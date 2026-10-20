Sport

Serpentine și curbe strânse! Universitatea Craiova pornește într-o adevărată aventură ca să ajungă în Andorra

Tibi Cocora
20.10.2026 | 15:34
Serpentine si curbe stranse Universitatea Craiova porneste intro adevarata aventura ca sa ajunga in Andorra
SPECIAL FANATIK
Oltenii au de parcurs un traseu montan destul de periculos cu autocarul în drum spre Andorra. Foto: Colaj Fanatik.
Universitatea Craiova a plecat spre Andorra pentru duelul cu Inter d’Escaldes. După zborul până în Spania, oltenii au de parcurs un traseu montan destul de periculos cu autocarul.
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Universitatea Craiova a pornit marți după-amiază spre Andorra, unde joi, 22 octombrie, de la ora 19.45, va întâlni formația Inter d’Escaldes, în etapa a doua din faza ligii Conference League. Delegația oltenilor a decolat la ora 15:00, cu destinația Lleida, în Spania, însă zborul nu reprezintă capătul călătoriei. După aterizare, echipa pregătită de Filipe Coelho trebuie să continue drumul cu autocarul până în Andorra, într-o zonă montană în care șoselele șerpuitoare și curbele strânse pot face deplasarea mai obositoare, dar și mai complicată.

Serpentine și curbe strânse pe traseul Universității Craiova spre Andorra

Planul deplasării Universității Craiova presupune două etape. Prima este zborul de marți după-amiază până la Lleida, în Spania. A doua este transferul rutier către Andorra, unde alb-albaștrii vor pregăti partida cu Inter d’Escaldes.

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Drumul cu autocarul este estimat la aproximativ două ore, însă traseul nu este unul simplu, desfășurat exclusiv pe șosele rapide. Andorra se află în Munții Pirinei, iar accesul dinspre Spania presupune traversarea unei regiuni cu diferențe de nivel și porțiuni de drum cu numeroase viraje. Conform informațiilor turistice oficiale ale Andorrei, ruta dinspre Lleida trece prin localități precum Balaguer și La Seu d’Urgell, iar unele curse de autocar parcurg traseul în aproape trei ore. Durata exactă depinde de ruta aleasă, de trafic și de condițiile de circulație.

Una dintre particularitățile deplasării este relieful zonei. Andorra este un principat montan, situat în Pirinei, iar șoselele din regiune includ sectoare șerpuitoare, curbe succesive și porțiuni în pantă. Aceste caracteristici pot face ca drumul să fie mai solicitant decât un transfer obișnuit între două orașe. Pentru jucătorii Universității Craiova, călătoria vine în plus față de timpul petrecut în avion și de pregătirea pentru confruntarea europeană.

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Antrenamentul oficial al Universității Craiova, miercuri, pe Estadi de la FAF

După sosirea în Andorra, Universitatea Craiova va intra în programul de pregătire dinaintea partidei cu Inter d’Escaldes. Miercuri, la ora 11:00, ora locală, alb-albaștrii vor efectua antrenamentul oficial pe Estadi de la FAF, stadionul pe care se va disputa confruntarea. Pentru cei care urmăresc programul din România, ședința de pregătire va începe la ora 12:00, având în vedere că România este cu o oră înaintea Andorrei.

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Tot miercuri, la ora 12:15, ora locală, este programată conferința de presă susținută de Filipe Coelho și Romanchuk. În România, evenimentul va începe la ora 13:15. Până la fluierul de start, oltenii trebuie să gestioneze deplasarea, să se acomodeze cu locul în care vor evolua și să pregătească atent duelul cu campioana Andorrei. După zborul până în Spania și transferul rutier prin zona montană a Pirineilor, Universitatea Craiova va avea la dispoziție întreaga zi de miercuri pentru ultimele pregătiri înaintea confruntării europene.

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Tibi Cocora
Tibi Cocora
Andrei Tiberiu Cocora este jurnalist sportiv și colaborator FANATIK, unde publică materiale dedicate fotbalului românesc, cu un accent deosebit pe sportul din Oltenia și pe poveștile din spatele performanțelor.
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