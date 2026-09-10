Universitatea Craiova își cheamă suporterii la stadion pentru cele trei dueluri europene de pe „Ion Oblemenco”. Getafe, Egnatia și FC Copenhaga vin în Bănie, iar clubul oltean a lansat pachetele pentru meciurile din UEFA Conference League. Abonații beneficiază de prioritate și de prețuri speciale pentru locurile lor, în timp ce fanii care nu au abonament pot cumpăra pachetele în limita locurilor disponibile.
„Ion Oblemenco” se pregătește pentru noi seri europene, iar Universitatea Craiova își dorește ca stadionul să fie plin la fiecare dintre cele trei partide. Duelurile cu Getafe, Egnatia și FC Copenhaga promit o atmosferă specială în Bănie, iar suporterii alb-albaștri au acum posibilitatea de a-și asigura locul pentru toate meciurile. Pachetele pentru partidele din UEFA Conference League sunt disponibile atât online, cât și la punctele tradiționale de vânzare din Craiova. Clubul a pregătit tarife diferite pentru abonați și pentru cei care nu dețin un card de abonat.
Suporterii care au deja abonament la Universitatea Craiova beneficiază de o perioadă de prioritate de 15 zile pentru a-și păstra locul și la meciurile europene. În plus, aceștia pot cumpăra pachetul la prețuri speciale, mai mici decât cele disponibile pentru neabonați. Pentru cei care nu au abonament, pachetele pot fi achiziționate pe locurile rămase disponibile. Diferențele de preț variază în funcție de zona stadionului, cele mai accesibile variante fiind în peluze.
Prețurile pentru abonați pornesc de la 115 lei pentru adulți, la Peluza Nord, și ajung până la 550 de lei pentru un pachet în Sectorul C/D. Pentru copii, cele mai mici tarife sunt de 55 de lei la Peluza Nord, în timp ce cel mai scump pachet ajunge la 250 de lei.
Fanii Universității Craiova care nu dețin abonament pot, la rândul lor, să-și asigure accesul la cele trei meciuri europene, însă tarifele sunt ceva mai mari decât cele oferite abonaților. Și în acest caz, cele mai accesibile variante sunt la peluze, în timp ce prețurile cresc pentru sectoarele de la tribune și zonele VIP.
Pentru neabonați, prețurile încep de la 140 de lei pentru adulți la Peluza Nord și ajung la 640 de lei în Sectorul C/D. În cazul copiilor, tarifele sunt cuprinse între 55 și 250 de lei, în funcție de sector.
Universitatea Craiova se pregătește pentru una dintre cele mai aglomerate perioade din ultimii ani. „Știința“ are în față un adevărat maraton de meciuri până la finalul anului, cu șase partide în faza principală a Conference League, la care se adaugă duelurile din SuperLiga și Cupa României. Iar calendarul oltenilor nu este deloc unul blând: Rapid, FCSB, CFR Cluj, Dinamo și alte adversare importante apar pe traseul echipei lui Filipe Coelho.
15 octombrie 19:45 Universitatea Craiova – Getafe
22 octombrie 19:45 Inter Club d’Escaldes – Universitatea Craiova
5 noiembrie 22:00 Universitatea Craiova – KF Egnatia
26 noiembrie 19:45 Brighton & Hove Albion – Universitatea Craiova
10 decembrie 17:30 FC Kairat Almaty – Universitatea Craiova
17 decembrie 22:00 Universitatea Craiova – F.C. Copenhaga