Serie A, live video etapa 34. Runda este afectată de decesul lui Papa Francisc. Como – Genoa este primul meci

Etapa 34 din Serie A este programată în intervalul 27-28 aprilie 2025. Capul de afiș ale rundei este Inter – AS Roma. Atât Inter, cât și Napoli nu își permit pași greșiți în lupta pentru titlu.

Live video etapa 34 Serie A. Ce meciuri îi așteaptă pe români

Atalanta – Lecce trebuia să fie primul duel din etapa 34 din Seria A, însă . Fizioterapeutul de la Lecce, Graziano Fiorita, a fost găsit fără suflare în camera de hotel fix cu o zi înainte de startul duelului cu Atalanta. Partida cu formația din Bergamo era programată vineri, de la ora 21:45, iar Liga Italiană de Fotbal va decide când va avea loc reprogramarea.

ADVERTISEMENT

Totodată, .

Ziua de duminică ne aduce nu mai puțin 6 dueluri în Seria A. De la ora 13:30, Genoa lui Dan Șucu se va deplasa la Como. Tot de la aceeași oră, Venezia apărată de Ionuț Radu așteaptă vizita lui AC Milan.

ADVERTISEMENT

Capul de afiș al rundei se va disputa duminică, de la ora 16:00, Inter urmând să joace pe teren propriu cu AS Roma. În același timp se va disputa și Fiorentina – Empoli. Juventus – Monza este programat de la ora 19:00, pe când Napoli va închide ziua cu meciul împotriva lui Torino, care va începe la 21:45.

Luni, de la ora 19:30, va avea loc înfruntarea dintre Udinese și Bologna. Parma lui Cristi Chivu închide etapa în deplasare la Lazio, pe când Florinel Coman și Răzvan Marin merg la Verona pentru a obține cele 3 puncte, ambele dueluri fiind programate de la ora 21:45.

ADVERTISEMENT

Cine transmite la TV meciurile din etapa 34 din Serie A. Program complet

Meciurile importante din etapa 34 din Serie A vor fi transmise în direct pe posturile Prima Sport și Digi Sport. Iată programul complet al rundei și lista partidelor ce pot fi urmărite la tv.

ADVERTISEMENT

Duminică, 27 aprilie

Ora 13:30 : Como – Genoa

Ora 13:30 : Venezia – AC Milan (Digi Sport 2, Prima Sport 3)

Ora 16:00 : Inter – AS Roma (Digi Sport 2, Prima Sport 2)

Ora 16:00: Fiorentina – Empoli

Ora 19:00 : Juventus – Monza (Digi Sport 2, Prima Sport 2)

Ora 21:45 : Napoli – Torino (Digi Sport 3, Prima Sport 2)

Luni, 28 aprilie

Ora 19:30 : Udinese – Bologna (Prima Sport 2)

Ora 21:45 : Lazio – Parma (Digi Sport 2, Prima Sport 2)

Ora 21:45 : Verona – Cagliari (Digi Sport 3, Prima Sport 4)

Clasament Serie A, înainte de etapa 34

Inter (71 de puncte) și Napoli (71) s-au desprins în fruntea clasamentului, având un avans considerabil față de Atalanta, care e pe locul 3, cu 64. Napoletanii au profitat de eșecul nerazzurilor și i-au egalat la puncte.

În subsolul clasamentului, Monza (15 puncte) pare deja condamnată la Serie B, în timp ce Venezia (25 de puncte) cu Ionuț Radu în poartă încă mai speră la salvare. Are de recuperat 1 punct față de Lecce, care e prima deasupra liniei. Sub formația românului se clasează Empoli, care are tot 25 de puncte.

Cote și ponturi pariuri etapa 34 Serie A

. „Cruciații” se vor duela în această rundă cu Lazio, iar formația din Roma este văzută drept mare favorită. Pariul „1 solist” are o cotă de 1,52.

Cel mai tare meci al etapei este Inter – AS Roma. Gazdele vin după eșecul surprinzător cu Bologna, pe când formația lui Ranieri a învins-o pe Verona cu 2-0. Cota pentru „ambele marchează” este de 1,87.

Vezi live video etapa 34 din Serie A. Clasamentul actualizat și meciurile fază cu fază

Pe site-ul FANATIK ai parte de ai acces la toate informațiile despre etapa cu numărul 34 din Serie A. Aici găsești echipele de start, desfășurarea fază meciurilor cu fază și tot de aici afli când și cine înscrie.

Când se termină etapa, găsești toate rezultatele, precum și clasamentul actualizat din Serie A. De asemenea, îți oferim toate reacțiile, la finalul meciurilor tari. Rămâi pe site-ul FANATIK și fii primul care află ce se întâmplă în campionatul Italiei.