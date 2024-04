Sezon dezastruos pentru antrenorii români din străinătate! Rezultate derizorii pentru Șumudică, Petrescu, Reghe sau Rădoi: cine e singurul care a confirmat

FANATIK a pus sub lupă sezonul „negru” al antrenorilor români din străinătate. Marius Șumudică, Dan Petrescu, Laurențiu Reghecampf, Mirel Rădoi, Constantin Gâlcă, cu toții au avut un an pe care cu siguranță își doresc să îl uite repede.

Antrenorii români, dați afară pe bandă rulantă de la toate echipe pe care le-au antrenat în acest sezon

Cei mai valoroși tehnicieni din fotbalul românesc s-au confruntat cu un sezon extrem de tensionat și majoritatea nu și-au dus la capăt înțelegerea cu echiele lor, fiind dați afară.

ADVERTISEMENT

Sezonul demiterilor antrenorilor români a fost deschis de Costel Gâlcă. Ultimul antrenor care a cucerit eventul cu FCSB a fost dat afară de la Radom Radomiak la finalul lunii noiembrie.

Gâlcă a rezistat 7 luni și jumătate pe banca polonezilor. Pe 27 noiembrie conducerea lui Radom a decis rezilierea contractului după o serie de 22 de meciuri cu 9 eșecuri, 5 rezultate de egalitate și doar 8 victorii. Cu Gâlcă antrenor, Radom era pe locul al optulea, cu 19 puncte după 15 etape.

ADVERTISEMENT

Marius Șumudică, următorul pe listă. Dat afară din nou de Gaziantep

Pe 6 martie 2024, Marius Șumudică și Gaziantep anunțau încheierea colaborării pentru a doua afară. Un scenariu asemănător cu cel petrecut în iarna lui 2021, când românul a plecat în lacrimi de la Gazisehir.

Cu toate acestea, Șumudică rămâne un antrenor căutat și a avut mai multe oferte din zona Golfului. „Șumi” a lăsat-o pe Gaziantep pe locul 18, direct retrogradabil, și a fost înlocuit cu un tehnician care nu mai antrenase în ultimii doi ani.

ADVERTISEMENT

Marius Șumudică ar putea să îi ia locul unui alt antrenor român proaspăt demis: Laurențiu Reghecampf. Șumudică este dorit de Al Tai, locul 17 în prima ligă din Arabia Saudită, penultimul în clasament.

Laurențiu Reghecampf s-a îmbogățit după ce a fost afară de Al Tai

Laurențiu Reghecampf a avut parte de o nouă dezamăgire la Al Tai după doar șase luni de la instalarea sa pe banca saudiților. Mandatul lui Reghe a fost unul dezastruos: 4 victorii, 3 egaluri și 12 înfrângeri, golaveraj 21:43.

ADVERTISEMENT

Cu toate acestea, antrenorul în vârstă de 48 de ani a încasat nu mai puțin de 300.000 de euro pentru a-și rezilia înțelegerea. Reghecampf și staff-ul său aveau un salariu anual de 1,2 milioane de euro. Astfel, tehnicianul a încasat nu mai puțin de 900.000 de euro în doar jumătate de an.

Dan Petrescu, eșec în Coreea de Sud pe banca lui Jeonbuk

Dan Petrescu a rămas cu buza umflată după experiența în Coreea de Sud la Jeonbuk. Antrenorul a fost forțat să își dea demisia și nu a primit niciun ban pentru despărțirea de asiatici.

„Bursucul” a semnat cu sud-coreenii pe 9 iunie 2023, însă a rezistat doar 10 luni pe banca lui Jeonbuk, deși mai avea contract până în 2026. Cu Dan Petrescu la cârmă, Jeonbuk a încheiat ultima în play-off, locul patru.

a ratat și celălalt obiectiv al clubului. Jeonbuk a pierdut în finala Cupei Coreei de Sud cu scorul de 2-4 în fața celor de la Pohang.

Mirel Rădoi, eșecuri pe bandă rulantă! Bilanț dezastruos în 3 luni pe banca lui Al-Jazira

Mirel Rădoi este ultimul nume greu care a fost demis. Fostul selecționer al României a reușit o singură victorie în 7 meciuri, chiar în partida de debut. În trei luni, a pierdut cinci partide și a mai reușit doar un rezultat de egalitate.

Astfel, șeicii de la Abu Dhabi au deci să îl concedieze pe român. Rădoi o lasă pe Al-Jazira pe locul 8 în campionatul Emiratelor Arabe Unite cu 21 de puncte, la o distanță uriașă de liderul din clasament Al-Wasl: 27 de puncte. Tehnicianul în vârstă de 43 de ani a avut cu adevărat cel mai slab sezon din carieră. A început 2023 după despărțirea de Universitatea Craiova pe banca lui Al-Tai, unde era plătit regește: 1,2 milioane de euro pe an.

A rezistat însă doar 13 meciuri și după mai puțin de patru luni a fost dat afară. Rădoi a preluat echipa de pe locul 9 și a lăsat-o pe 7. A urmat o experiență în Emirate, la Al-Bataeh, pe care a preluat în iulie 2023. Cinci luni mai târziu? Același deznodământ. Singura diferență e că Mirel Rădoi și-a dat demisia după 14 partide. În momentul în care a plecat, Al Bateh avea 4 victorii, 4 egaluri și 4 înfrângeri și a lăsat echipa pe locul 7.

Mirel Rădoi a antrenat astfel nu mai puțin de trei echipe în mai puțin de un an. Pentru Rădoi e cu siguranță și o lovitură financiară. FANATIK a dezvăluit că .

Cosmin Olăroiu și Cosmin Contra, singurii antrenori români rămași în Golf

Cosmin Olăroiu are aproape 100 de meciuri pe banca lui Sharjah, din Emiratele Arabe Unitec. Echipa antrenată de Olăroiu e pe locul 5 în campionat după 18 meciuri, la distanță mare de podium și la 20 de puncte de liderul Al-Wasl. Un sezon destul de șters și pentru el.

Cosmin Contra are cel mai mic buget din prima ligă din Arabia Saudită. În aceste condiții, fostul selecționer are un sezon acceptabil. Damac e pe locul 8 în campionatul saudit și nu are emoții cu retrogradarea.

Ladislau Boloni, aproape și el să fie demis de la Metz. Riscă retrogradarea din Ligue 1

Ladislau Boloni ajunsese pe banca lui Metz în luna martie la o serie de zece meciuri fără victorie. În acest moment, Metz e pe locul 17 în clasament, cu 23 de puncte, la 3 puncte de locul de baraj ocupat de Lorient.

Antrenorul român în vârstă de 71 de ani are trei înfrângeri consecutive pe banca francezilor. În ultima etapă, Metz a pierdut în deplasare la Brest cu scorul de 3-4 și i s-a cerut din nou demisia.

Cel mai probabil, dacă echipa va retrograda direct sau nu se va salva la baraj, chiar dacă tocmai și-a prelungit înțelegerea.

Răzvan Lucescu, singurul antrenor român din străinătate care are rezultate

Răzvan Lucescu este singurul antrenor român care are rezultate în străinătate. Lucescu Jr. a dus-o pe PAOK Salonic în sferturile de finală ale Europa League, unde o va întâlni pe Brugge.

Echipa lui Răzvan Lucescu după 30 de meciuri, cu unul peste AEK Atena și cu două puncte mai mult decât Panathinaikos. PAOK are cel mai bun atac din campionat: 74 de goluri cea mai bună apărare (27 de goluri primite).

Mircea Lucescu e fără contract de mai bine de 5 luni

Mircea Lucescu s-a despărțit și el de Dinamo Kiev pe data de 3 noiembrie 2023 și de atunci e liber de contract. Cel mai longeviv antrenor român a decis să demisioneze și să ia o pauză. , cel mai titrat antrenor român din istorie rămâne fără contract în continuare.

„Sper să revin pe bancă. După 50 de ani am avut prima perioadă de odihnă. Din nefericire, după tot ceea ce s-a întâmplat în Ucraina, am decis să pun punct și să aștept luna iunie. De aceea am refuzat-o în acest sezon pe Beșiktaș, care mă dorea să preiau echipa din mers.

Aștept o echipă la care să îmi pot costrui singur lotul. La 78 de ani nu îmi lipsesc entuziasmul și pasiunea. Merg mereu la meciuri pentru a rămâne la curent și pentru a fi pregătit atunci când va veni telefonul potrivit”, a spus „Il Luce pe 22 martie pentru .

5 antrenori români au fost dați afară cel puțin o dată la cluburile din străinătate pe care le-au pregătit în acest sezon