș pentru Becali la șapte luni de la plecarea de la FCSB: 'Era nevoie de asta'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!