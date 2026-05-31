Sezon salvat pentru Vlad Dragomir! Pafos a câștigat Cupa Ciprului și va juca în Europa League

Pafos și-a salvat sezonul la ultimul meci. Echipa lui Vlad Dragomir a câștigat Cupa Ciprului în fața celor de la Apollon Limassol, scor 2-0, iar astfel a obținut calificarea în Europa League. Internaționalul român a fost integralist în victoria trupei lui Ricardo Sa Pinto și a primit nota 7.2 din partea site-ului Sofascore.

Vlad Dragomir a câștigat Cupa Ciprului cu Pafos și va juca în Europa League!

Pafos a încheiat pe poziția a 4-a în play-off-ul din campionatul cipriot, o poziție care a lăsat-o pe trupa lui Ricardo Sa Pinto în afara locurilor europene. Totuși, gruparea de pe Stelios Kyriakides Stadium a izbutit în cele din urmă să obțină biletele pentru următoarea ediție de , asta după ce a triumfat in finala Cupei, 2-0 la Limassol împotriva celor de la Apollon.

Vlad Dragomir a fost prezent pe teren pe tot parcursul ultimului act, bifând astfel cea de-a 55-a apariție pentru Pafos în acest sezon în toate competițiile, timp în care a izbutit să înscrie șapte goluri și să ofere patru pase decisive. Chiar dacă internaționalul român nu a punctat în marea finală, Pafos a obținut victoria grație golurilor târzii marcate de brazilianul Jaja (85′), respectiv de portughezul Pepe (90+2′). Astfel, Dragomir a cucerit cel de-al treilea trofeu de când evoluează în Cipru, precedentele două fiind adjudecate în stagiunile 2023/2024 (cupa) și 2024/2025 (campionatul).

Vlad Dragomir, prezent în lotul convocat de Gică Hagi pentru meciurile cu Georgia și Țara Galilor

Căpitanul lui Pafos urmează să se alăture lotului convocat de pentru partidele amicale pe care naționala României le va disputa în luna iunie împotriva primelor reprezentative din Georgia (2 iunie) și Țara Galilor (6 iunie). Până în momentul de față, Dragomir a strâns 7 selecții la „echipa mare” a României, debutul său fiind consemnat în 2025.

Lotul convocat de Gică Hagi pentru meciurile amicale cu Georgia și Țara Galilor:

PORTARI:

Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 1/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 0/0);

FUNDAȘI:

Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Tony STRATA (Vitoria Guimaraes | Portugalia, 0/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 29/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 9/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (U Cluj, 1/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 45/1), Matei ILIE (CFR Cluj, 0/0), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);

MIJLOCAȘI:

Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 74/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 38/4), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 7/0), Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 12/0), Nicolae STANCIU (Dalian | China, 86/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 7/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 53/8), David MATEI (Universitatea Craiova, 0/0);

ATACANȚI:

Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 17/1), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 35/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 4/1), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 6/0), Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7).