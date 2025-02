Servus, campioano! Cum s-a trăit retragerea Simonei Halep din tenisul profesionist, pe terenul de la Cluj

Într-o seară încărcată de emoție, la Cluj-Napoca, cortina s-a lăsat peste una dintre cele mai frumoase povești din tenisul românesc.

Simona Halep s-a retras din tenis la Transylvania Open

Simona Halep este numele care a inspirat milioane de oameni din toate colțurile lumii. În ultimii 10-15 ani, românii s-au trezit cu noaptea în cap, trăind cu sufletul la gură fiecare meci al sportivei noastre, care a adunat 24 de titluri în carieră, dintre care două de Grand Slam, la Roland Garros și Wimbledon.

Fostul număr 1 mondial, Simona Halep, și-a luat rămas-bun de la tenis acolo unde s-a simțit mereu acasă, în fața românilor, la Transylvania Open. A fost o decizie grea, una pe care a cântărit-o mult timp, așa cum ne-a spus-o la finalul meciului cu Lucia Bronzetti, dar, în cele din urmă, a ales să-și încheie povestea pe teren.

Accidentările au facut-o pe Simona să spună stop

Constănțeanca nu a jucat la Australian Open din cauza unei accidentări foarte complicate la genunchi. Mai apoi, pe aeroportul Henri Coandă, la plecarea spre Cluj, Halep declara:

„(n.r. Te gândești la retragere?) Bineînțeles, și îmi trece prin cap foarte des acest lucru. Am o vârstă, am accidentări pe care nu pot să le mai refac. Genunchiul nu se mai reface. Mi-a fost recomandată o operație, dar este destul de dificilă și nu cred că o voi face”.

Ajunsă la Cluj, ea și-a mai liniștit fanii. A fost non-stop cu zâmbetul pe buze și părea că se bucură din plin de momentul petrecut alături de fanii din România. „Acum sunt la Cluj și, cum am spus, vreau să mă bucur de săptămâna aceasta și îmi doresc să joc cât se poate de bine, cât mai mult”, spunea ea.

Sala a fost plină ochi. Româncele au făcut un prim set bun, pe care l-au pierdut în tie-break, apoi echipa Emily Appleton / Qianhui a câștigat setul secund cu 6-1.

Cum s-a trăit retragere Simonei. Lacrimi la Cluj

Ziua de marți se preconiza a fi una magică pentru tenisul românesc. Organizatorii Transylvania Open anunțaseră încă din weekend că biletele au fost epuizate. Oameni din toate colțurile țării s-au asigurat că vor fi prezenți la Cluj pentru a o vedea pe Simona Halep. Cei care au prins locuri au avut parte de un moment istoric, la care e puțin probabil să se fi așteptat.

Simona Halep a intrat pe teren în uralele fanilor. Sala Polivalentă din Cluj a părut neîncăpătoare. Mii de oameni i-au strigat numele după fiecare punct. Fiecare lovitură câștigătoare a fost însoțită de aplauzele zgomotoase ale românilor care se bucurau să o aibă în fața lor pe cea mai mare tenismenă din istoria acestei țări.

Meciul a trecut parcă într-o clipă. Simona Halep a fost învinsă de Bronzetti, iar imediat după încheierea jocului, a mers cu pași hotărâți spre Acela a fost momentul în care privitorii din sală au simțit un fior de neliniște, realizând că urmează un anunț dureros.

Acest lucru s-a adeverit. Simona Halep a pășit în fața microfonului și, cu o voce încărcată de emoție, a anunțat că meciul de la Transylvania Open a fost ultimul din cariera sa profesionistă. Sala a amuțit. Timp de câteva secunde, liniștea a spus mai mult decât ar fi putut-o face orice cuvânt. Campioana noastră le-a mulțumit tuturor celor care i-au fost alături în această călătorie extraordinară, de la familie și antrenori până la milioanele de români care au trăit fiecare punct alături de ea.

Simona Halep: „Îmi iau la revedere pe terenul de tenis!”

Constănțeanca s-a abținut cu greu să nu plângă, lucru pe care colegele sale, Sorana Cîrstea, Ana Bogdan și Irina Begu, nu l-au reușit. Toate au fost cu lacrimi în ochi, la fel cum era întreaga sală Polivalentă din Cluj-Napoca.

„Iau decizia cu sufletul împăcat. Corpul meu nu mai duce așa mult pentru a ajunge acolo unde am mai fost. Știu ce înseamnă. De aceea am vrut să vin astăzi la Cluj să joc în fața dumneavoastră și să îmi iau la revedere pe terenul de tenis! Cine știe dacă mă voi mai întoarce. E ultima dată când am jucat aici… nu vreau să plâng”, a fost doar o parte din mesajul Simonei pentru fani.

„Vreau să las viața să mă surprindă”

Momentul emoționant a continuat și la conferința de presă. Jurnaliștii au aplaudat-o pe Simona în momentul în care a intrat în sală. Ea a răspuns fără ezitare la fiecare întrebare adresată de reporteri, iar la final, în momentul în care cineva a spus: „Hai să facem o poză împreună”, campioana noastră a scos telefonul din buzunar și a făcut un selfie cu toți cei prezenți.

„Sunt împăcată, știu că nu am greșit cu nimic față de tenis. Vreau doar să mă odihnesc, sunt jucătoare de tenis profesionistă epuizată din punct de vedere emoțional. Vreau să las viața să mă surprindă. Nu știu ce se va întâmpla în viață, dar este un ‘La Revedere’ din tenis, aici, la Cluj, acasă. Am înțeles că este decizia corectă, că dacă nu te antrenezi zi de zi, nu poți face față. Nu am regrete, privim înainte, poate așa a fost să fie”, a transmis Simona Halep la conferința de presă care a marcat retragerea ei din tenisul profesionist.

Simona Halep, CONFERINTA DE PRESA dupa ANUNTUL RETRAGERII DIN TENIS