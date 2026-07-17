Sport

Sezonul 2026/27 din SuperLiga vine cu o premieră absolută. Așa ceva nu s-a întâmplat niciodată în 109 ani de istorie

Vineri, 17 iulie, sezonul 2026-2027 de SuperLiga se deschide cu meciul dintre FC Voluntari și FC Botoșani. Campionatul României va avea parte de o premieră istorică pentru cei 109 ani de istorie
Cristian Măciucă
17.07.2026 | 14:50
Sezonul 202627 din SuperLiga vine cu o premiera absoluta Asa ceva nu sa intamplat niciodata in 109 ani de istorie
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Noul sezon de SuperLiga vine cu o premieră absolută. Nu s-a întâmplat așa ceva niciodată în 109 ani de istorie. FOTO: Fanatik
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Vineri, 17 iulie, odată cu partida FC Voluntari – FC Botoșani, începe sezonul 2026-2027 din SuperLiga. Se anunță un campionat mai disputat ca oricând, mai ales că va bifa o premieră istorică pentru cei 109 ani de când se joacă prima ligă a României.

Începe SuperLiga României! Ce premieră absolută se înregistrează

Noul sezon competițional a fost deschis, ca în fiecare an, cu Supercupa României. Universitatea Craiova a cucerit trofeul, după ce a învins-o pe U Cluj la loviturile de departajare. Acum a venit rândul SuperLigii să ia startul. Meciul care va decide noul sezon este cel dintre FC Voluntari și FC Botoșani, programat vineri, 17 iulie, de la ora 18:30. Noua stagiune de SuperLiga se va încheia în weekendul 29-30 mai 2027, după ce se vor disputa cele 30 de etape din sezonul regulat și fazele de play-off și play-out.

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Pentru prima dată în cele 109 ediții de campionat vom avea la start 14 echipe care au câștigat cel puțin unul dintre cele trei trofee interne (SuperLiga, Cupa României, Supercupa României), singurele care nu punctează la acest capitol fiind FC Botoșani și FK Csikszereda Miercurea Ciuc. În 2026, Universitatea Craiova este echipa care a cucerit toate cele trei trofee, pe toate în fața aceleiași adversare, Universitatea Cluj.

Zece foste campioane se înfruntă în sezonul 2026-2027

Din 16 echipe, atâtea câte aliniază SuperLiga la startul campionatului, 10 sunt foste campioane ale României. În ceea ce le privește pe FCSB, Dinamo, CFR 1907 Cluj, FC Rapid, Universitatea Craiova și Farul Constanța, acestea au în palmares cel puțin câte un campionat, o Cupă și o Supercupă. Din sezonul 2015-2015, de când SuperLiga se joacă după sistemul play-off/play-out, prima ligă a României a dat doar 5 campioane: Astra Giurgiu, Farul/Viitorul Constanța, CFR Cluj, FCSB și Universitatea Craiova.

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Fostele campioane ale SuperLigii care evoluează în noua stagiune

  1. FCSB
  2. Dinamo
  3. CFR Cluj
  4. UTA Arad
  5. Universitatea Craiova
  6. Petrolul Ploiești
  7. Rapid
  8. FC Argeș
  9. Farul Constanța
  10. Oțelul Galați

Site-ul Ligii Profesioniste de Fotbal, lpf.ro, oferă și alte statistici interesante legate de noua ediție a SuperLigii, 2026-2027. În campionatul României, 11 dintre cele 16 competitoare au bifat cel puțin o prezență în play-off. În plus, 14 dintre cele 16 formații prezente la startul noului sezon au în palmares cel puțin o participare în cupele europene. În sezonul 2026-2027, România e reprezentată în Europa de patru echipe: Universitatea Craiova, FCSB, CFR Cluj și U Cluj.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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