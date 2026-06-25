Sport

Settecolli, cea mai veche competiţie internaţională de înot din lume! Starurile care vor concura în acelaşi bazin cu David Popovici

David Popovici va concura în acest weekend la una dintre cele mai prestigioase competiţii de înot din lume, Settecolli. La acest "festival" va fi o pleiadă de vedete din nataţia mondială.
Marian Popovici
25.06.2026 | 19:50
Settecolli cea mai veche competitie internationala de inot din lume Starurile care vor concura in acelasi bazin cu David Popovici
CORESPONDENŢĂ DIN ROMA
Settecolli, unul dintre cele mai prestigioase competiţii de înot din lume! Starurile care vor concura în acelaşi bazin cu David Popovici. Sursa: hepta.ro
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David Popovici a revenit după trei ani la Settecolli, unul dintre cele mai prestigioase concursuri internaţionale de înot. Campionul din România va participa în trei probe: 50 de metri liber, 100 de metri liber şi 200 de metri liber. Alături de el, vor mai concura patru sportivi din ţara noastră: Eric Andrieş, Robert Badea, Alexandru Constantinescu şi Denis Popescu.

Settecolli, cea mai veche competiţie internaţională de înot

Settecolli a fost conceput în 1963, când a avut loc ediţia inaugurală, fiind considerată cea mai veche competiţie internaţională de înot. Evenimentul a ajuns în anul 2026 la a 62-a ediţie şi este văzut ca un „festival” premium înainte de Campionatele Europene de nataţie, care vor avea loc în luna august.

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Formatul concursului este deja unul consacrat. Sunt trei zile de competiţie în piscina olimpică de la Foro Italico, seriile având loc în sesiunea de dimineaţa, iar finalele în sesiunea de seară. Sportivii concurează într-o arenă plină de istorie, în aer liber, iar tribunele creează o atmosferă electrizantă, cu o capacitate de 7.000 de locuri.  Stadio Olimpico del Nuoto a fost construit iniţial în 1928, apoi extins pentru organizarea Jocurilor Olimpice din 1960.

Bazinul de la Foro Italico. Sursa foto: federnuoto.it
Bazinul de la Foro Italico. Sursa foto: federnuoto.it

Participă peste 700 de atleţi din 36 de ţări! Care sunt superstarurile din nataţie care vin la Settecolli

La competiţia de la Roma participă peste 700 de atleţi din 36 de ţări, anunţă organizatorii. Iar David Popovici este una dintre marile atracţii pentru public. Dublul campion mondial en-titre la 100 şi 200 de metri este în fruntea superstarurilor internaţionale care vor concura la Roma.

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Alături de el, vor fi şi Gretchen Walsh, Sarah Sjöström, Adam Peaty, Kristóf Milák. Lor li se adaugă legendele Italiei: Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Gregorio Paltrinieri sau Benedetta Pilato. De-a lungul timpului, Settecolli a reprezentat ultima şansă pentru sportivi de a prinde baremul minim pentru calificarea la competiţiile majore. Alteori, pe arena de la Foro Italico au fost bătute recorduri mondiale.

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Thomas Ceccon, unul dintre starurile de la Settecolli. Sursa: Profimedia
Thomas Ceccon, unul dintre starurile de la Settecolli. Sursa: Profimedia

De unde vine numele Settecolli

Numele „Sette Colli” face referire directă la celebrele Șapte Coline ale Romei: Aventino, Campidoglio, Celio, Esquilino, Palatino, Quirinale și Viminale, Numele a fost ales pentru a celebra identitatea istorică a capitalei Italiei.

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În context istoric, sintagma „Şapte Coline” defineşte înfiinţarea Romei Antice. Cele şapte coline sunt situate la est de fluviul Tibru, care traversează oraşul şi care au rămas ca parte a culturii romane.

  • 17 euro costă cel mai ieftin bilet la Settecolli
  • 700 de sportivi participă la competiţia de la Roma
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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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