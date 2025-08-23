LIVE

Serie A, live video etapa 1. Genoa – Lecce se joacă acum. Nicolae Stanciu e titular

Seria A se pregătește de startul noului sezon! Genoa, patronată de Dan Șucu, va deschide competiția acasă, în fața lui Lecce.
Iulian Stoica
23.08.2025 | 19:30
Serie A live video etapa 1 Genoa Lecce se joaca acum Nicolae Stanciu e titular
Serie A, live video etapa 1. Genoa lui Dan Șucu dă startul noului sezon din campionatul italian. Nicolae Stanciu, titular

Etapa cu numărul 1 din Seria A este programatăc în intervalul 23-25 august, iar nu mai puțin de 10 meciuri vor avea loc în acest weekend. Pe Fanatik.ro găsiți toate detaliile despre duelurile importante ale rundei din campionatul italian.

LIVE UPDATE: Genoa – Lecce 0-0

Min. 1 – Start de meci!

Genoa (4-2-3-1): Leali – Norton-Cuffy, Marcandalli, J. Vasquez, A. Martin – Masini, Frendrup – Carboni, N. Stanciu, Gronbaek – Colmbo

Lecce (4-3-3): Falcone – Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar, Gallo – Coulibaly, Ramadani, Berisha – Banda, Camarda, Morente

  • Sassuolo – Napoli, de la 19:30

Live video etapa 1 Serie A. Care sunt românii ce evoluează în campionatul italian

România va fi reprezentată în această ediție de Seria A de 5 fotbaliști, față de 9 în sezonul trecut. Așadar, Nicolae Stanciu (Genoa), care a marcat în primul meci pentru „grifoni”, Marius Marin (Pisa), Adrian Rus (Pisa), Răzvan Sava (Udinese) și Mihai Popa (Torino) sunt internaționalii români din „Cizmă”. Numărul jucătorilor a scăzut, Dennis Man și Valentin Mihăilă plecând de la Parma, Rareș Burnete fiind împrumutat de la Lecce, Răzvan Marin plecând la AEK Atena, Ionuț Radu ajungând la Celta Vigo, iar Florinel Coman s-a întors la Al Gharafa.

La capitolul antrenori, România este prezentă în Seria A prin Cristi Chivu, tehnicianul fiind instalat în această vară pe banca lui Inter Milano. Totodată, Genoa este în continuare patronată de Dan Șucu, iar în Consiliul de Organizare face parte și Răzvan Raț.

Runda 1 din Seria A începe sâmbătă, 23 august, prin Genoa – Lecce și Sassuolo – Napoli, ambele de la ora 19:30. De la 21:45 vor avea loc duelurile AC Milan – Cremonese și AS Roma – Bologna.

Alte 4 meciuri sunt programate duminică, 24 august, astfel că de la 19:30 au loc Cagliari – Fiorentina și Como Lazio, iar de la 21:45 vor începe Atalanta – Pisa și Juventus Parma. Ziua de luni ne aduce ultimele două meciuri, de la 19:30 Udinese – Verona, ca de la 21:45 să aibă loc fluierul de start în Inter – Torino.

Cine transmite la TV meciurile din etapa 1 din Serie A. Program complet

Meciurile importante din etapa 1 din Serie A vor fi transmise în direct pe posturile Prima Sport și Digi Sport. Iată programul complet al rundei și lista partidelor ce pot fi urmărite la tv.

Sâmbătă, 23 august

  • Ora 19:30: Genoa – Lecce (Digi Sport 3, Prima Sport 3)
  • Ora 19:30: Sassuolo – Napoli
  • Ora 21:45: AC Milan – Cremonese (Digi Sport 3, Prima Sport 3)
  • Ora 21:45: AS Roma – Bologna (Digi Sport 4)

Duminică, 24 august

  • Ora 19:30: Cagliari – Fiorentina (Digi Sport 3, Prima Sport 3)
  • Ora 19:30: Como – Lazio (Digi Sport 4)
  • Ora 21:45: Atalanta – Pisa (Digi Sport 4)
  • Ora 21:45: Juventus – Parma (Digi Sport 3, Prima Sport 3)

Luni, 25 august

  • Ora 19:30: Udinese – Verona (Digi Sport 4)
  • Ora 21:45: Inter – Torino (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

Cote și ponturi pariuri etapa 1 Serie A

Napoli vrea să continue forma excelentă arătată în sezonul trecut și astfel că Sassuolo, echipa nou promovată, pare victima „perfectă” pentru campioana en-titre în prima etapă a campionatului italian. Casele de pariuri oferă o cotă de doar 1,60 pentru „2 solist”, iar elevii lui Antonio Conte par a fi mai mult decât favoriți la un triumf.

Cel mai tare meci al etapei este AS Roma – Bologna. Ambele formații și-au propus o clasare care să le ducă în cupele europene în sezonul ce urmează și astfel că vor aborda fiecare duel în parte la victorie. Se anunță a fi goluri multe în capitala Italiei și astfel că experții în betting au oferit o cotă de 1,85 pentru pronosticul „ambele echipe marchează – GG”.

Vezi live video etapa 1 din Serie A. Clasamentul actualizat și meciurile fază cu fază

Pe site-ul FANATIK ai parte de ai acces la toate informațiile despre etapa cu numărul 1 din Serie A. Aici găsești echipele de start, desfășurarea fază meciurilor cu fază și tot de aici afli când și cine înscrie.

Când se termină etapa, găsești toate rezultatele, precum și clasamentul actualizat din Serie A. De asemenea, îți oferim toate reacțiile, la finalul meciurilor tari. Rămâi pe site-ul FANATIK și fii primul care află ce se întâmplă în campionatul Italiei.

  • 1,38 este cota MAXBET pentru pronosticul „1 solist”  în AC Milan – Cremonese
