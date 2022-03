Serie de cutremure în România. Vrancea, șase seisme în 24 de ore. Când ar putea să apară unul de magnitudine mare

România a trecut printr-o serie de cutremure. Nu mai puțin de șase seisme, de mică intensitate, au avut loc în zona Vrancea. Informațiile au fost oferite de Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

Serie de seisme în România

Primul, cu intensitate 3, a avut loc la 9:48, fiind urmat de un cutremur de 2,6 la 13:09, unul de 2,4 la 19:42 și unul de 2,7 la ora 21:53. cu intensitate 3 a avut loc la 22:19, urmat de un altul, cu aceeași intensitate, la 22:46.

De remarcat că toate au fost cutremure de adâncime, între 112 km și 138 km și nu au reprezentat în niciun moment pericol pentru oameni.

Cu toate acestea, România ar putea să treacă printr-un nou cutremur asemănător celui din 1977 într-un viitor destul de apropiat.

De altfel, directorul onorific al Institutului Naţional pentru Fizica Pământului, a tras un semnal de alarmă pentru FANATIK

Acesta a explicat ciclicitatea seismelor care au lovit țara noastră. Judecând însă după mai multe date și observând mișcarea Africii, Mărmureanu a observat câteva detalii aparte care ar putea să facă diferența.

„În jur de 2040 este posibil să avem în România un cutremur foarte mare. E greu să spui cu exactitate, să vorbești despre o ciclicitate.

Trebuie să vorbești despre săptămâna, ziua, ora și anul. Nimeni nu este capabil să spună lucrul acesta cu exactitate.

Cutremurele noastre sunt puternic afectate de mișcarea Africii. Aceste cutremure care sunt se întâmplă din cauză că Africa se deplasează către Nord. Marea Mediterană va dispărea în câteva sute de mii de ani”, a zis Mărmureanu pentru FANATIK.

„Noi în România am avut niște cutremure mari. Am studiat prin biserici, pe unde am găsit date.

Și avem o gamă de cutremure care se desfășoară după un anumit tipic, cele foarte puternice care sunt așa. La 1738, apoi 1838. A venit 1940, deci, ce urmează, 2040. Următorul ar trebui să fie în 2040”, a mai adăugat Mărmureanu