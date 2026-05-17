Sezonul nu s-a încheiat pentru Cristi Chivu! Chiar dacă a cucerit deja eventul cu Inter, antrenorul român mai are două obiective importante

Inter mai are de disputat două meciuri oficiale în acest sezon după ce a cucerit Cupa Italiei, iar Cristi Chivu nu le va permite jucătorilor să se relaxeze, deoarece și-a mai propus două obiective importante.
Bogdan Mariș
17.05.2026 | 11:29
Cristi Chivu (45 de ani) și-a mai propus două obiective în acest final de sezon, deși Inter a cucerit deja eventul. FOTO: Hepta
Cristi Chivu (45 de ani) a scris istorie în primul său sezon pe banca Interului, cucerind atât titlul în Serie A, cât și Cupa Italiei. Înainte de a semna prelungirea contractului cu „nerazzurrii”, pregătită încă din ianuarie de către cei din conducerea clubului, tehnicianul român și-a mai propus două obiective importante în acest final de sezon.

Ce obiective și-a mai propus Cristi Chivu pentru sezonul 2025-2026

Următorul meci al celor de la Inter se va disputa duminică, de la ora 16:00, pe San Siro, unde „nerazzurrii” o vor înfrunta pe Verona, formație deja retrogradată în Serie B. După finalul meciului, cei de la Inter vor desfășura o paradă prin oraș pentru a sărbători alături de suporteri cele două trofee cucerite în acest sezon, însă Cristi Chivu își dorește ca elevii săi să fie în continuare concentrați pe meci.

Conform Tuttosport, antrenorul român și-a propus două obiective în duelul cu Verona și în cel din ultima etapă, care se va disputa pe terenul celor de la Bologna. Cristi Chivu își dorește ca echipa sa să atingă borna de 120 de goluri marcate în toate competițiile în acest sezon (Inter are momentan 115) și ca Lautaro Martinez să înscrie de cel puțin 3 ori, pentru a cuceri titlul de golgheter în Serie A cu 20 de goluri. „El Toro” a colaborat excelent cu antrenorul român și i-a acordat acestuia nota 10 pentru sezonul actual.

Cristi Chivu va semna prelungirea contractului. Ce salariu va avea tehnicianul român

Conducătorii lui Inter, în frunte cu președintele Giuseppe Marotta, au fost impresionați de parcursul pe care echipa l-a avut pe plan intern sub comanda lui Cristi Chivu, marea dezamăgire fiind eliminarea din Champions League, care a survenit încă din faza play-off-ului, „nerazzurrii” fiind învinși de Bodo/Glimt.

În vara anului trecut, Cristi Chivu a semnat un contract până în 2027, însă înțelegerea ar urma să fie prelungită în vară cu încă un an, așadar până în 2028, iar noul contract va veni „la pachet” și cu o mărire de salariu, tehnicianul român urmând a fi remunerat cu 3 milioane de euro pe an. Cristi Chivu a făcut un gest emoționant după ce Inter a învins-o pe Lazio, cucerind Cupa Italiei.

Cum se compară noul salariu al lui Cristi Chivu cu rivalii din Serie A

Odată cu această mărire de salariu, Cristi Chivu l-a egalat din acest punct de vedere pe antrenorul celor de la Bologna, Vincenzo Italiano. Conform dezvăluirilor făcute în octombrie 2025 de tuttomercatoweb, cel mai bine plătit antrenor din Serie A este Antonio Conte, cu un salariu de 8 milioane de euro pe sezon la Napoli, urmat de Massimiliano Allegri de la AC Milan, cu 6 milioane pe an. Podiumul este completat de tehnicianul Romei, Gian Piero Gasperini, cu 5 milioane pe sezon.

