Serie remarcabilă pentru Olăroiu la arabi! De când n-a mai pierdut echipa antrenorului român

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Cosmin Olăroiu a trecut repede peste eșecul necalificării naționalei Emiratelor Arabe Unite la Cupa Mondială. Oli s-a întors ca antrenor de club și a semnat cu Al Jazira, pe care o conduce din victorie în victorie.

Olăroiu a ajuns la 12 meciuri fără eșec

Ultimul succes al echipei sale a fost în Cupa Președintelui, 1-0 cu Ajman și grație acestui rezultat, Al Jazira a parafat al 12-lea meci fără înfrângere. Practic, echipa lui Oli n-a mai pierdut de pe 11 august, când a fost învinsă de Al Ittihad (Arabia Saudită), în calificările Ligii Campionilor Asiei.

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Din cauza singurului eșec al sezonului, Al Jazira joacă acum în Liga Campionilor Asiei 2, echivalentul Ligii Europa. Formația românului este lider în campionat, după șase etape.

Românul investește puternic în imobiliare

Cosmin Olăroiu nu are succes doar în fotbal, ci și în afaceri. Antrenorul român este coproprietar al restaurantului Amelia Lounge din Dubai, o locație de lux despre care Dumitru Dragomir a vorbit în termeni elogioși. Invitat la „Profețiile lui Mitică”, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal a relatat ce l-a impresionat în timpul vizitei sale și a povestit că, potrivit celor observate de el,

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Olăroiu este foarte activ și pe piața imobiliară din România. Ultimul proiect în care este implicat e construcția unui imperiu imobiliar în Ciorogârla, Ilfov, pe un teren de peste 55 de hectare. Proiectul include un pol de logistică, birouri moderne și infrastructură ultra-modernă, deja aprobat oficial.

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Arabii îi plătesc 6 milioane de euro pe an

Terenul pe care se va ridica noul complex deținut de Olăroiu are o suprafață de 550.512 metri pătrați (peste 55 de hectare). Conform documentelor oficiale, planul urbanistic pentru acest proiect a fost deja aprobat, iar investiția se va ridica la 100.000.000 de euro.