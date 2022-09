Sezonul 18 din Te cunosc de undeva schimbă regulile! Nici lui Pepe nu i-a venit să creadă

”Te cunosc de undeva” a ajuns la sezonul cu numărul 18. Se va difuza pe micile ecrane ale românilor începând cu sâmbătă, 10 septembrie, de la 20:00, tot pe Antena 1.

”Te cunosc de undeva” a ajuns la sezonul 18. S-au pregătit reguli noi pentru participanți

Noul sezon vine cu un nou regulament, dar și cu prezentatori noi. și s-a bucurat că schimbările pregătite nu au fost introduse și atunci când el era concurent.

”Ce bine că nu s-a întâmplat când eram eu concurent. Îţi dai seama că asta implică un timp mult mai scurt de pregătire, deci un dezavantaj major!”, a spus Pepe.

Mai exact, va exista posibilitatea ca o echipă, în fiecare gală, să nu afle piesa pe care trebuie să o pregătească pentru ediția viitoare, până la primele antrenamente. Asta pentru că la extragerea următoarei piese, pe led-urile din emisiune se va primi doar un semn de întrebare și un sunet nu prea bun.

Rămâne de văzut, așadar, cum vor reacționa concurenții la noul regulament al ruletei. Sunt 8 cupluri de vedete care vor păși pe scena ”Te cunosc de undeva”.

Participanții din acest an sunt: Connect-R & Shift, Feli & Nicolai Tand, Jo & Liviu Teodorescu, Eliza & Cosmin Natanticu, Emilian & WRS, Rona Hartner & Johny Romano, Sore & Emma de la ZU şi Emi & Cuza.

Juriul va rămâne același, compus din: Ozana Barabancea, Andreea Bălan, Cristi Iacob și Aurelian Temișan.

De ce a fost înlocuit Seleși de către Pepe la prezentarea ”Te cunosc de undeva”

Mulți se întreabă de ce Pepe l-a înlocuit pe Cosmin Seleși la prezentarea show-ului. Actorul a moderat emisiunea vreme de nouă ani alături de Alina Pușcaș.

În cadrul unui podcast,

”E un proiect superb, un proiect pe care l-am îndrăgit, pe care-l iubesc în continuare. Dar eu sunt om activ, mie îmi plac provocările… nu că m-am plictisit, dar… 9 ani a durat proiectul, am fost primul prezentator. Ne-au dat cei de la Fremantle (n.r. compania de producție) și o diplomă, fiind singurul format din lume care a avut atâtea ediții.

(…)Am avut o echipă fantastică, am rămas cu unii în relații foarte bune, dar la un moment dat eu cred că trebuie să te oprești în viață.

Adica eu vreau să merg mai departe, nu vreau să mă opresc aici. Am văzut, am făcut, cred că am facut performanță, din punctul meu de vedere sunt convins, e un show care a livrat foarte bine. Cred ca mi-am făcut treaba acolo și cred că am spus tot. Nu mai exista nicio provocare pentru mine”, a explicat Cosmin Seleși în podcastul ”Acasă la Măruță”.

Sunt zvonuri potrivit cărora Cosmin Seleși ar fi primit o ofertă de la Protv.