Bătăi de stradă la Sevilla. Fanii lui Eintracht și Rangers și-au împărțit pumni, scaune și mese! Video

Finala Europa League dintre Eintracht Frankfurt și Rangers, programată pe Sanchez Pizjuan din Sevilla, a însemnat pentru polițiști moment de alertă generală. Mai cu seamă că și la precedentele vizite nemții produseseră incidente. Cei 5.000 de polițiști nu au putut face însă față pe deplin, circa 150.000 de fani fiind prezenți în oraș. Chiar dacă numai 40.000 au avut, teoretic, bilete de meci.

Aceasta este, la unison, concluzia jurnaliștilor. Care au avut, și prin intermediul rețelelor sociale, prilejul să consemneze confruntările dintre fanii echipelor care se înfruntau la Sevilla.

Poliția era deja în alertă. Pentru că avusese deja de a face cu fanii lui Eintracht. Care fuseseră protagoniștii unor cu suporerii lui West Ham, atunci când, în zile succesive, germanii au jucat cu Betis, iar englezii cu FC Sevilla.

Tot din tabăra suporterilor nemți fuseseră arestate cinci persoane încă de marți seară. Cînd polițiștii au tras inclusiv focuri în aer pentru a calma spiritele.

Incidentele au continuat însă și în . Filmările nu sunt concludente privind inițiatorii conflictului. Cert este însă că a avut loc într-o zonă cu terase ocupată de fanii lui Rangers.

S-au împărțit pumni din belșug. Dar s-au folosit în confruntări, în egală măsură, și scaunele și mesele. În timp ce angajații localurilor au fost nevoiți să se refugieze.

”Imagini lamentabile” și ”Asta nu reprezintă fotbalul” este concluzia celor de la Carrusel Deportivo, care au postat pe twitter imagini care au devenit, evident, virale.

❌⚽ ¡Esto NO representa al fútbol!

În timp ce Football Fights a oferit imagini relevante ale ”câmpului de bătălie” din Sevilla după încheierea conflictului.

Pub aftermath of rangers and Frankfurt fans fighting in Seville😦

— Football Fights (@footbalIfights)