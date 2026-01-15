Serviciul de Transport Voluntari îi dă replica lui Ciprian Ciucu: „STV nu afectează bugetul STB”

ADVERTISEMENT

Declarațiile lui Ciprian Ciucu, care susţine că Primăria Capitalei plătește anual în jur de 150 de milioane de lei pentru transportul public din Ilfov, au primit rapid un răspuns din partea Serviciului de Transport Voluntari (STV SA), care îl contrazice pe edil și face o serie de clarificări referitoare la această situație.

„Dacă ar fi fost capătul de linie la limita județului Ilfov, călătorii ar fi rămas pe Centura București”

În răspunsul pentru primarul general STV SA subliniază că serviciile prestate de compania de transport din oraşul Voluntari vin în completarea celor ale STB SA, deservind localităţi din Ilfov pe trasee care nu puteau fi deservite de compania de transport a Capitalei.

„De asemenea, STV SA nu afectează în vreun fel bugetul STB SA! Fondurile publice pentru plata serviciului de transport public către Serviciul Public de Transport Voluntari nu vin din bugetul STB SA, ci în baza contractului de delegare a serviciului public încheiat în 2021 cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov, din care fac parte toate localitățile din zona București-Ilfov și CJ Ilfov”, se arată într-un comunicat al Serviciului de Transport Voluntari.

Potrivit Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov, raţiunile pentru care municipalitatea bucureșteană plătește parțial și pentru trasee din Ilfov rezidă în faptul că o mare parte a locuitorilor din Ilfov fac naveta în Capitală către locuri de muncă, școli şi universități sau pentru servicii medicale. În comunicat se mai spune că, de fapt, cei mai mulți călători sunt bucureșteni care locuiesc de o perioadă scurtă de timp în județul Ilfov, cu acte de identitate încă în Capitală.

În plus, se subliniază că autobuzele STV intră pe distanţe mari în Bucureşti, tocmai pentru a veni în sprijinul ilfovenilor care muncesc sau studiază în Capitală. „Dacă ar fi fost capătul de linie la limita județului Ilfov, călătorii ar fi rămas pe Centura București, iar serviciul nu ar fi fost un sprijin real. În prezent, liniile STV fac conexiunea cu metroul sau alte noduri importante ale STB SA”, se mai arată în răspunsul pe care STV SA îl dă .

Un audit pe 2025 arată că tarifele ar trebui crescute aât la STV, cât şi la STB

În prezent, STV operează servicii de transport public în 21 de localităţi din zona metropolitană Bucureşti-Ilfov, iar cum şase dintre ele sunt sub administrarea PSD, iar 15 sunt administrate de PNL „serviciul fiind în favoarea cetățenilor din aceste localități, nu pentru o așa-zisă clientelă politică”.

În ceea ce priveşte tarifele practicate în momentul de faţă, că acestea ar trebui mărite. „STV operează pe circa 9% din totalul traseelor de transport public în comun din București-Ilfov, STB SA operând de zece ori mai mult. Tarifele practicate de STV sunt mai mici, de doar 9,54 lei/km. STB SA practică un tarif de 10,95 lei/km în Ilfov, iar în București un tarif de 14,04 lei/km. Conform auditului realizat în anul 2025, tarifele corecte ar trebui crescute pentru ambele societăți, dar proiectul nu a ajuns la votul consilierilor generali”, au mai transmis cei de la STV.

„Avertisment: insolvența, variantă de ultimă instanță”

Costul lunar facturat de Compania de transport Voluntari este de 11 milioane de lei, dar Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov are să-i achite datorii de 19 milioane lei. Privitor la datoriile acumulate de localitățile deservite de STV SA, cele mai mari sunt înregistrate de Municipiul București, aproximativ 13,7 milioane lei.

„Transportul public operat de STV în București-Ilfov nu se reduce doar la autobuze și cifre contabile, ci la servicii pentru oameni. Pentru mulți dintre ei, transportul public este singura soluție de mobilitate, nu o alternativă. Lunar, aproape 2 milioane de călătorii sunt efectuate cu autobuzele STV, spre și dispre București către orașe și comune din Ilfov”, se arată în comunicat.

Ciprian Ciucu a anunțat miercuri că intenționează să comande un audit la STB și a avertizat că, în lipsa unor soluții clare, nu exclude varianta insolvenței. „Avertisment: insolvența, variantă de ultimă instanță”, este mesajul celor de la Voluntari, care şi îşi exprimă disponibilitatea de a discuta cu primarul general. „Considerăm că dialogul instituțional este singura soluția corectă și responsabilă pentru asigurarea transportului public de calitate. Serviciul de Transport Voluntari își reafirmă disponibilitatea pentru colaborare și transparență și solicită deblocarea urgentă a documentelor necesare aplicării tarifelor stabilite prin audit, în interesul comunităților deservite și al călătorilor”, se arată încheierea comunicatului STV.