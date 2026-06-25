Settecolli, cea mai veche competiţie internaţională de înot din lume! Starurile care vor concura în acelaşi bazin cu David Popovici

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David Popovici a revenit după trei ani la Settecolli, unul dintre cele mai prestigioase concursuri internaţionale de înot. Campionul din România va participa în trei probe: 50 de metri liber, 100 de metri liber şi 200 de metri liber. .

Settecolli, cea mai veche competiţie internaţională de înot

Settecolli a fost conceput în 1963, când a avut loc ediţia inaugurală, fiind considerată cea mai veche competiţie internaţională de înot. Evenimentul a ajuns în anul 2026 la a 62-a ediţie şi este văzut ca un „festival” premium înainte de Campionatele Europene de nataţie, care vor avea loc în luna august.

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Formatul concursului este deja unul consacrat. Sunt trei zile de competiţie în piscina olimpică de la Foro Italico, seriile având loc în sesiunea de dimineaţa, iar finalele în sesiunea de seară. Sportivii concurează într-o arenă plină de istorie, în aer liber, iar tribunele creează o atmosferă electrizantă, cu o capacitate de 7.000 de locuri. Stadio Olimpico del Nuoto a fost construit iniţial în 1928, apoi extins pentru organizarea Jocurilor Olimpice din 1960.

Participă peste 700 de atleţi din 36 de ţări! Care sunt superstarurile din nataţie care vin la Settecolli

La competiţia de la Roma participă peste 700 de atleţi din 36 de ţări, anunţă organizatorii. Iar . Dublul campion mondial en-titre la 100 şi 200 de metri este în fruntea superstarurilor internaţionale care vor concura la Roma.

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Alături de el, vor fi şi Gretchen Walsh, Sarah Sjöström, Adam Peaty, Kristóf Milák. Lor li se adaugă legendele Italiei: Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Gregorio Paltrinieri sau Benedetta Pilato. De-a lungul timpului, Settecolli a reprezentat ultima şansă pentru sportivi de a prinde baremul minim pentru calificarea la competiţiile majore. Alteori, pe arena de la Foro Italico au fost bătute recorduri mondiale.

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De unde vine numele Settecolli

Numele „Sette Colli” face referire directă la celebrele Șapte Coline ale Romei: Aventino, Campidoglio, Celio, Esquilino, Palatino, Quirinale și Viminale, Numele a fost ales pentru a celebra identitatea istorică a capitalei Italiei.

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În context istoric, sintagma „Şapte Coline” defineşte înfiinţarea Romei Antice. Cele şapte coline sunt situate la est de fluviul Tibru, care traversează oraşul şi care au rămas ca parte a culturii romane.