40 de ani de la Sevilla 1986. Povestea serii în care Steaua a câștigat Cupa Campionilor Europeni

Joi, 7 mai, se împlinesc 40 de ani de la cea mai frumoasă noapte din istoria fotbalului românesc. În 1986, la Sevilla, pe „Estadio Ramon Sanchez Pizjuan”, Steaua București a reușit imposibilul și a cucerit Cupa Campionilor Europeni, după o finală de poveste cu FC Barcelona.

Ce s-a întâmplat la Sevilla 1986

În 1986, finala Cupei Campionilor Europeni s-a disputat pe 7 mai, pe stadionul „Ramon Sanchez Pizjuan” din Sevilla. Aproxiamtiv 70.000 de spectatori au asistat la partida dintre Steaua București și FC Barcelona. Catalanii porneau cu prima șansă, mai ales că jucau „acasă”, în Spania. Mii de suporteri blaugrana au invadat atunci provincia andaluză, ferm convinși că trofeul va merge pe Camp Nou.

De cealaltă parte, campioana României venea din postura de outsider, deși a avut un parcurs de vis, în care le-a eliminat pe Vejle, Honvéd, Kuusysi și Anderlecht. În timpul regulamentar și chiar în prelungiri, meciul dintre Steaua și Barcelona a fost unul echilibrat, în care prudența a fost cuvântul de ordine, motiv pentru care s-a terminat 0-0, soarta finalei fiind decisă la loviturile de departajare.

Cum a câștigat Steaua finala cu Barcelona

Seria penalty-uri din acea noapte de 7 mai 1986 a rămas in istoria fotbalului european. Steaua a ratat primele două execuții, prin Majearu și Boloni, dar nici catalanii nu au fost mai inspirați. Alexanko și Pedraza au fost primele „victime” ale lui Helmuth Duckadam. Au urmat apoi și Gabi Balint, în timp ce zidul Duckadam a blocat și celelalte două șuturi ale Barcelonei, expediate de Pichi și Marcos.

Astfel, Steaua s-a impus cu 2-0, la penalty-uri, și a cucerit Cupa Campionilor Europeni. Momentul a rămas unic, Helmuth Duckadam fiind și azi celebru pentru performanța de a apăra patru lovituri de la 11 metri consecutive într-o finală europeană. Pentru această performanță, legendarul goalkeeper român a intrat chiar și în „Cartea Recordurilor”.

Eroii finalei de la Sevilla

Chiar dacă Helmuth Duckadam a fost omul meciului, victoria Stelei a fost rezultatul unei echipe extraordinare. Sub comanda lui Emeric Ienei, „militarii” au dat dovadă și în acea seară de disciplină tactică, curaj și de o forță mentală uriașă. Multă lume consideră acea generație a Stelei, supranumită „Viteziștii”, cea mai bună echipă din istoria fotbalului românesc.

Echipa Stelei ’86 din finala de la Sevilla: Duckadam – Iovan, Bumbescu, Belodedici, Bărbulescu – Majearu, Bălan, Boloni, Balint – Lăcătuș, Pițurcă. Pe parcurs, la roș-albaștri, au mai intrat Anghel Iordănescu (72′) și Marin Radu (111′). Marele absent al finalei de la Sevilla a fost chiar căpitanul acelei mari echipe a Stelei, Tudorel Stoica. Mijlocașul central a fost suspendat după semifinala cu Anderlecht, astfel că, pe „Ramon Sanchez Pizjuan”, banderola „militarilor” a stat pe brațul lui Ștefan Iovan.

Rolul lui Helmuth Duckadam

Helmuth Duckadam este însă de departe numele care definește finala de la Sevilla ’86. Goalkeeperul născut la Semlac, județul Arad, a intrat în istoria fotbalului mondial și în „Guinness World Records” după ce a apărat toate cele patru lovituri de departajare executate de fotbaliștii Barcelonei.

Performanța incredibilă i-a adus lui Duckadam supranumele de „Eroul de la Sevilla”. De atunci și până în prezent, imaginea lui Helmuth, în echipament verde, cu trofeul deasupra capului, a rămas una dintre cele mai memorabile din sportul românesc. Din nefericire, fostul mare portar al României

Ce a însemnat victoria pentru fotbalul românesc

Victoria fabuloasă pe care Steaua ’86 a obținut-o la Sevilla în urmă cu 40 de ani reprezintă și astăzi cea mai importantă performanță din istoria fotbalului românesc la nivel de club. De altfel, Steaua a fost prima echipă din Europa de Est, care a reușit să câștige cea mai importantă competiție intercluburi din lume.

Succesul în fața Barcelonei a deschis drumul unei „Generații de Aur” și a rămas reperul imposibil de egalat pentru cluburi din țara noastră. La 40 de ani distanță, noaptea de poveste de la Sevilla rămâne simbolul suprem al gloriei roș-albaștrilor și al fotbalului românesc.