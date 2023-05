Sevilla – AS Roma live stream ora 22:00 în finala Europa League 2023. Învingătoarea merge direct în UEFA Champions League. Echipele de start

Meciul Sevilla – AS Roma are loc miercuri, 31 mai, cu începere de la ora 22:00, în finala ediției 2022/2023 a Europa League. Dincolo de prestigiul sportiv, va evolua sezonul viitor în grupele Champions League, deoarece ambele echipe nu vor termina sezonul intern în primele patru locuri.

Unde se joacă finala Europa League 2023 Sevilla – AS Roma

Întâlnirea Sevilla – AS Roma se dispută miercuri, 31 mai, de la ora 22:00, pe stadionul Ferenc Puskas din Budapesta, în finala ediției 2023 a Europa League. Un meci între reprezentantele fotbalului spaniol și cel italian evident că atrage ca un magnet și capacitatea de 69.120 de locuri nu a fost suficientă pentru cererea de bilete, care a depășit cu ușurință 170.000. Din acest motiv în ziua partidei poliția maghiară va căuta să blocheze orice tentativă de speculă, de vânzare a biletelor la suprapreț, pentru că vor fi mulți fani care vor plăti oricât pentru a intra la meci.

ADVERTISEMENT

Autoritățile de la Budapesta recunosc că este o misiune dificilă, dar vor face tiot posibilul să împiedice astfel de operațiuni infracționale. Oricum, primăria din capitala Ungariei este în aceste zile în alertă maximă, forțele de ordine fiind serios suplimentate inclusiv cu polițiști detașați din alte localități, cu preponderență cele apropiate de Budapesta, pentru a face față eventualelor situații de conflict dintre suporteri, ținând cont câ începând de marți orașul va fi asediat de cel puțin 50.000 de fani ai celor două echipe.

Cine transmite la TV finala Europa League 2023 Sevilla – AS Roma

Finala Europa League 2023 se joacă miercuri, 31 mai, de la ora 22:00, pe stadionul Ferenc Puskas din Budapesta și în direct și în exclusivitate pe canalul PRO Arena, locul unde au fost difuzate meciuri din Europa League și Conference League, în măsura posibilităților, pe toată durata celor două competiții. Mai puteți urmări meciul intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

FANATIK SUPERLIGA

ADVERTISEMENT

După ce marți, 30 mai, la Budapesta a fost o vreme capricioasă, cu ploi scurte dar repezi, în mai multe reprize, miercuri, 31 mai, meteorologii anunță o schimbare radicală în bine, cu cer mai mult senin și șanse sub 5 la sută de precipitații, iar maxima de la ora amiezii va fi chiar ridicată, în jur de 27 de grade, la ora meciului urmând a mai coborî termometrele cu doar 3-4 grade.

Cine arbitrează finala Europa League 2023 Sevilla – AS Roma

UEFA a desemnat pentru finala Europa League 2023 un arbitru experimentat, cu ani buni de condus meciuri dificile atât în competiția internă din țara lui cât și la nivel internațional, respectiv englezul Anthony Taylor, 44 de ani, din Manchester. Este un arbitru care are calitatea de a menține ordinea pe teren, jucătorii având puține șanse de a intra în dialog cu el.

ADVERTISEMENT

A condus primul meci de Premier League în 2010, Fulham – Portsmouth. Din 2013 a devenit arbitru UEFA și FIFA. În 2015 a condus primul lui meci de referință, finala Cupei Ligii Angliei, Arsenal – Chelsea. În 2020 a arbitrat Supercupa Europei. La turneul final al EURO 2020 el a fost la centru la meciul Danemarca – Finlanda, în care, în prima repriză a făcut infarct internaționalul danez Christian Eriksen. În 2021 a condus finala Nations League dintre Spania și Franța. A fost prezent la turneul final al CM din Qatar, în decembrie 2022.

Ce jucători lipsesc din finala Europa League 2023 Sevilla – AS Roma

Antrenorul Sevillei, Mendilibar, omul care a reușit să redreseze corabia andaluzilor care intrase serios la apă în La Liga, unde era pe loc de retrogradare, îl are sigur absent la finala Europa League pe campionul mondial, argentinianul Acuna, eliminat în semifinala retur cu Juventus. De asemeni mijlocașul Fernando este incert.

ADVERTISEMENT

Mult mai mari sunt problemele pentru Jose Mourinho la Roma, unde absenți siguri sunt doi apărători, olandezul Karsdrop și albanezul Kumbulla. Fac mari eforturi doctorii Romei pentru a-i recupera pe argentinianul Dybala, portarul titular, oportughezul Rui Patricio, sârbul Matic și pe Lorenzo Pellegrini. Din lot face parte și tânărul Bove, omul care a adus victoria acasă în semifinala cu Leverkusen.

ADVERTISEMENT

Cote la pariuri la finala Europa League 2023 Sevilla – AS Roma

Deși echipa spaniolă are un record incredibil în Europa League, câștigând toate cele șase finale jucate, ultima cu 3-2 în 2020 în fața lui Inter, pentru casele de pariuri această finală FC Sevilla – AS Roma, este deosebit de echilibrată iar cotele arată acest lucru. 2,70 este cota la victorie pentru spanioli și 3,00 pentru italieni. Șansă dublă 1X are cotă 1,45 iar șansă dublă X2 are cotă 1,50. Gol marcat de andaluzi are cotă de 1,40, cel înscris de Inter are cotă 1,45. Varianta cine câștigă finala o are pe Sevilla la cota de 1,85 și pe Roma la cotă 2,00.

La capitolul meciuri directe oficiale nu avem decât o singură confruntare, cea din optimile de finală ale Europa League 2020, în plină pandemie de COVID, într-o singură manșă și andaluzii s-au impus cu 2-0, goluri Reguilon și En-Nesyri. Meciul a avut loc în Germania, la Duisburg, nici măcar pe terenul uneia dintre echipe, motivele ținând de problemele legate de pandemie.