Serie A, live video etapa 38. Astăzi se joacă Napoli – Cagliari și Como – Inter, meciurile care vor decide titlul

Etapa 38 din Serie A a fost programată în intervalul 23-25 mai 2025. Napoli și Inter sunt în lupta directă pentru trofeu, în timp ce Parma lui Cristi Chivu nu este încă sigură de evitarea retrogradării.

Live video etapa 38 Serie A. În ce meciuri sunt implicați românii

Napoli – Cagliari și Como – Inter sunt primele meciuri din etapa 38 de Serie A, în urma cărora se va decide noua campioană a Italiei. Ambele partide sunt programate vineri, 23 mai, de la ora 21:45.

ADVERTISEMENT

Alte două meciuri tari sunt programate sâmbătă, 24 mai. De la ora 19:00, Genoa lui Dan Șucu va evolua în deplasare contra celor de la Bologna, De la 21:45, AC Milan o găzduiește pe Monza.

Restul de 6 partide se vor disputa duminică, 25 mai, și vor începe în același timp (de la 21:45). Venezia are o misiune aproape imposibilă acasă cu Juventus, în timp ce Lecce pare victimă sigură în deplasarea cu Lazio.

ADVERTISEMENT

Fiorentina va juca pe terenul celor de la Udinese. Torino va încerca să oprească ascensiunea celor de la AS Roma. Parma lui Cristi Chivu, are nevoie neapărat de o victorie în deplasare cu Atalanta, în timp ce Empoli își încheie sezonul acasă cu Verona, sperând la o victorie și la evitarea retrogradării astfel.

Cine transmite la TV meciurile din etapa 38 din Serie A. Program complet

Meciurile importante din etapa 38 din Serie A vor fi transmise în direct pe posturile Prima Sport și Digi Sport. Iată programul complet al rundei și lista partidelor ce pot fi urmărite la tv.

ADVERTISEMENT

Vineri, 23 mai

Ora 21:45: Como – Inter (Digi Sport 3, Prima Sport 3)

Ora 21:45: Napoli – Cagliari (Digi Sport 2, Prima Sport 2)

ADVERTISEMENT

Sâmbătă, 24 mai

Ora 19:00: Bologna – Genoa (Prima Sport 2)

Ora 21:45: AC Milan – Monza (Prima Sport 3)

Duminică, 25 mai

Ora 21:45: Atalanta – Parma (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

Ora 21:45: Empoli – Verona (Prima Sport 2)

Ora 21:45: Lazio – Lecce (Digi Sport 3, Prima Sport 4)

Ora 21:45: Torino – AS Roma

Ora 21:45: Udinese – Fiorentina (Prima Sport 3)

Ora 21:45: Venezia – Juventus (Digi Sport 2, Prima Sport 2)

Clasament Serie A, înainte de etapa 38

Cote și ponturi la pariuri etapa 38 Serie A

Inter vrea cu orice preț să își apere titlul câștigat sezonul trecut și are o cotă de 1,67 la victorie în deplasarea cu Como. Napoli, rivala pentru marele trofeu, are un punct avans, însă își dorește de asemenea victoria în ultima etapă. Napoletanii au o cotă de 1,21 în cazul unui succes acasă cu Cagliari.

Parma are o misiune extrem de dificilă în deplasarea cu Atalanta. O victorie a „cruciaților” are o cotă de 4,35, în timp ce pronosticul „ambele echipe marchează GG” are o cotă de 1,58.

Vezi live video etapa 38 din Serie A. Clasamentul actualizat și meciurile fază cu fază

Pe site-ul FANATIK ai parte de ai acces la toate informațiile despre etapa cu numărul 38 din Serie A. Aici găsești echipele de start, desfășurarea fază meciurilor cu fază și tot de aici afli când și cine înscrie.

Când se termină etapa, găsești toate rezultatele, precum și clasamentul actualizat din Serie A. De asemenea, îți oferim toate reacțiile, la finalul meciurilor tari. Rămâi pe site-ul FANATIK și fii primul care află ce se întâmplă în campionatul Italiei.