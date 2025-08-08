Serviciul medical la care pacienții vor avea acces gratuit. Decizia luată de Guvern

Guvernul României a aprobat o serie de măsuri importante în domeniul sănătății, care vizează atât pacienții, cât și personalul medical. Printre cele mai discutate decizii este extinderea accesului gratuit la vaccinul anti- HPV.

Ministerul Sănătății a extins accesul gratuit la vaccinarea anti-HPV

Măsura se aplică tinerilor cu vârste cuprinse între 11 și 26 de ani, indiferent de gen. și va putea fi accesat în mod gratuit în unitățile medicale care oferă acest tip de serviciu.

Până acum, doar o parte dintre adolescenți puteau beneficia de acest tratament fără costuri. Decizia vine în contextul unei reforme mai ample în sistemul sanitar, care își propune să facă serviciile esențiale mai accesibile și să reducă riscurile asociate anumitor boli.

„Una dintre cele mai semnificative măsuri este realizarea cadrului normativ pentru extinderea accesului gratuit la vaccinarea anti-HPV pentru tineri, inclusiv băieți, cu vârste între 11 și 26 de ani. Vaccinul va fi decontat prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), facilitând accesul rapid și eficient la acest tratament esențial.

Mulțumesc colegilor din Comisia de Sănătate din Camera Deputaților pentru modificarea legislativă care a permis extinderea și creșterea accesului la vaccinare anti-HPV”, a scris ministrul sănătății, Alexandru Rogobete pe pagina de Facebook.

Tot în cadrul aceleiași decizii, Guvernul a aprobat și un set nou de reguli pentru prevenirea infecțiilor în spitale. Acestea vizează organizarea activităților sanitare, raportarea incidentelor și protejarea personalului medical în cazul expunerii la produse biologice. Noile norme vor fi aplicate în toate unitățile sanitare din România.

Cum se poate obține vaccinul anti-HPV

Persoanele care vor să se vaccineze anti-HPV pot obține serul din farmaciile obișnuite, dar doar pe bază de rețetă de la medicul de familie. Vaccinarea se face apoi tot la medicul de familie sau la medici cu specializare și atestat în vaccinologie, care au contract cu Casa de Asigurări.

Până acum, vaccinul era oferit gratuit fetelor și băieților cu vârste între 11 și 18 ani. De la finalul lui 2023, programul s-a extins și pentru băieți. Femeile între 26 și 45 de ani pot primi vaccinul compensat 50%. Deși România are una dintre cele mai generoase campanii de vaccinare anti-HPV din Europa, cifrele rămân alarmante: aproape 3.500 de femei sunt diagnosticate anual cu cancer de col uterin, iar peste jumătate mor din cauza bolii.

cu transmitere sexuală din lume. Vaccinul protejează împotriva a 90% dintre tulpinile periculoase și este singura soluție eficientă pentru prevenirea cancerului de col uterin.