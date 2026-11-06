Serie A, live în etapa 11. Cristi Chivu are nevoie de victorie pentru a reveni pe primul loc. Cu cine joacă românii

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Noua rundă din Serie A propune meciuri mai mult decât atractive, dar și două derby-uri istorice: Derby dell’Emilia și Derby del Triveneto. FANATIK vă oferă toate informațiile legate despre programul etapei, programul TV, cote de pariere, dar și informații legate de echipele românilor din Italia.

Live video etapa 11 din Serie A. Cu cine joacă românii în runda 11 din campionatul italian

, a detronat echipa lui Cristi Chivu din fotoliul de lider. Înaintea startului etapei cu numărul 11, Lazio are un avans de 3 puncte în fața ”nerazzurrilor”. Pentru a restabili egalitatea de puncte, trupa de pe ”Giuseppe Meazza” trebuie să învingă, duminică, de la ora 19:00, pe Como (locul 4). De asemenea, au nevoie de o veste bună de la Napoli. Acolo, echipa de pe ”Diego Armando Maradona” trebuie să răpună, tot duminică, de la ora 13:00, liderul Lazio.

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În partea superioară a clasamentului se află Frosinone, echipa lui Daniel Bîrligea. Trupa atacantului va merge în Sardinia pentru duelul cu Cagliari. . Astfel, există șanse mari ca românul să fie titular, sâmbătă, de la ora 16:o0. Frosinone este revelația campionatului italian. Din postura de nou-promovată, trupa de pe ”Benito Stirpe ” ocupă locul 6, cu 20 de puncte.

Runda se va încheia duminică, de la ora 21:45. Atunci, Radu Drăgușin va intra în scenă, pe ”Artemio Franchi” în duelul contra lui Juventus. Echipa lui Paolo Vanoli pleacă la drum cu un moral bun, după ce a legat două meciuri fără eșec: contra Atalantei (2-2) și contra lui Sassuolo (4-2). Astfel, Fiorentina a ieșit din ”zona roșie” și, în prezent, ocupă locul 16 cu 8 puncte.

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Programul complet al meciurilor și cine transmite la TV partidele din Serie A

Meciurile din actuala stagiune a Serie A pot fi urmărite în direct pe posturile Digi Sport și Prima Sport. Iată cum arată programul etapei a 11-a din primul eșalon fotbalistic al Italiei:

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Vineri, 6 noiembrie

De la ora 21:45: Venezia – Udinese

Sâmbătă, 7 noiembrie

De la ora 16:00: Cagliari – Frosinone

De la ora 16:00: Torino – Lecce

De la ora 19:00: Parma – Bologna

De la ora 21:45: AS Roma – Sassuolo

Duminică, 8 noiembrie

De la ora 13:30: Napoli – Lazio

De la ora 16:00: Genoa – AC Milan

De la ora 16:00: Monza – Atalanta

De la ora 19:00: Inter – Como

De la ora 21:45: Fiorentina – Juventus

Cotele la pariuri pentru meciurile din runda 11 din Serie A

Noua etapă din campionatul italian aduce oferte noi de pariere. Meciurle de la finalul acestei săptămâni aduc cote atractive, pentru mai multe dueluri din Serie A. Vă propunem meciurile considerate interesante și care pot reprezenta variante de luat în calcul pentru noua rundă din prima ligă din Peninsulă.

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