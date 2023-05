Sf. Gheorghe, pe urmele Constanței. Sepsi a pregătit o petrecere de pomină dupa cucerirea Cupei României Betano: „Prezentăm trofeul!”

Sepsi Sfântu Gheorghe a reușit să câștige Cupa României Betano pentru al doilea an consecutiv, iar clubul va pregăti o sărbătoare publică, .

Sepsi a anunțat pe pagina oficială de Facebook că fanii din oraș pot sărbători alături de Cristiano Bergodi și jucătorii săi la stadion: „Sepsi OSK prezintă trofeul Cupa României. Sărbătoarea va avea loc vineri după masă la stadionul echipei şi va cuprinde şi un concert Republic.

Clubul de fotbal Sepsi OSK va prezenta publicului, vineri după masă în zona de lângă stadionul echipei, trofeul Cupa României câştigat pentru al doilea an consecutiv”, au mai specificat covăsnenii.

Petrecerea se va întinde pe parcursul a mai bine de șase ore, iar finalul va fi marcat de un spectacol de lumini: „Sărbătoarea va începe la ora 16:00 cu muzică oferită de DJ, urmând ca la ora 18:00 jucătorii şi stafful echipei să prezinte trofeul.

FANATIK SUPERLIGA

De la ora 20:30 va avea loc un concert al formaţiei maghiare Republic, iar evenimentul se va încheia la ora 22:30 cu un foc de artificii. La faţa locului vor fi disponibile puncte de alimentaţie publică pentru doritori”.

Sepsi Sfântu Gheorghe se așteaptă la mii de oameni pe străzi: „Rugăm participanții să parcheze în spatele stadionului sau să folosească autobuzele”

Spațiul din preajma stadionuli va fi cu siguranță luat cu asalt de fani, iar Sepsi i-a sfătuit pe suporteri să își lase mașinile acasă: „Pentru buna desfăşurare a evenimentului, şi având în vedere că la Arena Sepsi are loc Târgul de carte SepsiBook, rugăm participanţii la sărbătoarea OSK să parcheze autoturismele în spatele stadionului, sau să folosească autobuzele Multi-Trans de pe linia 5 pentru a ajunge la stadion”.

Patronul Laszlo Dioszegi : „Din partea nu există ezitări absolut deloc. Poate m-am exprimat greșit. Nu asta voiam să se audă. Deci eu vreau neapărat să rămânem cu domnul Bergodi. Aveți mare dreptate, m-am exprimat eu foarte greșit!”.

Cristiano Berdodi a intervenit de asemenea în emisiunea moderată de Ioana Cosma și a declarat: „Am hotărât că ne vom întâlni după finală şi voi discuta cu domnul Dioszegi, o persoană deosebită. Vedem ce va fi. Nu am nicio ofertă pentru moment, nu pot să spun nimic.

Mă voi întâlni cu domnul Dioszegi, cu donnul Hadnagy. Trebuie să discutăm, am stat foarte bine, s-a făcut performanţă în ultimul an şi jumătate. Am câştigat trei finale. Mă bucur că am intrat în istoria acestui club şi vom vedea în viitor ce va fi. Nu pot să ştiu. Din partea domnului Dioszegi am avut un mare respect, mă bucur că munca mea a fost apreciată”, a spus antrenorul italian.