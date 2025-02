Serie A, live video etapa 26. Rundă grea pentru românii din Italia. Cristi Chivu debutează ca antrenor la Parma

Etapa 26 din Serie A se joacă între 21 și 24 februarie. Toate cele 10 meciuri ale rundei sunt între o echipă din prima jumătate a clasamenul și o alta din jumătatea inferioară. Lecce – Bologna, vineri, de la 21:45, deschide runda, iar AS Roma – Monza este epilogul etapei.

Live video etapa 26 Serie A. Greu pentru români

Echipele „românești” din campionatul italian au o etapă extrem de grea. Genoa patronată de Dan Șucu va întâlni Inter în deplasare. , primește vizita Bolognei.

ADVERTISEMENT

lui Lazio. Iar vor fi gazde pentru Juventus. Răzvan Sava (Udinese) pare să aibă cea mai ușoară misiune, în primul meci din etapa 26 de Serie A, în deplasare la Lecce.

Cele mai importante partide sunt live text, fază cu fază, pe FANATIK.ro, unde poți găsi și video cu evenimentele importante.

ADVERTISEMENT

Cine transmite la TV meciurile din etapa 26 din Serie A. Program complet

Majoritatea meciurilor din etapa 26 de Serie A pot fi vizionate și în România. Digi Sport și Prima Sport sunt televiziunile care vor transmite partide. Mai jos găsiți programul complet al rundei și posturile pe care pot fi urmărite.

Vineri, 21 februarie

Ora 21:45 Lecce – Udinese (Digi Sport 3 și Prima Sport 3)

Sâmbătă, 22 februarie

Ora 16:00 Parma – Bologna (Digi Sport 1 și Prima Sport 1)

(Digi Sport 1 și Prima Sport 1) Ora 16:00 Venezia – Lazio (Prima Sport PPV 1)

(Prima Sport PPV 1) Ora 19:00 Torino – AC Milan (Prima Sport 5)

(Prima Sport 5) Ora 21:45 Inter – Genoa (Digi Sport 3 și Prima Sport 3)

ADVERTISEMENT

Duminică, 23 februarie

Ora 13:30 Como – Napoli (Prima Sport 2)

(Prima Sport 2) Ora 16:00 Verona – Fiorentina (Prima Sport PPV 1)

(Prima Sport PPV 1) Ora 19:00 Empoli – Atalanta (Prima Sport 5)

(Prima Sport 5) Ora 21:45 Cagliari – Juventus (Prima Sport 2)

ADVERTISEMENT

Luni, 24 februarie

Ora 21:45 AS Roma – Monza

Clasament Serie A după 25 de etape

Napoli conduce în continuare, cu un avans de două puncte în fața lui Inter. Runda trecută, napoletanii au scos un punct din duelul cu Lazio (2-2), în timp ce „nerazzurri” au plecat învinși din derby-ul cu Juventus (0-1).

Marile bătălii se dau pentru ultimul loc de Champions League, cu Juventus și Lazio la egalitate de puncte. De asemenea, poziția a 6-a, ultima ce duce în Europa, e disputată de 3 formații: Fiorentina (42 de puncte), AC Milan (41) și Bologna (41).

În subsolul clasamentului, Monza și Venezia sunt cu un pas în Serie B. Parma, pentru moment prima sub linia roșie, speră să o depășească pe Empoli, care are un singur punct în plus.

Cote și ponturi pariuri etapa 26 Serie A

Marile favorite din etapa 26 de Serie A sunt Inter și AS Roma. „Nerazzurri” au doar 1,28 la victorie, în meciul de pe teren propriu cu Genoa. Iar romanii primesc o cotă de 1,31 pentru un succes acasă cu Monza în ultima partidă a rundei.

Cine pariază pe 3 puncte pentru Cristi Chivu la debutul lui pe banca tehnică a Parmei, are o cotă de 3,90. Iar un singur gol înscris de „cruciați” e cotat la 1,44.

Udinese (cotă 1,46), Napoli (1,59) și Atalanta (cotă 1,65) au șanse mari să înscrie de cel puțin două ori.

Vezi live video etapa 26 din Serie A. Clasamentul actualizat și meciurile fază cu fază

FANATIK îți aduce cele mai importante informații despre etapa 26 din Serie A. Detalii de ultimă oră, formațiile oficiale de start, meciurile tari fază cu fază și evenimentele notorii sunt pe site-ul nostru.

Iar la finalul rundei, ai clasamentul la zi și toate rezultatele. Plus reacțiile celor care contează. Rămâi pe FANATIK.ro ca să fii informat!