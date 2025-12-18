SF! Un autogol în prelungiri a eliminat-o pe Craiova. Cele 4 meciuri care s-au terminat cum nu se putea mai rău pentru olteni

ADVERTISEMENT

, 2-3, asta după ce a primit goluri în minutul 90+8 și 90+15, iar astfel a ratat calificarea în primăvara europeană.

Universitatea Craiova, OUT din Conference League. Cele 4 meciuri care au contribuit la eliminare

avea o șansă să fie salvată de jocul rezultatelor, asta dacă nu era un ghinion teribil pentru echipa din SuperLiga. Lăsând la o parte eșecul dramatic de la Atena, venit în condiții incredibile, pentru Universitatea Craiova a fost o neșansă incredibilă prin prisma celorlalte rezultate care nu au fost în favoarea oltenilor.

În primul rând, KuPS nu a pierdut partida cu Crystal Palace, chiar dacă era considerată o victimă sigură și a fost condusă la pauză, 1-0. Finlandezii au terminat la egalitate cu englezii, 2-2, și datorită acestui rezultat au terminat peste Craiova în clasament. A urmat meciul dintre AEK Larnaca și Shkendija, unde gazdele au câștigat, 1-0, însă cu toate acestea echipa din Macedonia de Nord s-a calificat mai departe, în detrimentul oltenilor, datorită golaverajului. Dacă mai luau un gol, cei de la Shkendija erau eliminați și trupa lui Coelho mergea mai departe.

Un autogol venit în prelungiri a eliminat-o pe Universitatea Craiova

Chiar și în aceste condiții, mai erau două partide care puteau să o ajute pe Craiova să termine între primele 24 de echipe în faza grupei principale. Zrinjski a avut un meci dificil acasă, cu Rapid Viena, și a fost condusă până în prelungiri. Bosniacii au egalat însă după un autogol în minutul 90+3 al sârbului Cvetkovic. Dacă pierdeau, terminau sub Craiova și astfel oltenii mergeau mai departe în Conference League.

Sigma Olomouc se poate considera cea mai norocoasă, fiind formația care a prins locul 24 după ce AEK Atena a reușit victoria incredibilă cu Craiova. Cehii au pierdut acasă, 1-2, cu Lech Poznan, iar golul pe care l-au dat în minutul 84 s-a dovedit a fi primordial. Sigma a terminat cu 7 puncte, la fel ca și Craiova, cu același golaveraj, -2, însă cu 7 goluri înscrise, față de cele 6 ale oltenilor, astfel reușind să prindă poziția 24.

Clasamentul final din Conference League

Presa din Cehia, în culmea bucuriei după ce Craiova a ratat calificarea

Presa din Cehia nu a ratat momentul să sublinieze miracolul care a ajutat la calificarea celor de la Sigma Olomouc mai departe. Jurnaliștii au relatat despre cele petrecute la Atena și cum formația cehă a obținut în ultimele secunde biletele pentru primăvara europeană.

„Euforie în Olomouc. Sigma avansează în ciuda înfrângerii, fiind salvați de meciul de la Atena. După fluierul final, atmosfera în Olomouc a fost la început sumbră. Bosniacii de la Zrinjski au egalat pe Rapid Viena și au scos-o pe Sigma din locurile calificabile. Dar, în cele din urmă, nu i-a deranjat pentru că AEK Atena a învins în cele din urmă pe Craiova cu 3-2 după un penalty în minutul 15 al timpului regulamentar”, au scris cei de la .