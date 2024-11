Serviciile secrete nu l-au informat pe Klaus Iohannis despre ingerințe străine în alegerile câștigate de Călin Georgescu. Anunțul Administrației Prezidențiale

Administrația Prezidențială susține că Iohannis nu a primit informări cu privire la campania electorală realizată de Călin Georgescu pe rețelele de socializare. Nu au existat suspiciuni care să arate că există riscuri de influențare a alegerilor.

Instituțiile nu au semnalat niciun pericol

Actualul președinte, Klaus Iohannis, nu avea idee despre ceea ce s-a întâmplat pe timpul campaniei electorale în ceea ce-l privește pe candidatul independent Călin Georgescu, ce a intrat în turul doi, potrivit

Administrația Prezidențială nu ar fi primit nicio informație de la instituțiile statului care să încline spre anumite suspiciuni conform cărora există riscuri de influențare a alegerilor prezidențiale.

Mai mult, președintele Iohannis nu cunoștea niciun aspect legat de o eventuală implicare externă în procesul electoral sau de un mod de promovare folosit de Călin Georgescu care să ridice semne de întrebare, pe timpul campaniei electorale.

„Președintele României nu a primit informări din partea instituțiilor statului cu privire la existența unor riscuri de influențare a alegerilor prezidențiale sau cu privire la ingerințe externe în procesul electoral și nici referitor la un mod de promovare a candidatului menționat în solicitarea dumneavoastră pe anumite rețele de socializare, care să ridice suspiciuni”, arată Administrația Prezidențială, conform sursei citate.

Românii l-au ales pe Călin Georgescu

Călin Georgescu a ieșit pe primul loc, cu cele mai multe voturi din partea românilor, de pe locul fruntaș pe care l-a obținut doar pentru câteva ore. În turul al doilea, candidatul independent, Călin Georgescu, se va înfrunta cu Elena Lasconi.

Georgescu, etichetat ca fiind un candidat pro-rus, ultra-naționalist și anti-european, a făcut, de-a lungul timpului, declarații controversate. Acesta nu a dat un răspuns clar atunci când a fost întrebat, în cadrul unei dezbateri electorale din cadrul Digi24, dacă este sau nu un admirator al lui Putin.

Totuși, deși s-a vorbit despre o fermă de boți care au invadat rețelele de socializare cu mesaje de susținere pentru Călin Georgescu, acesta .

„Nu plătește nimeni, domnule. Toată lumea este liberă. Da, uitați, am adus aici special hârtia, uitați, vă și arăt, de la mandatarul financiar, zero. Zero buget. Dar știți de ce? Pentru că trebuie să crezi cu desăvârșire că suntem în mâna lui Dumnezeu. Așa cum au crescut și au trăit și au crezut moșii și strămoșii noștri.

Ați înțeles? Și de aceea este spiritul acesta nobil al legăturii care s-a pierdut cu esența ta. Aici este problemă. Credeți că românii înțeleg fundamentul ce răspuns ai. Păi știți cum e? Toți vor să conducă, dar nimeni nu conduce conștiința către schimbare. Și asta s-a întâmplat acum. S-a condus conștiința omului către schimbare”, a explicat Georgescu